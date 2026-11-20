Lê Anh Tài đem HCV về cho Judo TP.HCM ở Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 - Ảnh: HCMC HUB SPORTS

Ở ngày thi đấu cuối cùng môn Judo Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 diễn ra vào hôm nay (20-11) tại Bà Rịa, đoàn Quân Đội đã giành 3/10 HCV nội dung quyền.

Quân Đội và TP.HCM cùng có 6 HCV trước khi bước vào ngày tranh tài quyết định ngôi vị số 1 toàn đoàn ở 10 nội dung quyền. Nhưng trong khi Quân Đội giành 3 HCV thì TP.HCM chỉ giành có 1 HCV, kém hơn cả Cần Thơ.

Cụ thể, Mai Thị Bích Trâm, Phan Thị Mộng Thanh (Quân Đội) vượt qua Nguyễn Thị Ninh Thuận, Nguyễn Thị Thanh Trâm (TP.HCM) để giành HCV nội dung Nage No Kata nữ.

Nguyễn Bảo Ngọc, Mai Thị Bích Trâm (Quân Đội) vượt qua Vũ Hoàng Khánh Ngọc, Đỗ Trần Cẩm Tú (TP.HCM) để giành HCV nội dung Ju No Kata nữ.

Judo Quân Đội đã có kỳ Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 thành công - Ảnh: FBNV

Trần Quốc Cường, Nguyễn Cường Thịnh (Quân Đội) giành HCV nội dung Ju No Kata nam khi thắng Lã Minh Tuấn, Nguyễn Tuấn Đạt (TP.HCM).

Điều đáng nói là không chỉ thua 3 nội dung trước đoàn Quân Đội, chủ nhà TP.HCM còn thua luôn 2 nội dung khác trước Đồng Nai và Cần Thơ.

Tạ Đức Huy, Nguyễn Thành Đại (TP.HCM) thua Phan Minh Hạnh, Dư Gia Phước (Đồng Nai) nội dung Kodokan Goshin Jutsu nam. Nguyễn Thị Ninh Thuận, Lê Khánh Ngọc (TP.HCM) thua Nguyễn Tường Vy, Trần Mỹ Duyên (Cần Thơ) nội dung Katame No Kata nữ.

Chiếc HCV duy nhất của TP.HCM là của Nguyễn Thị Bích Trâm, Lê Khánh Ngọc. Cả hai thắng Ngô Kim Ngân, Châu Ngọc Hân (Đồng Tháp) ở nội dung Kodokan Soshin Jutsu nữ.

Kết quả này đưa đoàn Quân Đội dẫn đầu toàn đoàn với 9 HCV, hơn 2 HCV so với TP.HCM. Xếp thứ 3 là Cần Thơ với 6 HCV.

Ở kỳ Đại hội 2022, TP.HCM dẫn đầu với 8 HCV, hơn 5 HCV so với 2 đoàn xếp sau là Bà Rịa-Vũng Tàu và Đồng Tháp. Đoàn Quân Đội khi đó chỉ giành 2 HCV, ngang Sóc Trăng.

Nhưng ở Đại hội lần này, sự vượt trội của đoàn Quân Đội thể hiện rõ chỉ sau 2 ngày thi đấu khi giành đến 5 HCV, trong khi TP.HCM chỉ có 1 HCV. Và ngày thi đấu cuối, đoàn Quân Đội tiếp tục tăng tốc dũng mãnh.

Có nhiều lý do cho thất bại của Judo TP.HCM ở Đại hội năm nay. Trong đó, một nguyên nhân có thể nhìn thấy được là nội dung quyền có đến 10 nội dung, tăng gấp đôi so với kỳ Đại hội trước. Và việc để đoàn Quân Đội lấy 3 HCV ở ngày thi đấu cuối đã dẫn đến thất bại.

Môn judo Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 có sự tham dự của 304 VĐV đến từ 16 tỉnh, thành, ngành trên cả nước, tranh tài ở 32 bộ huy chương từ ngày 15 đến 20-11. Đây là một trong những môn thể thao Olympic trọng điểm được tổ chức trước lễ khai mạc đại hội.