Lễ khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 sẽ đầy màu sắc - Ảnh: N.K.

Lúc 19h tối nay (21-11), lễ khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 với chủ đề "Khát vọng vinh quang" sẽ chính thức diễn ra tại công viên bờ sông Sài Gòn, TP.HCM.

Được dàn dựng công phu, kết hợp giữa nghệ thuật, thể thao và công nghệ trình chiếu hiện đại, lễ khai mạc hứa hẹn mang đến một đêm hội đặc sắc - nơi những giá trị lịch sử, văn hóa hội tụ cùng sức trẻ, ý chí và khát vọng vươn lên của thể thao Việt Nam.

Những tiết mục đặc sắc tại lễ khai mạc - Video: NGUYÊN KHÔI

Điểm nhấn thị giác ấn tượng trên không gian sông nước Sài Gòn

Việc lựa chọn công viên bờ sông Sài Gòn và không gian mặt nước sông Sài Gòn làm địa điểm tổ chức cũng tạo nên nét khác biệt cho kỳ đại hội lần này.

Không gian mở bên dòng sông lịch sử, nơi giao thoa giữa những giá trị văn hóa truyền thống và diện mạo đô thị hiện đại, sẽ trở thành sân khấu đặc biệt để TP.HCM giới thiệu hình ảnh một thành phố năng động, sáng tạo, nghĩa tình và hội nhập.

Chương trình quy tụ hơn 1.500 nghệ sĩ và vận động viên tham gia biểu diễn, được chia thành 2 chương nghệ thuật chủ đạo: "Những dòng sông hội tụ" và "Vươn vai Phù Đổng".

Một tiết mục biểu diễn ở chương "Những dòng sông hội tụ" - Ảnh: N.K.

Ở chương đầu tiên, "Những dòng sông hội tụ", hình tượng dòng sông trở thành mạch nguồn xuyên suốt, dẫn dắt khán giả trở về với hành trình hơn 300 năm hình thành và phát triển của vùng đất phương Nam.

Từ những dòng chảy đầu nguồn đến một đô thị hiện đại bên sông, câu chuyện nghệ thuật không chỉ tôn vinh lịch sử hình thành và phát triển của TP.HCM mà còn gửi gắm thông điệp về sự hội tụ, gắn kết của các vùng miền, các thế hệ và những giá trị văn hóa trên dải đất hình chữ S.

Nếu chương đầu mang đến chiều sâu lịch sử và cảm xúc tự hào, thì "Vươn vai Phù Đổng" lại mở ra không gian nghệ thuật trẻ trung, sôi động, tràn đầy năng lượng.

Lấy cảm hứng từ hình tượng Thánh Gióng - biểu tượng của sức mạnh, ý chí và tinh thần quật cường dân tộc, chương trình khắc họa hình ảnh một thế hệ Việt Nam tự tin, bản lĩnh, sẵn sàng vươn tới những đỉnh cao mới.

Ngọn đuốc chính tại sân khấu chính của lễ khai mạc - Ảnh: N.K.

Rước đuốc trên sông Sài Gòn - Dấu ấn đặc biệt của lễ khai mạc

Một trong những điểm nhấn được mong đợi nhất tại lễ khai mạc là nghi thức rước đuốc Đại hội trên sông Sài Gòn.

Thay vì chỉ diễn ra trong không gian sân vận động truyền thống, hành trình của ngọn lửa đại hội lần này được tổ chức trên mặt nước, kết nối những địa danh lịch sử với diện mạo hiện đại của thành phố.



Từ Bến Nhà Rồng lịch sử, đuốc sẽ được rước qua những địa danh mang tính biểu tượng như: Cột cờ Thủ Ngữ, Cầu đi bộ Thủ Thiêm - một công trình biểu tượng mới của TP.HCM đang thành hình, dọc theo Bến Bạch Đằng - không gian ven sông mang dấu ấn lịch sử của thành phố.

Tham gia hành trình đặc biệt này là 36 vận động viên tiêu biểu, đại diện cho 36 đoàn thể thao tham dự đại hội, đại diện cho ý chí, nghị lực và khát vọng chinh phục của Thể thao Việt Nam.

Đồng hành cùng đoàn rước đuốc còn có hơn 100 vận động viên thể thao dưới nước, tạo nên đội hình trình diễn quy mô với sự tham gia của các phương tiện và bộ môn thể thao hiện đại.

Khi ngọn lửa được đưa về sân khấu chính và thắp sáng đài đuốc đại hội, đó sẽ là thời khắc giàu cảm xúc, đánh dấu sự khởi đầu chính thức của ngày hội thể thao lớn nhất cả nước.

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 là sự kiện thể thao thành tích cao có quy mô lớn nhất cả nước, diễn ra từ ngày 14-11 đến 12-12; quy tụ 36 đoàn thể thao, gồm 34 tỉnh, thành phố và 2 ngành Công an, Quân đội; tranh tài ở 48 môn với 973 bộ huy chương.