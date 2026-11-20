Đội trưởng Hải Yến (áo vàng) cùng Hà Nội thất bại trước TP.HCM - Ảnh: TS MEDIA



Tối 19-11, TP.HCM gặp Hà Nội ở trận ra quân môn bóng đá nữ Đại hội Thể thao toàn quốc 2026, diễn ra trên sân Bà Rịa.

TP.HCM do CLB TP.HCM I đại diện, còn Hà Nội là CLB Hà Nội I. Ở Giải bóng đá nữ VĐQG – Cúp Thái Sơn Bắc 2026, CLB TP.HCM I đã toàn thắng Hà Nội I cả 2 lượt trận với tỉ số 1-0 và 3-0.

Kết quả này góp phần giúp cho thầy trò HLV Đoàn Thị Kim Chi có lần thứ 8 liên tiếp vô địch, và là chức vô địch thứ 15 trong lịch sử. Còn CLB Hà Nội I đứng thứ 3. Do đó, đội bóng thủ đô rất muốn đánh bại TP.HCM ở Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 để giành HCV.

Trong hiệp một, Hà Nội có cơ hội ghi bàn rõ nét ở phút 19 nhưng bỏ lỡ đầy đáng tiếc. Thanh Nhã một mình không ai kèm đá dội xà ngang sau đường chuyền của Ngân Thị Vạn Sự. Tiền đạo đội trưởng Hải Yến lao vào sút bồi cũng đưa bóng ra ngoài.

Hai phút đầu hiệp 2, TP.HCM có bàn thắng. Trung vệ Đỗ Thị Thúy Kiều chuyền vượt tuyến cho Thùy Trang phá bẫy việt vị băng vào vòng cấm rồi dứt điển.

Thùy Trang ăn mừng bàn thắng - HCMWFC

Thủ môn Vân Liên lao ra cản phá nhưng bóng lại bật ra đúng tầm khống chế của Thùy Trang, để tiền vệ 38 tuổi này bình tĩnh khống chế bóng rồi sút vào lưới trống mở tỉ số cho TP.HCM.



Sau bàn thua, Hà Nội dâng cao đội hình tấn công nhiều hơn. Nhưng các chân sút đều dứt điểm không thành công trước những cơ hội có được. Phút 66, Thanh Nhã chuyền thoáng cho Ngân Thị Vạn Sự nhưng tuyển thủ quốc gia này dứt điểm thiếu chính xác trong vòng cấm.

Phút 79, tiền đạo 34 tuổi Huỳnh Như vào thay Thùy Trang, nhưng TP.HCM cũng không có thêm tình huống nào nguy hiểm. Còn Hà Nội dù thay nhiều cầu thủ cũng bế tắc trong ghi bàn, đành chấp nhận thất bại.

Ở trận còn lại, Thái Nguyên (CLB Thái Nguyên T&T) thắng ngược Ninh Bình (CLB Phong Phú Hà Nam) 2-1. Hồng Huế ghi bàn mở tỉ số cho Ninh Bình ở phút 20, nhưng Nguyễn Như Quỳnh đã gỡ hòa 1-1 cho Thái Nguyên sau pha dàn xếp tấn công sắc nét ở phút 41.

Những tưởng trận đấu kết. thúc với tỉ số hòa thì Bích Thùy đã ghi bàn ở phút 88, ấn định chiến thắng 2-1 cho Thái Nguyên. Như vậy, Thái Nguyên cùng TP.HCM đang tạm dẫn đầu sau lượt trận đầu tiên.

Ngày 23-11 tới, lượt thứ 2 sẽ diễn ra với 2 cặp đấu Ninh Bình - TP.HCM (16h) và Thái Nguyên - Hà Nội (18h30).

Môn bóng đá nữ Đại hội Thể thao toàn quốc chỉ có 4 đội tham dự sau khi đương kim vô địch Quảng Ninh rút lui dù ban tổ chức đã tiến hành bốc thăm. Vì thế, ban tổ chức phải bốc thăm lại hôm 17-11 và đồng thời đổi luôn thể thức thi đấu. Theo đó, 4 đội đá vòng tròn 1 lượt xác định thứ hạng. Hai đội dẫn đầu sẽ đá trận chung kết vào ngày 1-12. Hai đội còn lại sẽ đá trận tranh hạng ba.