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Ngôi sao tuyển Việt Nam ghi bàn phút 90+3 giúp Thép Xanh Nam Định thắng cảm xúc

tác giả
TUẤN LONG
TUẤN LONG
TUẤN LONG

Xem pha lập công của ngôi sao tuyển Việt Nam - Nguyễn Văn Vĩ ở phút 90+3 đã giúp Thép Xanh Nam Định rời sân Hà Tĩnh với 3 điểm trọn vẹn trong tay.

Thép Xanh Nam Định đánh bại đội chủ nhà Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ở phút 90+3 - Video: FPT PLAY

Tối 6-11, màn so tài giữa Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và Thép Xanh Nam Định tại vòng 7 V-League 2026-2027 đã cống hiến cho khán giả một trong những trận đấu cảm xúc nhất từ đầu mùa giải.

Đội khách Thép Xanh Nam Định nhanh chóng tạo ra sức ép và vươn lên dẫn trước sau hơn nửa giờ đồng hồ thi đấu.

Bắt nguồn từ quả phạt góc bên cánh phải, tiền đạo Caio Cesar di chuyển thông minh để thực hiện pha đánh đầu nối cận thành, khai thông thế bế tắc trận đấu.

Tuy nhiên, kịch tính của trận đấu thực sự bùng nổ ở hiệp thi đấu thứ hai.

Khó khăn đến với Thép Xanh Nam Định khi cầu thủ Nguyễn Phong Hồng Duy phải nhận thẻ đỏ trực tiếp sau pha vào bóng nguy hiểm, buộc đội khách phải chơi thiếu người trong phần lớn thời gian còn lại của trận đấu.

Tận dụng lợi thế hơn người, chủ nhà Hồng Lĩnh Hà Tĩnh dâng đội hình lên tấn công và liên tục tạo ra sóng gió trước khung thành đối phương.

Sau nhiều nỗ lực ép sân, điều gì đến cũng phải đến. Phút 83, cầu thủ Luiz Antonio tung cú sút hiểm hóc từ ngoài vòng cấm, bóng đập cột dọc bay vào lưới trong sự bất lực của thủ môn Nam Định, đưa trận đấu về vạch xuất phát với tỉ số 1-1.

Khi tất cả đã nghĩ về một kết quả chia điểm trên sân Hà Tĩnh, bản lĩnh của Thép Xanh Nam Định lên tiếng đúng lúc ở những giây bù giờ cuối cùng.

Phút 90+3, từ nỗ lực chiến đấu và chuyền bóng vào trong của Caio Cesar, cầu thủ vào sân thay người Văn Vĩ chọn vị trí thông minh để đánh đầu hiểm hóc, hạ gục thủ môn Thanh Tùng.

Pha lập công này mang về chiến thắng 2-1 đầy nghẹt thở cho Thép Xanh Nam Định trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tại vòng 7 V-League 2026-2027.

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- Ảnh 2.Ghi bàn phút bù giờ, Thép Xanh Nam Định thắng nghẹt thở trong thế 10 người trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

Pha lập công ở phút 90+3 của Văn Vĩ giúp 10 người của Thép Xanh Nam Định giành chiến thắng đầy cảm xúc trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tại vòng 7 V-League 2026-2027 vào tối 6-11.

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TUẤN LONG
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    Chủ đề: Caio Cesar Nam Định Hồng Lĩnh Hà Tĩnh V-League thép xanh nam định

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