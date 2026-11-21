Các tuyển thủ của TP.HCM thi đấu xuất sắc để có mặt tại trận chung kết bộ môn Liên Quân Mobile - Ảnh: SGP

Lần đầu tiên trong lịch sử, esports trở thành môn thi đấu tranh huy chương tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026.

Các nội dung thi đấu diễn ra từ ngày 21 đến 29-11 tại Hội trường Trường Đại học Thể dục Thể thao TP.HCM (phường Linh Xuân), với ba bộ môn gồm: Liên Quân Mobile, Free Fire Mobile và Audition PC.

Đây là dấu mốc đáng chú ý trong quá trình phát triển của thể thao điện tử Việt Nam.

Bộ môn này chính thức góp mặt trong chương trình thi đấu của một sự kiện thể thao cấp quốc gia, thay vì chỉ xuất hiện ở những giải đấu chuyên biệt.

Chia sẻ về lần đầu xuất hiện của môn esports, ông Mai Bá Hùng - Chủ tịch Liên đoàn Thể thao điện tử TP.HCM cho biết: “Trong suốt một năm qua, ban tổ chức đã nỗ lực chuẩn bị đưa esports vào nội dung thi đấu chính thức tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X.

Do đây là lần đầu tổ chức nên quá trình chuẩn bị gặp không ít khó khăn trong vấn đề về bản quyền game, huy động lực lượng ở các địa phương. Tuy nhiên, ban tổ chức đã hoàn thành nhiệm vụ để đưa esports đến với Đại hội lần này”.

Theo ông Mai Bá Hùng, việc đưa esports vào Đại hội không chỉ mở rộng nội dung thi đấu mà còn góp phần khẳng định vị trí của bộ môn trong hệ thống thể thao quốc gia.

“Thông qua Đại hội Thể thao toàn quốc 2026, chúng tôi muốn khẳng định vai trò và vị trí của Thể thao điện tử. Việc xuất hiện ở SEA Games hay Asiad gần đây cho thấy esports không chỉ là game mà còn một môn thể thao trí tuệ”, ông Mai Bá Hùng chia sẻ.

Ông Mai Bá Hùng nhấn mạnh esports giờ đây đã là một bộ môn thể thao trí tuệ - Ảnh: ANH HÀO

Ba nội dung được lựa chọn lần này đại diện cho những thể loại khác nhau, gồm đấu trường trực tuyến nhiều người chơi (MOBA), sinh tồn và âm nhạc - vũ đạo.

Theo ông Mai Bá Hùng, Liên Quân Mobile, Free Fire và Audition đều là những tựa game phổ biến, có đông đảo người hâm mộ. Đồng thời đây là những nội dung đã xuất hiện ở những kỳ SEA Games gần đây.

Do đó, ban tổ chức đã quyết định lựa chọn 3 game này làm nội dung thi đấu cho esports tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026.

Nội dung Liên Quân Mobile có 5 đội tham gia, đến từ Hà Nội, Quảng Ninh, Đà Nẵng, Cần Thơ và chủ nhà TP.HCM. Các đội thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm, sau đó lần lượt trao huy chương vàng, bạc và đồng cho ba đội có thành tích tốt nhất.