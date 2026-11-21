P Esports của Việt Nam tỏa sáng trên đất Thái Lan - Ảnh: P ESPORTS

Đại diện P Esports của Việt Nam gây tiếng vang tại Bangkok (Thái Lan) khi đứng đầu ngày thi đấu mở màn giai đoạn hai - vòng loại trực tiếp Giải vô địch thế giới Free Fire World Series (FFWS) Global Finals 2026.

Sau 6 ván đấu với sự góp mặt của 12 đội tuyển, đại diện Việt Nam giành 101 điểm, vượt qua All Gamers Global của chủ nhà Thái Lan (99 điểm), RRQ Kazu của Indonesia (95 điểm) và LOUD của Brazil (92 điểm).

Đáng chú ý, đương kim vô địch thế giới Buriram United của Thái Lan chỉ đứng thứ 9 với 62 điểm, kém P Esports đến 39 điểm.

Theo trang Sportsdunia, P Esports có màn trình diễn đặc biệt ấn tượng ở khả năng tấn công lẫn duy trì thứ hạng. Đội tuyển Việt Nam giành tổng cộng 60 mạng hạ gục, thu về 41 điểm thứ hạng sau 6 ván.

Chiến thắng quan trọng nhất đến ở ván thứ hai trên bản đồ Purgatory. P Esports xuất sắc giành vị trí số một, đồng thời thực hiện 13 mạng hạ gục.

Trong khi đó, All Gamers Global thi đấu đầy quyết liệt với 65 mạng hạ gục, nhiều hơn P Esports năm mạng.

Dù vậy, đại diện Thái Lan chỉ có 34 điểm thứ hạng, qua đó chấp nhận xếp sau đội Việt Nam với khoảng cách sít sao 2 điểm.

Kết quả này giúp P Esports và All Gamers Global trở thành hai đội đầu tiên giành quyền tham dự vòng chung kết, diễn ra ngày 28-11. Những đối thủ còn lại phải tiếp tục tranh vé trong các ngày thi đấu kế tiếp.

Chiến tích của P Esports càng đáng chú ý khi Buriram United từng thể hiện sức mạnh vượt trội ở giai đoạn một. Đương kim vô địch thế giới đứng đầu sau 36 ván với 647 điểm và 11 lần giành chiến thắng.

Trong khi đó, P Esports xếp thứ tư với 599 điểm và bảy lần thắng ván. Dù vậy, khi bước vào giai đoạn quyết định suất chung kết, đội tuyển Việt Nam đã vượt lên trên đối thủ danh tiếng của Thái Lan.

Đây cũng không phải lần đầu P Esports gây tiếng vang trước những đại diện mạnh của khu vực. Hồi tháng 3, đội từng đánh bại Buriram United và Team Falcons, cùng với tỉ số 3-0, để vô địch Free Fire Clash Masters Đông Nam Á ở thể thức đối kháng.

Tranh chức vô địch thế giới với tổng giải thưởng 1,2 triệu USD

FFWS Global Finals 2026 là giải đấu lớn nhất trong năm của bộ môn Free Fire, được tổ chức tại Bangkok từ ngày 6 đến 28-11.

Theo nhà phát hành Garena, giải năm nay quy tụ 24 đội tuyển hàng đầu thế giới, tăng so với 18 đội ở các kỳ trước. Các đại diện đến từ Đông Nam Á, Brazil, Ấn Độ, châu Mỹ, Trung Đông, châu Phi và nhiều khu vực khác.

Việt Nam có 3 đội tham dự gồm P Esports, Team Flash và GOW. Cả ba đều vượt qua giai đoạn một, nhưng đến ngày 19-11, mới có P Esports chắc chắn giành vé chung kết.

Theo thể thức, tám đội giành hai vị trí dẫn đầu trong bốn ngày thi đấu từ 19 đến 22-11 sẽ vào thẳng chung kết. Bốn suất còn lại được xác định qua vòng tranh vé vớt ngày 27-11.

Trận đấu quyết định ngôi vô địch diễn ra ngày 28-11 tại nhà thi đấu BITEC LIVE ở Bangkok, với sự góp mặt của 12 đội xuất sắc nhất.

Giải năm nay có tổng tiền thưởng lên đến 1,2 triệu USD, tăng 20% so với năm ngoái. Trong đó, đội vô địch nhận 350.000 USD, tương đương hơn 9 tỉ đồng. Đội á quân được thưởng 160.000 USD, còn hạng ba nhận 75.000 USD.

Đặc biệt, vòng chung kết áp dụng thể thức Champion Rush. Các đội phải tích lũy ít nhất 110 điểm để đủ điều kiện tranh chức vô địch, sau đó cần giành chiến thắng ở một ván tiếp theo để đăng quang.

Vì vậy, việc dẫn đầu bảng điểm chưa bảo đảm ngôi vô địch. Thể thức này hứa hẹn tạo nên cuộc cạnh tranh căng thẳng, nơi P Esports đang đứng trước cơ hội viết tiếp thành công cho thể thao điện tử Việt Nam trên đấu trường thế giới.