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Đội của Himass và TanVuu giành 'tấm vé triệu USD' ở giải PUBG thế giới

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HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

Anyone’s Legend giành quyền vào thẳng chung kết Giải vô địch PUBG thế giới 2026, mở ra cơ hội tranh thưởng lớn, trong khi Himass và TanVuu vẫn không được thi đấu vì án cấm vĩnh viễn.

Himass và Tanvuu nhận án cấm phi lý từ PUBG - Ảnh: INSTAGRAM

Theo danh sách phân vòng được PUBG Esports công bố mới đây, Anyone’s Legend (AL) nằm trong tám đội vào thẳng chung kết tổng PUBG Global Championship 2026 (PGC 2026). Đây là vòng đấu cuối cùng xác định nhà vô địch thế giới, diễn ra từ ngày 11 đến 13-12.

AL là tổ chức gắn bó với Lã Phương Tiến Đạt (Himass), đồng thời vừa chiêu mộ Trần Tấn Vũ (TanVuu) ngày 29-10. Tuy nhiên, suất chung kết của đội không đồng nghĩa hai ngôi sao được trở lại thi đấu. Án cấm từ nhà phát hành Hàn Quốc Krafton vẫn là rào cản đối với cả hai.

Suất vào thẳng của AL được xác định theo thành tích trong mùa giải. Trong danh sách dự PGC 2026, đội đứng hạt giống số 1 khu vực Việt Nam, phía trên RELUCTANT SQUAD và Alpha Gaming. Cả ba cùng giành quyền tham dự thông qua hệ thống điểm PGC khu vực.

Thể thức công bố từ tháng 5 quy định tám suất vào thẳng chung kết tổng dành cho sáu đội đứng đầu các giải khu vực thuộc diện quy định, đội dẫn đầu bảng điểm PGS và đại diện đặc cách nước chủ nhà. Thành tích xuyên suốt mùa giải vì vậy quyết định đội phải bắt đầu từ vòng nào.

Với AL, lợi thế nằm ở việc tránh được cuộc cạnh tranh tại vòng phân hạng và vòng sinh tồn. Đội có thể tập trung chuẩn bị cho chặng quyết định ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, trong khi nhiều đối thủ phải vượt qua các vòng đấu tại Thượng Hải, Trung Quốc.

PGC 2026 có tổng quỹ thưởng cơ bản 1,5 triệu USD, tương đương khoảng 39 tỉ đồng. Nhà vô địch nhận 500.000 USD, khoảng 13 tỉ đồng; á quân nhận 150.000 USD và đội hạng ba nhận 100.000 USD. Các khoản thưởng bổ sung còn đến từ thành tích từng trận và đóng góp của người hâm mộ.

Chung kết tổng quy tụ 16 đội, thi đấu 15 trận trong ba ngày. Ngoài AL, nhóm vào thẳng còn có những tên tuổi như Virtus.pro, 17Gaming, Natus Vincere và Made in Thailand. Hai đại diện còn lại của khu vực Việt Nam bắt đầu sớm hơn: RELUCTANT SQUAD vào vòng sinh tồn, còn Alpha Gaming dự vòng phân hạng.

Thông tin AL dự chung kết thế giới xuất hiện gần hai tháng sau án cấm gây phẫn nộ đối với Himass và TanVuu. Ngày 23-9, Krafton kết luận cả hai sử dụng thông tin ngoài trò chơi tại giải giao hữu PUBG Asia Stars 2026, rồi khóa tài khoản và cấm vĩnh viễn tham dự các giải PUBG chính thức trên toàn cầu.

Mức phạt bị nhiều người hâm mộ phản đối là phi lý, quá nặng so với sự việc tại một giải giao hữu, nhất là khi chính Krafton thừa nhận thiếu sót trong vận hành và truyền đạt quy định. 

AL và GAM x TE, hai đơn vị chủ quản khi đó, đều lên tiếng bảo vệ tuyển thủ, yêu cầu xem xét tính tương xứng của hình phạt. Đến nay, cơ hội tranh chức vô địch thế giới vẫn mở ra cho AL, nhưng Himass và TanVuu tiếp tục phải đứng ngoài.

Đội của Himass và TanVuu giành 'tấm vé triệu USD' ở giải PUBG thế giới - Ảnh 3.Báo Hàn Quốc khó hiểu khi PUBG lao đao sau án phạt phi lý với Himass - Tanvuu

Giữa lúc tranh cãi quanh án cấm Himass và TanVuu chưa khép lại, báo chí Hàn Quốc tiếp tục phân tích khó khăn của nhà phát hành PUBG, cảnh báo khả năng phục hồi cuối năm còn hạn chế.

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    Chủ đề: game Hàn Quốc Himass Krafton Tanvuu

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