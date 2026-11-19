Himass (phải) và Tanvuu nhận án phạt phi lý từ PUBG - Ảnh: INSTAGRAM

Đầu tháng 11, trò chơi PUBG: Battlegrounds bất ngờ vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng doanh thu toàn cầu trên Steam, sau khi nhà phát hành Krafton tung ra nội dung hợp tác với nhóm nhạc nữ đình đám Hàn Quốc IVE.

Đà sa sút của PUBG

Theo thống kê của Steam, PUBG từ vị trí thứ 6 trong tuần 27-10 đến 3-11 tăng lên hạng nhất ở tuần tiếp theo. Báo ChosunBiz của Hàn Quốc ngày 6-11 cũng ghi nhận màn hợp tác với IVE góp phần thúc đẩy doanh số trò chơi.

Tuy nhiên, hiệu ứng này nhanh chóng suy giảm. Trong tuần từ ngày 10 đến 17-11, PUBG rơi xuống hạng 13, mất tới 12 bậc chỉ sau một tuần, dù các vật phẩm liên quan IVE vẫn được bày bán.

Những khó khăn của Krafton còn thể hiện qua báo cáo kinh doanh quý 3, công bố ngày 10-11. Lợi nhuận hoạt động của hãng giảm 35,5% so với cùng kỳ năm trước, còn 225 tỉ won. Doanh thu mảng trò chơi trên máy tính giảm 32,5%, trong khi cổ phiếu Krafton mất 9,56% trong phiên giao dịch ngày 11-11.

Các diễn biến này xuất hiện giữa lúc Krafton vẫn chịu làn sóng phản đối sau án phạt gây tranh cãi dành cho hai game thủ Việt Nam Lã Phương Tiến Đạt (Himass) và Trần Tấn Vũ (Tanvuu).

Ngày 23-9, Krafton khóa tài khoản và cấm vĩnh viễn cả hai tham dự những giải PUBG chính thức, với cáo buộc sử dụng thông tin bên ngoài trò chơi tại giải giao hữu PUBG Asia Stars 2026.

Án phạt bị nhiều người đánh giá là phi lý, đặc biệt khi Krafton thừa nhận những thiếu sót trong việc truyền đạt quy định. Sau sự việc, Himass tuyên bố giải nghệ, đội cựu vô địch thế giới The Expendables chấm dứt hoạt động ở PUBG, còn hệ thống giải đấu Việt Nam bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Lượng khán giả theo dõi các giải PUBG quốc tế cũng sụt giảm sau khi nổ ra vụ việc gây tranh cãi với Himass và Tanvuu.

Hai thành viên IVE sẽ trực tiếp quảng bá PUBG ngày 22-11

Giữa bối cảnh đó, Krafton tiếp tục đặt kỳ vọng vào sức hút của IVE, với hoạt động đáng chú ý nhất sắp diễn ra tại triển lãm trò chơi quốc tế G-Star 2026 ở Busan, Hàn Quốc.

Theo hãng thông tấn Newsis ngày 19-11, Krafton xác nhận hai thành viên Rei và Liz của IVE sẽ xuất hiện trên sân khấu đặc biệt vào ngày 22-11, trong khuôn khổ G-Star 2026.

Đây là sự kiện quy mô lớn, diễn ra từ ngày 19 đến 22-11 tại Trung tâm triển lãm BEXCO. Krafton tham dự G-Star năm thứ 10 liên tiếp, giới thiệu năm trò chơi cùng nhiều hoạt động trải nghiệm và giao lưu với người hâm mộ.

Tại sân khấu ngày 22-11, Rei và Liz sẽ chia sẻ cảm nghĩ về màn hợp tác giữa IVE và PUBG, đồng thời tham gia các chương trình đố vui, tương tác trực tiếp với khán giả.

Khu vực quảng bá sự hợp tác giữa PUBG và IVE - Ảnh: PUBG

Một ngày trước đó, 21-11, giám đốc PUBG Kim Tae-hyun và trưởng bộ phận phát triển Kim Sang-gyun cũng sẽ xuất hiện trong chương trình giao lưu, trực tiếp trả lời câu hỏi của người chơi.

Krafton còn tổ chức những cuộc gặp gỡ giữa người hâm mộ với các nhà sáng tạo nội dung, tuyển thủ chuyên nghiệp thuộc những đội thể thao điện tử nổi tiếng như Gen.G và T1.

Việc đưa Rei và Liz đến G-Star cho thấy Krafton không muốn giới hạn màn hợp tác với IVE trong thế giới ảo. Hãng đang tận dụng sức hút của K-pop để tiếp cận cộng đồng người hâm mộ âm nhạc, qua đó mở rộng đối tượng khách hàng tiềm năng cho PUBG.

IVE gồm sáu thành viên An Yujin, Gaeul, Rei, Jang Wonyoung, Liz và Leeseo, là một trong những nhóm nhạc nữ nổi tiếng nhất Hàn Quốc hiện nay. Trong bảng xếp hạng danh tiếng thương hiệu nhóm nhạc nữ tháng 11-2026, IVE đứng thứ hai, trên cả BLACKPINK.

Chiến dịch hợp tác với PUBG được công bố cuối tháng 10, trước khi chính thức xuất hiện trên máy tính ngày 4-11 và các hệ máy console ngày 12-11.

Trước IVE, PUBG từng hợp tác với một số nhóm nhạc khác như Aespa để quảng bá - Ảnh: PUBG

Krafton đưa hình mẫu cả sáu thành viên IVE vào trò chơi, cùng trang phục, phụ kiện, vũ khí và những điệu nhảy đặc trưng của nhóm. Trên bản đồ Rondo, hãng còn thiết kế ba khu vực lấy cảm hứng từ video ca nhạc Love Dive.

Tại một số khu vực chờ trước trận đấu, người chơi có thể thực hiện những điệu nhảy của IVE để kích hoạt video ca nhạc tương ứng.

Chiến dịch cũng đi kèm nhiều chương trình khuyến mãi và quà tặng độc quyền, trong đó có những vật phẩm lưu niệm mang chữ ký các thành viên.

Đáng chú ý, màn hợp tác chưa kết thúc sau sự kiện G-Star. Theo lịch công bố trên trang chủ PUBG, chương trình chế tạo và đổi vật phẩm IVE còn kéo dài đến ngày 7-12 trên máy tính và 15-12 trên console. Krafton cũng để ngỏ khả năng đưa những vật phẩm hợp tác trở lại trong các đợt mở bán hoặc sự kiện tương lai.