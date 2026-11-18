Himass và Tanvuu của Việt Nam chịu án phạt phi lý từ nhà phát hành PUBG - Ảnh: INSTAGRAM

Biến động này diễn ra trong giai đoạn hệ thống thi đấu PUBG cũng như nhà phát hành Krafton vẫn chịu dư âm từ án cấm vĩnh viễn hai game thủ Việt Nam là Himass và Tanvuu.

Theo bảng xếp hạng tuần của Steam, PUBG đứng thứ 6 toàn cầu trong kỳ từ ngày 27-10 đến 3-11. Một tuần sau, tựa game của Krafton tăng 5 bậc, chiếm vị trí số 1. Đây cũng là tuần bản cập nhật 44.1 ra mắt trên PC ngày 4-11, đưa nhóm nhạc Hàn Quốc IVE vào trò chơi.

Krafton đưa hình mẫu cả sáu thành viên IVE vào game, trong đó có Jang Wonyoung và An Yujin, cùng trang phục, phụ kiện và các điệu nhảy của nhóm. Đây được xem là nỗ lực cứu vãn sức hút của nhà phát hành, sau khi PUBG nhận làn sóng tẩy chay từ vụ việc Himass - Tanvuu.

Trên bản đồ Rondo, hãng dựng ba khu vực lấy cảm hứng từ video ca nhạc Love Dive. Trong bài đăng ngày 6-11, báo Hàn Quốc ChosunBiz nhận định nội dung hợp tác với IVE đã góp phần thúc đẩy doanh số của PUBG.

PUBG chỉ giữ ngôi đầu trong một tuần. Ở kỳ xếp hạng từ ngày 10 đến 17-11, trò chơi rơi xuống vị trí thứ 13, thấp hơn 7 bậc so với tuần ngay trước khi nội dung IVE ra mắt.

Cú tụt hạng xảy ra khi các vật phẩm hợp tác vẫn còn trong cửa hàng trên PC. Steam tính cả tiền mua vật phẩm trong game và nội dung tải thêm khi xếp hạng.

Bảng xếp hạng tuần cho thấy vị trí của PUBG so với các sản phẩm khác, còn doanh thu cụ thể và phần đóng góp riêng của IVE chưa được công bố. Nhìn chung, vị trí của PUBG trong làng game ngày càng lung lay sau những làn sóng tẩy chay.

Ngày 23-9, Krafton khóa vĩnh viễn tài khoản của Lã Phương Tiến Đạt (Himass) và Trần Tấn Vũ (Tanvuu), đồng thời cấm cả hai dự mọi giải PUBG chính thức do hãng tổ chức hoặc phê duyệt.

Nhà phát hành kết luận hai game thủ Việt Nam đã sử dụng thông tin bên ngoài trò chơi để phục vụ quyết định trong trận tại giải giao hữu PUBG Asia Stars 2026.

Án cấm trọn đời bị nhiều người hâm mộ và các đội chủ quản cho là quá nặng, nhất là khi chính Krafton thừa nhận đã truyền đạt quy định chậm trễ, thiếu nhất quán. Ngay cả người hâm mộ Thái Lan và Trung Quốc cũng lên tiếng bảo vệ Himass - Tanvuu.

Sau án phạt, Himass tuyên bố giải nghệ, còn The Expendables, đội cũ của TanVuu và là nhà vô địch thế giới năm 2024, chấm dứt hoạt động ở bộ môn PUBG.

Giải PUBG Vietnam Series giai đoạn 2 bị tạm hoãn từ ngày 24-9. Đến ngày 8-10, ban tổ chức quyết định hủy các trận còn lại và lấy kết quả sau 30 ván đã đấu để xác định thứ hạng chung cuộc.

Lượng khán giả ở các giải quốc tế cũng giảm mạnh. Theo Esports Charts, PGS 8 hồi tháng 8 đạt đỉnh 263.037 người xem cùng lúc. Đến PGS 11 cuối tháng 10, con số này còn 89.603, giảm gần 66%. PGS 12 sau đó nhích lên 108.156, vẫn thấp hơn xa mốc tháng 8.

Đây là số liệu theo dõi các buổi phát sóng giải đấu, còn thứ hạng Steam phản ánh chi tiêu của người chơi trên nền tảng PC.

Trong báo cáo ngày 10-11, Krafton đề cập hợp tác với IVE trong kế hoạch mở rộng tệp người chơi và củng cố thương hiệu PUBG trong quý 4. Trên Steam, vị trí số 1 trùng với tuần IVE ra mắt, nhưng PUBG đã rời top 10 ngay kỳ xếp hạng kế tiếp.