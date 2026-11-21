Đoàn đại biểu, lãnh đạo, đại diện HLV, VĐV tham dự nghi thức dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ 10 năm 2026 - Ảnh: THUẬN VĂN

Dẫn đầu đoàn đại biểu tham dự nghi thức dâng hoa, dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 là bà Lâm Thị Phương Thanh - Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và ông Lê Quốc Phong - Chủ tịch UBND TP.HCM.

Lễ dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh - Khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ 10 năm 2026 diễn ra tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (phường Sài Gòn, TP.HCM).

Sau đó, đoàn đại biểu di chuyển sang Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh TP.HCM để thực hiện nghi thức dâng hương.

Các nghi thức dâng hương, dâng hoa và mặc niệm được thực hiện trong sự trang nghiêm, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu. Người Anh hùng giải phóng dân tộc - Lãnh tụ thiên tài của Đảng và Nhân dân - Nhà văn hóa kiệt xuất của Việt Nam - Suốt đời hy sinh cho sự nghiệp cách mạng, cho độc lập dân tộc, cho cuộc sống ấm no hạnh phúc của Nhân dân.

Lễ dâng hoa, dâng hương là dịp để các đại biểu, đại diện ban tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, nguyện tiếp bước những giá trị tốt đẹp mà Người để lại, phát huy tinh thần đoàn kết, trung thực, cao thượng, thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo, vì niềm tự hào Việt Nam.

Sau nghi thức dâng hoa, dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn đại biểu và khách mời di chuyển bằng tàu để sang Công viên Bờ Sông Sài Gòn (phường An Khánh) tham dự Lễ khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ 10 năm 2026 sẽ diễn ra lúc 19h tối nay 21-11.

Bà Lâm Thị Phương Thanh - Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (thứ 3 từ phải sang), ông Lê Quốc Phong - Chủ tịch UBND TP.HCM (thứ 4 từ phải sang) cùng đại diện lãnh đạo trung ương, lãnh đạo TP.HCM thực hiện nghi thức mặc niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ảnh: THUẬN VĂN

Bà Lâm Thị Phương Thanh đại diện đoàn đại biểu dâng hoa lên Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ảnh: THUẬN VĂN

Bà Lâm Thị Phương Thanh dâng nén hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ảnh: THUẬN VĂN

Đại diện HLV, VĐV tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc năm 2026 tham gia nghi thức mặc niệm thiêng liêng - Ảnh: THUẬN VĂN

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 là sự kiện thể thao lớn nhất cả nước, được tổ chức theo chu kỳ 4 năm/lần. TP.HCM là địa phương đăng cai chính, sau 20 năm kể từ lần gần nhất đảm nhận vai trò này. Các cuộc tranh tài còn được tổ chức tại Đồng Nai, Đồng Tháp và Hà Nội. Đại hội có 48 môn thể thao, 973 nội dung tranh huy chương, quy tụ 36 đoàn, gồm 34 tỉnh, thành phố và hai ngành Công an, Quân đội. Dự kiến có khoảng 12.000 cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên, 2.000 trọng tài tham gia, cùng khoảng 200.000 lượt khách mời, cổ động viên và du khách. Ban tổ chức bố trí 34 địa điểm thi đấu, gồm 31 địa điểm tại TP.HCM và 3 địa điểm phối hợp ở các địa phương khác. Theo kế hoạch, chương trình thi đấu chính diễn ra từ 14-11 đến 12-12-2026, nhưng một số môn thi đấu sớm. Môn muay mở màn từ ngày 20-10, chính thức khai mạc ngày 22-10. Lễ khai mạc toàn Đại hội diễn ra tối 21-11 tại Công viên bờ sông Sài Gòn (TP.HCM), lễ bế mạc ngày 12-12 tại Nhà thi đấu Phú Thọ. Đại hội là dịp đánh giá công tác đào tạo, huấn luyện, phát hiện tài năng và tuyển chọn lực lượng kế cận cho thể thao Việt Nam.