Đội tuyển futsal nữ Việt Nam trong trận giao hữu thua Nga 2-5 - Ảnh: VFF

Chỉ trong 10 ngày, đội tuyển futsal nữ Việt Nam (hạng 11 thế giới) đã có đến 4 trận giao hữu quốc tế tại TP.HCM với New Zealand (hạng 29) và Nga (hạng 9) tại Nhà thi đấu phường Chánh Hưng (TP.HCM).

Ở trận giao hữu cuối cùng ngày 21-11, đội tuyển futsal nữ Việt Nam đã thua Nga 2-5 sau khi thua 1-4 hôm 19-11.

Hai thất bại trước Nga giúp nhìn rõ hạn chế

Điều khác nhau ở 2 trận thua chính là việc dùng chiến thuật power-play (không thủ môn) quá sớm ngay đầu hiệp 2 đã khiến đội tuyển futsal nữ Việt Nam bị dẫn đến 4-0 trong trận giao hữu lượt về.

Ở trận lượt đi, đội tuyển futsal nữ Việt Nam cũng để thủng lưới khi đá power-play ở cuối trận, dẫn đến bàn thua 1-4.

Dù không thể giành chiến thắng trong cả hai lần đối đầu, đội tuyển futsal nữ Việt Nam vẫn thu được những bài học kinh nghiệm quan trọng.

Đặc biệt, 3 bàn thắng ghi được ở 2 trận đấu cho thấy hiệu quả của lối chơi pressing tầm cao, chủ động tranh chấp để giành lại quyền kiểm soát bóng và nhanh chóng tận dụng khoảng trống trước khung thành đối phương.

Bên cạnh đó, việc đối đầu với một tập thể có trình độ chuyên môn, tốc độ và khả năng tổ chức chiến thuật vượt trội cũng giúp các cô gái Việt Nam nhận diện rõ hơn những hạn chế trong khâu phòng ngự, chuyển trạng thái và triển khai power-play.

Đây là những trải nghiệm thực tiễn quý giá để thầy trò HLV Huỳnh Thị Thanh Khiết tiếp tục hoàn thiện lối chơi, nâng cao bản lĩnh và tích lũy kinh nghiệm trước những thử thách tại đấu trường quốc tế.

Đội tuyển futsal Việt Nam trong trận gặp New Zealand - Ảnh: VFF

Cẩn trọng trước New Zealand

Dù có thứ hạng thấp hơn nhiều so với đội tuyển futsal nữ Việt Nam, nhưng New Zealand cho thấy sẽ là đối thủ đáng gờm trong tương lai.

Với thể hình vượt trội, New Zealand đã gây nhiều khó khăn cho các cô gái Việt Nam. Ở trận lượt đi, sau khi để đội tuyển futsal nữ Việt Nam mở tỉ số, New Zealand đã ghi liền 3 bàn để dẫn lại 3-1. Đội chủ nhà chỉ gỡ 2-3 ở cuối trận sau khi đá power-play.

Ở trận lượt về, đội tuyển futsal nữ Việt Nam đã chơi tốt hơn, đặc biệt là tận dụng tốt sai lầm của đối phương để ghi bàn. Bàn mở tỉ số và bàn ấn định chiến thắng 4-2 là một ví dụ rõ nét.

Lê Trần Tuyết Mai chớp thời cơ sút tung nóc lưới mở tỉ số cho đội tuyển futsal nữ Việt Nam sau tình huống New Zealand mất bóng sau đường chuyền lỗi. Mắc sai lầm khi chơi power-play, New Zealand để thủ môn Hải Yến ghi bàn từ sân nhà, giúp cho đội tuyển futsal nữ Việt Nam ấn định chiến thắng 4-2.

Chiến thắng ở trận này nhưng đoàn quân của HLV Thanh Khiết cũng phòng ngự không tốt. Bàn gỡ hòa 1-1 của New Zealand đến từ sai lầm phòng ngự của đội tuyển futsal nữ Việt Nam.

Đó là chưa kể đội tuyển futsal nữ Việt Nam còn rơi vào cảnh bất lợi khi Lê Trần Tuyết Mai nhận thẻ vàng thứ 2 phải rời sân, khiến đội nhà phải thi đấu thiếu người trong vòng 2 phút.

May mà New Zealand không tận dụng được lợi thế hơn người để ghi bàn, dù gây sức ép liên tục, thậm chí sử dụng chiến thuật power-play.