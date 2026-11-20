Hậu vệ Đào Tấn Lộc (trái) ăn mừng bàn thắng vào lưới Thái Nguyên cho CLB TP.HCM - Ảnh: HCMFC

Tối 20-11, CLB TP.HCM tiếp đội đầu bảng Thái Nguyên trong trận đấu sớm nhất ở vòng 8 Giải hạng nhất 2026-2027, diễn ra trên sân Bà Rịa.

Thắng 3 trận liên tiếp, lại được chơi trên sân nhà, khiến CLB TP.HCM nhập cuộc đầy tự tin. Đoàn quân của HLV Nguyễn Minh Phương tổ chức phòng ngự chặt chẽ, không để đối phương có nhiều khoảng trống khai thác.

Đặc biệt là phong tỏa Victor Mansaray - chân sút đang dẫn đầu danh sách "Vua phá lưới" với 12 bàn thắng của CLB Thái Nguyên. Có cơ hội ghi bàn ở phút 22, nhưng Victor Mansaray đã bỏ lỡ trong pha đối mặt với thủ môn Thanh Thắng.

Sang hiệp 2, CLB TP.HCM suýt ghi bàn ở phút 60. Tiền đạo Jermie Lynch đánh đầu lái bóng vào góc xa làm bó tay thủ môn Ngô Xuân Sơn, nhưng bóng đi sạt xà ngang.

Trong khi đó CLB Thái Nguyên có 2 cơ hội ghi bàn trong vòng có 5 phút, nhưng đều bỏ lỡ. Phút 69, Dương Văn Hào đệm bóng cận thành ra ngoài sau đường chuyền của đồng đội.

Và phút 73, đến lượt Văn Hào chuyền bóng thuận lợi cho Phạm Anh Tuấn trong vòng cấm nhưng đồng đội lại sút quá nhẹ, không thắng được thủ môn Thanh Thắng.

Những tưởng trận đấu sẽ có kết quả hòa, thì đội chủ nhà bất ngờ có bàn thắng từ pha phối hợp đá phạt ở phút 90+1. Quốc Hoàng chuyền cho Thế Dũng đi bóng xuống biên phải tạt vào vòng cấm.

Trung vệ Đào Tấn Lộc lên tham gia tấn công đã đánh đầu ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu, giúp CLB TP.HCM giành trọn 3 điểm.

Với trận thắng thứ tư liên tiếp, CLB TP.HCM tạm vươn lên hạng 3 với 16 điểm sau 8 trận. CLB Thái Nguyên dù vẫn dẫn đầu bảng xếp hạng nhưng có nguy cơ mất ngôi, khi CLB Becamex TP.HCM (16 điểm) và Hưng Yên (14 điểm) thi đấu vòng 8.