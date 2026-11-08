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Giải hạng nhất: Một cầu thủ ghi bàn nhiều hơn 10 đội bóng

tác giả
NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

Với cú đúp vào lưới Thép Cần Thơ ở vòng 7 Giải hạng nhất 2026-2027, Victor Mansaray đã có 11 bàn thắng, nhiều hơn số bàn thắng mà 10 CLB khác ghi được.

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Victor Mansaray ăn mừng bàn thắng cho CLB Thái Nguyên - Ảnh: THÁI NGUYÊN FC

Tối 8-11, CLB Thép Cần Thơ tiếp Thái Nguyên trên sân Cần Thơ ở vòng 7 Giải hạng nhất 2026-2027.

Với lực lượng tốt hơn, CLB Thái Nguyên không khó để kiểm soát trận đấu và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm. Trong đó, chân sút Victor Mansaray chính là ngôi sao của trận đấu.

Phút 25, Mansaray sút sệt căng từ ngoài vòng cấm đưa bóng chệch cột dọc trong gang tấc. Tám phút sau, chân sút người Mỹ gốc Sierra Leone này chính là người chuyền bóng cho Dương Văn Hào dứt điểm trong vòng cấm. Bóng bật tay hậu vệ chủ nhà dẫn đến quả phạt đền cho đội khách. Trên chấm 11m, Mansaray sút thành công mở tỉ số cho CLB Thái Nguyên.

Sang hiệp 2, đoàn quân của HLV Phạm Minh Đức tiếp tục làm chủ trận đấu. Trong vòng có 4 phút, CLB Thái Nguyên ghi liền 2 bàn để nâng tỉ số lên 3-0. 

Phút 63, Mansaray và Trung Thành phối hợp với nhau trước vòng 16m50, trước khi Trung Thành khống chế bóng qua một hậu vệ chủ nhà rồi dứt điểm qua tay thủ môn Dương Văn Cường. Còn phút 67, Mansaray phá bẫy việt vị rồi sút hạ thủ môn Dương Văn Cường.

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Mansaray (trái) cùng cầu thủ Thái Nguyên cầm áo đồng đội Đình Nguyên bị chấn thương ăn mừng - Ảnh: THÁI NGUYÊN FC

Vua phá lưới mùa trước Thaileon chơi mờ nhạt khiến CLB Thép Cần Thơ không tạo ra được cơ hội nào đáng chú ý. Và khi chân sút Brazil này rời sân ở phút 66, đoàn quân của HLV Nguyễn Văn Đàn càng chơi bế tắc.

Cơ hội rõ nét nhất của đội chủ nhà diễn ra ở phút 81. Nguyễn Văn Vinh - tiền đạo vào sân thay Thaileon sút phạt xuyên hàng rào nhưng thủ môn Ngô Xuân Sơn đã kịp phản xạ đẩy bóng ra ngoài.

Không thể ghi bàn, CLB Thép Cần Thơ còn mắc sai lầm trong phòng ngự dẫn đến bàn thua ở phút 90+4. Gây sức ép và cướp được bóng từ phần sân của đội chủ nhà, CLB Thái Nguyên lập tức phối hợp tấn công trước khi Đình Thịnh sút hạ thủ môn Dương Văn Cường, ấn định chiến thắng 4-0.

Chiến thắng giúp CLB Thái Nguyên vươn lên dẫn đầu giải với 16 điểm sau 7 trận. Dù có cùng điểm số với CLB Becamex TP.HCM nhưng đội bóng xứ chè xếp trên do hơn về thành tích đối đầu lẫn hiệu số bàn thắng bại. CLB Thép Cần Thơ tụt xuống hạng 9 với 8 điểm.

Còn với Mansaray, cú đúp bàn thắng ở trận này giúp anh tiếp tục dẫn đầu danh sách ghi bàn hàng đầu với 11 bàn thắng, nhiều hơn 3 bàn so với chân sút Joseph Khalio của CLB Hưng Yên. 

Đáng chú ý khi số bàn thắng mà Mansaray ghi được ngang với số bàn thắng mà CLB Bình Minh Sài Gòn ghi được qua 7 vòng đấu, thậm chí còn nhiều hơn số bàn thắng mà 10 CLB khác ghi được. 

Ba CLB ghi bàn nhiều còn lại sau 7 vòng ở Giải hạng nhất 2026-2027 là Hưng Yên (20 bàn), Thái Nguyên (17 bàn) và Becamex TP.HCM (14 bàn).

- Ảnh 4.Đối thủ nhận thẻ đỏ, CLB Becamex TP.HCM thắng ở phút bù giờ

Dù CLB Công An Nhân Dân nhận thẻ đỏ ở phút 75, chủ nhà Becamex TP.HCM chỉ có thể giành chiến thắng ở phút bù giờ tại vòng 7 Giải hạng nhất 2026 - 2027.

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NGUYÊN KHÔI
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    Chủ đề: Victor Mansaray CLB Becamex TP. HCM Thép Cần Thơ clb thái nguyên sân Cần Thơ

    Dòng sự kiện: V-League 2026-2027

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