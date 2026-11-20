Tuyển thủ quốc gia Lào gốc Việt Damoth Thongkhamsavath ghi bàn thứ hai từ đầu mùa 2026 - 2027 cho CLB Thanh Hóa - Ảnh: THFC

Tối 20-11, CLB Thanh Hóa tiếp đón Hoàng Anh Gia Lai trên sân nhà thuộc vòng 8 V-League. Đây là trận thứ hai của tân HLV Kim Young Chul - cựu trợ lý HLV Kim Sang Sik ở U23 Việt Nam - với đội bóng xứ Thanh.

CLB Thanh Hóa nỗ lực chơi tấn công trước Hoàng Anh Gia Lai và liên tục có cơ hội nguy hiểm. Chỉ trong 5 phút đầu, đội bóng xứ Thanh khiến thủ môn tuyển Việt Nam Trần Trung Kiên phải trổ tài cứu thua 2 lần.

Tuy nhiên, CLB Thanh Hóa vẫn có được điều họ cần là bàn mở tỉ số vào giữa hiệp một. Phút 26, hậu vệ Hoàng Anh Gia Lai phá bóng không tốt, để Damoth Thongkhamsavath đón lõng ở tuyến hai trước khi tung cú sút xa hiểm hóc, đưa Thanh Hóa vươn lên dẫn trước 1-0.

Được đà tâm lý, CLB Thanh Hóa liên tục dồn ép Hoàng Anh Gia Lai nhưng các cầu thủ tấn công của đội chủ nhà liên tục sút nhẹ hoặc chệch khung thành.

HLV Kim Young Chul - Ảnh: MINH ĐỖ

Phía bên kia chiến tuyến, đoàn quân HLV Lê Quang Trãi kiên trì với lối chơi phòng ngự rình rập và sẵn sàng phản công khi có cơ hội.

Phút 45+1, Matheus Lucas đánh đầu sau đường tạt của đồng đội, ghi bàn san bằng tỉ số 1-1 cho Hoàng Anh Gia Lai.

Sang hiệp hai, CLB Thanh Hóa tiếp tục chơi lấn lướt và sớm có bàn tái lập thế dẫn trước. Phút 60, Matheus Martins đón bóng dài rồi sút chéo góc, hạ gục thủ thành Trung Kiên, nâng tỉ số trận đấu lên 2-1 cho đội chủ nhà.

Đây cũng là tỉ số cuối cùng của trận đấu, bởi trong thời gian còn lại, đoàn quân HLV Kim Young Chul không tận dụng được thêm các cơ hội ngon ăn.

Thắng chung cuộc 2-1 trước Hoàng Anh Gia Lai, CLB Thanh Hóa có 3 điểm đầu tiên dưới thời tân HLV Kim Young Chul. Cựu trợ lý HLV Kim Sang Sik đang có khởi đầu chấp nhận được khi thử sức ở V-League, với mạch bất bại 2 trận.

Trước đó, ông Kim Young Chul cùng CLB Thanh Hóa có trận hòa 1-1 trước đội được đánh giá cao hơn là Thể Công - Viettel.