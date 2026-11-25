Nhịp sống về chiều tại một quán cà phê ở TP.HCM - Ảnh: HIỀN TRANG

Khoảng 17h, khi giờ làm kết thúc, nhiều quán cà phê ở TP.HCM bắt đầu đông khách. Thay vì về nhà ngay, không ít người trẻ ghé quán ngồi thêm vài tiếng. Người hẹn bạn bè, người chỉ muốn có thời gian cho riêng mình. Quán cà phê trở thành điểm dừng để tạm gác lại những bộn bề trong ngày.

Người tìm sự riêng tư, người tìm bạn bè

Võ Nhật Vĩ (25 tuổi, TP.HCM) thường dành 2-4 tiếng ở quán cà phê sau giờ học và làm việc. "Sau một ngày học tập và làm việc, mình thường muốn có thêm 2-4 tiếng để đi cà phê thư giãn, quên đi những áp lực trong ngày", Vĩ nói.

Tan làm, Vĩ thường dành thời gian thư giãn bằng sở thích vẽ tranh tại quán cà phê - Ảnh: NVCC

Thói quen này đôi khi không được gia đình đồng tình, nhưng Vĩ cho rằng mỗi người có một cách nghỉ ngơi riêng. "Chỉ có bản thân mình mới hiểu rõ mình đang cảm thấy thế nào, tinh thần đang ở trạng thái ra sao và cần làm gì để hồi phục. Với mình, khoảng thời gian ở quán cà phê không phải là vô ích, mà là lúc mình lấy lại năng lượng trước khi tiếp tục những công việc khác".

Nếu Vĩ tìm đến quán để có không gian riêng, thì Nguyễn Thiết (23 tuổi, TP Đà Nẵng) lại xem quán cà phê là nơi kết nối. Với Thiết, căn phòng trọ không phải là nơi dễ chịu sau một ngày căng thẳng.

"Về phòng trọ chỉ có một mình, nên mình thấy khá trống trải. Vì vậy, mình rất thích dành thời gian sau giờ học để tụ tập bạn bè, khoảng 2-3 tiếng trước khi về nhà. Đối với mình, đây là một nơi 'xả stress' trước vòng lặp cuộc sống", Thiết chia sẻ. Anh thừa nhận, nếu mang những bộn bề trong ngày về nhà, anh rất dễ cáu gắt, dù chỉ vì việc nhỏ.

Những buổi cà phê cùng bạn bè trở thành khoảng nghỉ quen thuộc của Nguyễn Thiết - Ảnh: HIỀN TRANG

Khoảng đệm giữa áp lực và nhà

Theo ThS tâm lý Trần Minh Phúc - nhà tham vấn tâm lý, giờ làm kết thúc không có nghĩa là áp lực biến mất ngay. "Những căng thẳng, mệt mỏi tích tụ trong ngày đôi khi vẫn theo họ về đến nhà. Vì vậy, có thể nói cà phê nói riêng, hay những không gian công cộng là một không gian để người trẻ 'thở' giữa đời sống hiện đại nhiều áp lực", ông Phúc nói.

Ông Phúc cho rằng mỗi ngày, người trẻ phải đi học, đi làm và chịu kỳ vọng từ gia đình, nhà trường, xã hội. Ngồi quán cà phê là lúc họ được là chính mình. Với người cần riêng tư, đó là nơi không phải gánh trách nhiệm nào. Với người sống xa nhà hay sống một mình, gặp bạn bè giúp vơi cảm giác cô đơn. Dù chọn cách nào, họ đều đang chủ động tìm một môi trường phù hợp để giải tỏa cảm xúc.

Dù vậy, cách nghỉ ngơi nào nếu lạm dụng cũng có thể phản tác dụng. Cần phân biệt rõ giữa nghỉ ngơi và né tránh vấn đề. Quán cà phê chỉ là giải pháp tạm thời. Khoảng đệm thật sự không nằm ở địa điểm, mà ở trạng thái tâm trí.

Sau mọi khoảng dừng, điều quan trọng nhất vẫn là khả năng nhìn nhận và đối diện với cảm xúc của chính mình, để những giờ ngồi quán thật sự trở thành điểm tựa cho chặng đường tiếp theo.