Nhiều bạn trẻ chuộng quán cà phê vì một chỗ ngồi dễ chịu, nghe chút nhạc nhẹ dưới bóng cây xanh - Ảnh: LÊ HUY

Những góc cà phê bình dị ấy đang trở thành cách để nhiều người trẻ tự cân bằng cảm xúc sau những giờ học tập, làm việc căng thẳng.

Đi cà phê trốn mệt, tìm chút bình yên

Anh Tuấn (18 tuổi, ngụ TP Huế) nói thích những quán cà phê có nhiều cây xanh, không gian thoáng mát, càng gần gũi thiên nhiên càng tốt.

Trà My (20 tuổi, TP.HCM) yêu thích những quán cà phê có không gian chill, nhiều cây xanh, thoáng đãng - Ảnh: NVCC

Những lúc đầu óc căng thẳng hay có chuyện không vui, Tuấn thường rủ thê, vài ba bạn ra quán, cũng có lúc đi một mình tìm góc nào đó tự thư giãn. Cậu không chuộng cà phê quá đậm nên thường gọi bạc xỉu vì vị cà phê hòa cùng sữa có chút ngọt ngào.

"Tôi thích mấy quán có sân vườn, nhiều cây, ngồi lâu cũng không thấy ngột ngạt. Có khi chẳng cần làm gì, cứ gọi ly bạc xỉu, ngồi ngắm cây cối một lúc là thấy thoải mái hơn", Tuấn chia sẻ.

Còn Trà My (20 tuổi, ở TP.HCM) có thói quen khi cần học bài hay làm bài tập sẽ đổi không khí bằng cách xách máy tính, sách vở ra quán cà phê.

My kể ở nhà tưởng yên tĩnh mà đôi lúc lại dễ bị phân tâm bởi hết nằm xuống giường lại cầm điện thoại. Trong khi ra quán ngồi giữa bao người cũng đang học tập, làm việc khiến bạn có thêm động lực.

Có hôm cô ngồi từ sáng đến chiều, gọi vài món nước, cô bạn cũng tranh thủ hoàn thành hết bài vở. Hôm nào rảnh hơn sẽ chỉ hẹn bạn bè ra quán "tám" đủ thứ chuyện trên đời, cười đã rồi về.

Khá kỹ tính, My hay chọn nhưng quán cà phê thoáng đãng, nhiều ánh sáng tự nhiên. Bàn ghế chỉ cần ngồi thoải mái đừng quá cầu kỳ, nhất là không quá đông và đừng mở nhạc quá lớn vì giai điệu du dương, nhẹ nhàng giúp My dễ tập trung hơn.

"Tôi thường chọn cà phê ít ngọt, vị đậm, uống để tỉnh táo chứ không thích pha với quá nhiều sữa hay đường", My khoe.

Với cô gái tuổi 20 ấy, cảm giác ngồi giữa quán mà xung quanh người qua kẻ lại song mình vẫn có một góc riêng thật thích.

"Bữa nào học bài mệt quá thì nghỉ chút, ngắm mọi người, nghe nhạc rồi làm tiếp. Những lúc không vui, gặp bạn bè nói chuyện trên trời dưới đất vậy chứ lại thấy nhẹ lòng hơn", My kể.

Tìm chút bình yên bên những góc cà phê xanh

Ở tuổi 23, tốt nghiệp chưa lâu và bắt đầu công việc trong môi trường nghiên cứu, Đoàn Trung Luân (ngụ phường Thủ Đức) đang từng bước thích nghi với nhịp sống mới. Những bỡ ngỡ trong công việc cùng áp lực khi đối diện với những yêu cầu, thử thách mới đôi khi khiến Luân khá căng thẳng.

Luân yêu thích những góc cà phê xanh quen thuộc, nơi tìm lại sự thư thái sau những ngày làm việc áp lực - Ảnh: NVCC

Những lúc như vậy, anh thường tìm đến quán cà phê quen thuộc, nơi có nhiều cây xanh, tự dành cho mình một khoảng thời gian nghỉ ngơi, thư giãn và cân bằng lại cảm xúc.

Đặc biệt vào những ngày mưa rả rích, Luân thích ngồi bên khung cửa sổ ngắm từng giọt cà phê chậm rãi rơi xuống, sau đó nhâm nhi ly cà phê và đọc vài trang sách trong cái tí tách của tiếng mưa ngoài hiên.

Khoảnh khắc ấy, Luân nói cảm giác dường như phố phường cũng chậm lại. Và anh bạn cũng tạm gác những bộn bề thường nhật và dành thời gian lắng nghe chính mình.

Chia sẻ về thói quen này, Luân cho biết: "Quá cà phê quen với không gian thân thuộc chính là lời giản cho những lúc mình gặp áp lực trong công việc, thấy mọi thứ xung quanh căng thẳng. Dành chút thời gian ở đó sẽ thấy đầu óc mình nhẹ nhàng hơn".

Anh bạn này còn có thói quen khác là mỗi khi đi du lịch một mình sẽ đi tìm và khám phá những quán cà phê ở vùng đất mới đến. "Giữa không gian quán gần với thiên nhiên cùng một cuốn sách bên tách cà phê thơm lừng thì còn gì thú vị hơn nữa, cũng là cách tôi nạp năng lượng trước khi quay lại cùng công việc", Luân cười.