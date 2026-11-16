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Ly cà phê có nguyên con gà luộc, khách nhìn tưởng... gọi nhầm món

tác giả
NGHI VŨ
NGHI VŨ
NGHI VŨ

Một quán cà phê tại Quảng Châu, Trung Quốc tạo trào lưu cà phê mới với món latte có 'gà luộc nguyên con'.

Trung Quốc có cà phê... gà luộc, rưới espresso như nước tương - Ảnh 1.

Cà phê 'gà luộc' tại quán SIMPLE Coffee ở Quảng Châu, Trung Quốc - Ảnh: SIMPLE Coffee

Thay vì lớp kem sữa hay bọt sữa thường thấy, một ly latte tại quán SIMPLE Coffee ở Quảng Châu (tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc) lại được trang trí bằng một con gà nguyên con, khiến nhiều người thoạt nhìn tưởng đây là thịt gà thật.

Món Chicken Latte (latte gà) này thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Theo Thời báo Hoàn Cầu, món đồ uống này còn có tên gọi "Bai Qie Ji Latte", lấy cảm hứng từ món bai qie ji (bạch thiết kê) nổi tiếng tại địa phương có lịch sử từ thời nhà Thanh.

Theo đó, “gà luộc nguyên con” trên ly latte tại SIMPLE Coffee được tạo hình từ thạch, với các chi tiết được chăm chút để trông như thật.

Điểm đặc biệt nằm ở cách phục vụ. Khi nhân viên rưới cà phê espresso lên phần thạch màu trắng, bề mặt con gà dần chuyển sang màu nâu, tạo cảm giác như đang được chan nước tương.

Sự xuất hiện của latte gà luộc không đơn thuần nhằm tạo ra một món đồ uống khác lạ. Việc đưa hình ảnh món ăn truyền thống vào cà phê còn thể hiện niềm tự hào đối với văn hóa ẩm thực Quảng Đông.

Không chỉ gây chú ý tại Trung Quốc, trào lưu cà phê gà luộc còn lan sang Indonesia.

Theo trang tin Oppal của Indonesia, từ tháng 9-2026, quán Tetiam Nostalgia Social House tại khu vực Pluit, phía bắc thủ đô Jakarta, đã giới thiệu món Chicken Latte lấy cảm hứng từ trào lưu ở Quảng Châu.

Trung Quốc có cà phê... gà luộc, rưới espresso như nước tương - Ảnh 2.

Quán Tetiam tại Indonesia cũng 'bắt trend' món cà phê từ Quảng Châu - Ảnh: @tetiam.id

Khác với phiên bản tại Trung Quốc, quán sử dụng bánh pudding caramel tạo hình một con gà nguyên con để trang trí trên miệng ly. Khách hàng có thể lựa chọn nhiều loại đồ uống kết hợp với phần pudding này, gồm cà phê, matcha, red velvet và sô cô la.

Ngoài latte thạch gà luộc, Quảng Châu còn có món "latte gà luộc gừng hành", với hương vị gà được đưa trực tiếp vào phần sữa pha cà phê.

Đầu năm 2026, Hãng sữa Yuexiu Fengxing Dairy tại địa phương tung ra thị trường loại sữa mang hương vị gà luộc gừng hành. Đến đầu tháng 3, thương hiệu cà phê fastfood 急急脚 hợp tác với hãng sữa này để phát triển món latte sử dụng loại sữa đặc biệt trên, bán tại các cửa hàng ở Quảng Châu, Thâm Quyến và Phật Sơn.

Theo Thời báo Hoàn Cầu, quy mô ngành cà phê Trung Quốc đã vượt 350 tỉ nhân dân tệ, tương đương khoảng 51,5 tỉ USD mỗi năm tính đến năm 2025.

Trong thị trường ngày càng cạnh tranh, những sản phẩm như latte gà luộc cho thấy các quán cà phê Trung Quốc đang tìm cách tạo khác biệt bằng việc kết hợp đồ uống hiện đại với ẩm thực truyền thống, đồng thời thu hút sự quan tâm của khách hàng trên mạng xã hội.

Trung Quốc có cà phê... gà luộc, rưới espresso như nước tương - Ảnh 3.Cà phê sầu riêng gây tò mò: Đắng, béo và thơm nức

Món cà phê pha với sầu riêng, nhưng không đựng trong ly mà đựng trong vỏ quả sầu riêng đang gây tò mò tại Trung Quốc.

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NGHI VŨ
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    Chủ đề: cà phê TRung Quốc gà luộc Quảng Châu

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