Quảng Trị kỷ niệm 100 năm cà phê Khe Sanh

Quảng Trị khai mạc lễ hội "Theo dấu chân 100 năm cà phê Khe Sanh" - Ảnh: HOÀNG TÁO

Tối 24-10, tại xã Khe Sanh, UBND tỉnh Quảng Trị chính thức khai hội 100 năm cà phê Khe Sanh.

Tri ân quá khứ

Năm 1926, nhà thực vật học người Pháp Eugène Poilane đưa những cây cà phê đầu tiên đến Khe Sanh, bén rễ trên vùng đất bazan với khí hậu mát mẻ, sương mù và nắng gió Trường Sơn. Qua nhiều thăng trầm lịch sử, cây cà phê dần trở thành cây trồng hàng hóa đặc trưng, gắn với sinh kế của hàng nghìn hộ dân.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Bùi Hoàng Phương - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị - cho biết một thế kỷ phát triển của cây cà phê cũng là hành trình hồi sinh vùng đất từng chịu nhiều bom đạn chiến tranh.

Theo ông Phương, hương vị cà phê Khe Sanh hôm nay không chỉ là sản vật địa phương, mà còn kết tinh giá trị của đất trời, mồ hôi và hòa bình.

Thông điệp "Make Coffee, Not War" - "Hãy làm cà phê, đừng gây chiến tranh" - được lựa chọn như lời gửi gắm về một Quảng Trị hướng đến hòa bình, phát triển và kết nối với bạn bè quốc tế.

"Kỷ niệm 100 năm cây cà phê đến với Khe Sanh là để tri ân quá khứ, nhưng quan trọng hơn là để mở ra một tương lai mới", ông Bùi Hoàng Phương - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị - cho biết.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị thăm các gian hàng cà phê - Ảnh: HOÀNG TÁO

Cà phê đặc sản Khe Sanh

Theo đó, Quảng Trị xác định phát triển ngành hàng cà phê Khe Sanh theo hướng đặc sản, xanh và bền vững, tập trung nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng và thương hiệu thay vì mở rộng diện tích.

Toàn tỉnh có khoảng 3.706ha cà phê, sản lượng trên 4.100 tấn, với hơn 8.620 hộ dân tham gia sản xuất. Cà phê trồng tại Quảng Trị chủ yếu là giống Arabica, trong đó Catimor chiếm tỉ lệ lớn. Địa hình đồi núi ở độ cao phổ biến 400 - 600m, khí hậu tương đối mát mẻ và sự chênh lệch nhiệt độ ngày đêm tạo điều kiện thuận lợi cho cây cà phê sinh trưởng, tích lũy chất lượng.

Lợi thế của cà phê Khe Sanh không chỉ nằm ở điều kiện tự nhiên, mà còn ở lịch sử hình thành vùng nguyên liệu gần 100 năm. Việc bảo hộ chỉ dẫn địa lý "Khe Sanh" tạo cơ sở để quản lý chất lượng, xây dựng thương hiệu và nâng cao giá trị sản phẩm.

Những năm gần đây, cà phê Arabica Khe Sanh từng bước khẳng định vị thế tại các cuộc thi trong nước và quốc tế.

Năm 2021, các mẫu cà phê Khe Sanh tham gia cuộc thi Cà phê đặc sản Việt Nam, trong đó một mẫu chế biến Natural đạt giải nhất, một mẫu đạt giải nhì và một mẫu chế biến Honey đạt tiêu chuẩn cà phê đặc sản Việt Nam.

Cây cà phê đã bén rễ trên đất Khe Sanh một thế kỷ qua - Ảnh: HOÀNG TÁO

Trong các năm 2022 - 2025, nhiều sản phẩm của doanh nghiệp, hợp tác xã tiếp tục đạt giải tại cuộc thi cà phê đặc sản Việt Nam và quốc tế. Năm 2023, cà phê Khe Sanh lọt top 5 cà phê đặc sản thế giới.

Bên cạnh kết quả đạt được, ngành cà phê Quảng Trị vẫn đối mặt với tình trạng sản xuất phân tán, quy mô hộ nhỏ, chất lượng vườn cây chưa đồng đều và liên kết giữa người trồng, hợp tác xã với doanh nghiệp còn hạn chế. Tỉ lệ chế biến sâu, sản phẩm có giá trị gia tăng cũng chưa cao.

Để khắc phục những hạn chế này, tỉnh đang tập trung xây dựng vùng nguyên liệu cà phê nông lâm kết hợp khoảng 1.000ha, chủ yếu tại xã Hướng Phùng, gắn với sản xuất cà phê chất lượng cao, thích ứng biến đổi khí hậu và giảm phát thải.

Từ dấu mốc 100 năm, lễ hội "Theo dấu chân 100 năm cà phê Khe Sanh" hướng đến kết nối câu chuyện lịch sử, văn hóa với phát triển sản phẩm đặc sản, du lịch trải nghiệm và sinh kế bền vững cho người dân vùng cao Quảng Trị.