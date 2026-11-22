Nghiên cứu cho thấy người thường xuyên uống cà phê có thể hỗ trợ tốt cho hệ tiêu hóa - Ảnh: Q.L.

Uống cà phê vào buổi sáng đã trở thành một thói quen phổ biến bởi những lý do như hương vị cà phê, bổ sung năng lượng. Dưới đây là một số lợi ích cũng như tác dụng phụ từ thói quen uống cà phê mỗi ngày của bạn.

Giúp bạn tỉnh táo vào buổi sáng

Một ly cà phê đen tiêu chuẩn 355ml thường chứa khoảng 113 - 247mg caffeine, chất này cũng có trong sô cô la, các loại trà và có tác dụng kích thích não bộ và hệ thần kinh. Caffeine giúp tăng cường sự tỉnh táo, giảm mệt mỏi và cải thiện khả năng tập trung, khiến nhiều người dựa vào caffeine để bắt đầu ngày mới.

400mg caffeine mỗi ngày là mức lý tưởng để tận dụng tối đa các lợi ích sức khỏe từ cà phê. Bạn cũng nên lưu ý khả năng dung nạp của cơ thể, bởi mức độ này có thể là quá nhiều hoặc vừa đủ để giúp tăng cường sự tỉnh táo.

Hỗ trợ sức khỏe tim mạch

Theo Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ, tiêu thụ cà phê ở mức độ vừa phải và lành mạnh có thể giúp ngăn ngừa nguy cơ mắc các bệnh tim mạch, bao gồm suy tim, bệnh mạch vành, đột quỵ và rối loạn nhịp tim.

Thói quen uống cà phê hằng ngày cũng được ghi nhận là có thể giúp ngăn ngừa nguy cơ tăng huyết áp và đau tim.

Điều này là nhờ các chất chống oxy hóa trong hạt cà phê, vốn có khả năng giúp chống lại tình trạng viêm, một đặc điểm then chốt của bệnh tim.

Có nhiều yếu tố góp phần gây ra bệnh tim, bao gồm di truyền và chế độ ăn uống không lành mạnh. Chỉ riêng cà phê không phải yếu tố giúp ngăn ngừa bệnh tim mạch ở những người uống cà phê. Nhưng các chất chống oxy hóa như những chất có trong cà phê có thể giúp ngăn ngừa sự tổn hại của các tế bào, vốn là nguyên nhân dẫn đến tình trạng viêm.

Giúp hỗ trợ ngăn ngừa nguy cơ tiểu đường

Nghiên cứu công bố trên tạp chí Nội tiết và Chuyển hóa Lâm sàng (tháng 9-2024) chỉ ra rằng cà phê có thể giúp ngăn ngừa nguy cơ tiểu đường. Hạt cà phê có chứa các hợp chất có nguồn gốc từ thực vật giúp ngăn ngừa tình trạng căng thẳng oxy hóa mà tình trạng này lại có thể dẫn đến các vấn đề liên quan đến bệnh tiểu đường type 2, chẳng hạn như béo phì và hội chứng chuyển hóa.

Cà phê cũng là một nguồn cung cấp các chất oxy hóa dồi dào, như axit chlorogenic, một polyphenol (hợp chất có nguồn gốc thực vật) có khả năng cải thiện độ nhạy insulin và quá trình chuyển hóa glucose trong cơ thể. Cả hai yếu tố này đều đóng vai trò quan trọng trong việc ổn định lượng đường huyết và ngăn ngừa bệnh tiểu đường.

Tuy nhiên, cách bạn thưởng thức ly cà phê có thể tạo ra sự khác biệt. Nhiều loại cà phê phổ biến có thể được pha thêm với siro tạo ngọt, các loại kem ngọt có thể chứa lượng đường bổ sung vượt quá mức tiêu thụ cho phép trong hai ngày chỉ trong một khẩu phần.

Nếu tiêu thụ thường xuyên, đây có thể là nguyên nhân khiến đường huyết tăng vọt, dẫn đến tăng cân và nguy cơ tiểu đường.

Giảm táo bón

Nếu bạn cảm thấy bị đầy bụng hoặc khó tiêu, tách cà phê buổi sáng có thể giúp ích. Một nghiên cứu công bố trên tạp chí Gut Microbiology gần đây cho biết các axit trong cà phê làm tăng quá trình sản sinh gastrin, một loại hormone kích thích các cơ trong đại tràng co bóp, từ đó thúc đẩy nhu động ruột.

Những lưu ý khi uống cà phê Đối với hầu hết những người khỏe mạnh, việc uống cà phê ngay vào buổi sáng không gây hại. Tuy nhiên, bạn nên cân nhắc lượng caffeine mình tiêu thụ và cách cơ thể phản ứng với nó. Nạp quá nhiều caffeine có thể dẫn đến các tác dụng phụ như lo âu, tim đập nhanh, bồn chồn và khó ngủ. Để tránh tiêu thụ quá mức, người trưởng thành không nên tiêu thụ nhiều hơn 400mg caffeine mỗi ngày. Nếu bạn nhạy cảm với caffeine, hãy thận trọng khi uống cà phê và theo dõi phản ứng của cơ thể đối với các liều lượng khác nhau để tránh những tác dụng phụ không mong muốn, chẳng hạn như cảm giác lo âu hay bồn chồn, run rẩy.

Tận dụng bã cà phê sản xuất nhiên liệu, hóa chất Các nhà khoa học tại Đại học Rovira i Virgili (URV, Tây Ban Nha) vừa phát triển phương pháp thu hồi dầu từ bã cà phê đã qua sử dụng để làm nguyên liệu sản xuất dầu diesel sinh học, đồng thời giữ phần vật liệu còn lại để tiếp tục chế biến thành các loại nhiên liệu và hóa chất có giá trị khác.



