Cụ bà 101 tuổi ở Thanh Hóa đã được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa phẫu thuật thay khớp háng thành công. Ảnh: BVĐK Thanh Hóa

Ngày 21-11, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cho biết, các bác sĩ Khoa Chấn thương của đơn vị vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật thay khớp háng cho một bệnh nhân 101 tuổi bị chấn thương nặng do tai nạn sinh hoạt.

Trước đó, cụ bà N.T.B. (101 tuổi, ngụ xã Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa) được người nhà đưa vào viện trong tình trạng đau dữ dội vùng háng trái, mất hoàn toàn khả năng vận động sau khi bị trượt ngã tại nhà.

Qua thăm khám lâm sàng và thực hiện các xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh cần thiết, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị gãy cổ xương đùi trái và có chỉ định phẫu thuật thay khớp háng.

Theo ê-kíp điều trị, việc phẫu thuật cho người bệnh đã bước sang tuổi bách niên tiềm ẩn rất nhiều rủi ro, đặc biệt là nguy cơ tai biến trong quá trình gây mê hồi sức do chức năng các cơ quan đã suy giảm theo tuổi tác.

Tuy nhiên, nếu không phẫu thuật, bệnh nhân sẽ phải nằm bất động kéo dài, đối mặt với hàng loạt biến chứng nguy hiểm đe dọa tính mạng như viêm phổi, huyết khối tĩnh mạch sâu, nhiễm trùng tiết niệu hay loét tỳ đè.

Trước tình thế đó, các bác sĩ đã tiến hành hội chẩn đa chuyên khoa, đánh giá toàn diện tình trạng sức khỏe, dự trù các yếu tố nguy cơ để xây dựng phương án phẫu thuật và gây mê tối ưu, bảo đảm an toàn cao nhất cho người bệnh.

Nhờ sự phối hợp nhịp nhàng của ê-kíp, ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi và thành công tốt đẹp. Sau mổ, cụ bà được chăm sóc tích cực, theo dõi sát các chỉ số sinh tồn và hướng dẫn tập phục hồi chức năng sớm ngay tại giường.

Đáng mừng là khả năng hồi phục của cụ bà rất ấn tượng. Chỉ 2 ngày sau ca đại phẫu, bệnh nhân đã có thể đứng dậy tập đi với sự hỗ trợ của nhân viên y tế và người thân. Sau tròn một tuần điều trị, sức khỏe cụ bà ổn định, đi lại nhẹ nhàng và đã được xuất viện trở về nhà.