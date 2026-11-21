Bã cà phê chứa khoảng 15% lipid tức chất béo có thể được sử dụng làm nguyên liệu để sản xuất dầu diesel sinh học - Ảnh: MAGNIFIC

Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Biomass and Bioenergy tập trung vào việc tận dụng bã cà phê - loại chất thải được tạo ra với khối lượng lớn trên toàn cầu.

Tìm cách thu hồi dầu hiệu quả hơn từ bã cà phê

Theo nghiên cứu được Science Daily dẫn lại, sản lượng cà phê hạt trên thế giới đạt khoảng 10 triệu tấn mỗi năm. Trong khi chỉ một phần nhỏ vật chất của hạt đi vào đồ uống thì phần lớn còn lại bị thải bỏ dưới dạng chất thải rắn.

Các nhà nghiên cứu cho biết bã cà phê chứa khoảng 15% lipid tức chất béo và có thể được sử dụng làm nguyên liệu để sản xuất dầu diesel sinh học.

Nhóm nghiên cứu thuộc Khoa kỹ thuật hóa học của URV đánh giá ba yếu tố ảnh hưởng đến quá trình thu hồi dầu gồm nhiệt độ chiết xuất, thời gian xử lý và lượng dung môi sử dụng so với lượng bã cà phê.

Nhóm đã sử dụng n-hexane - một dung môi thường được dùng để tách chất béo khỏi các vật liệu khác.

Magdalena Constantí, một trong những tác giả nghiên cứu, cho biết điều kiện tối ưu là nhiệt độ 45 độ C, thời gian 60 phút và sử dụng 35ml n-hexane cho mỗi gram bã cà phê khô.

Trong điều kiện này, lượng dầu thu hồi từ bã cà phê đạt khoảng 90% so với phương pháp chiết Soxhlet - phương pháp tiêu chuẩn trong phòng thí nghiệm vốn có hiệu suất chiết xuất cao. Tuy nhiên, Soxhlet thường mất nhiều thời gian, tiêu thụ nhiều năng lượng và kém phù hợp với hoạt động quy mô công nghiệp.

Phương pháp mới cũng tạo ra dầu sạch hơn. Hàm lượng tạp chất trong dầu sau chiết xuất tối ưu chỉ 0,3%, so với 3,9% khi sử dụng phương pháp chiết Soxhlet. Phân tích hóa học cho thấy thành phần axit béo của dầu không thay đổi đáng kể giữa các điều kiện thí nghiệm.

Axit linoleic và axit palmitic chiếm tỉ lệ lớn nhất cho thấy dầu từ bã cà phê có tiềm năng được sử dụng làm nguyên liệu sản xuất dầu diesel sinh học.

Mục tiêu của nghiên cứu chính là muốn biến một loại chất thải thường ít được tận dụng thành nhiều dạng năng lượng và sản phẩm hóa chất sinh học, đồng thời giảm tác động môi trường liên quan đến việc tích tụ loại chất thải này. Daniel Montané (nhà nghiên cứu tham gia công trình)

Không chỉ sản xuất dầu diesel sinh học

Các nhà nghiên cứu đồng thời tìm cách bảo toàn phần bã cà phê còn lại sau khi tách dầu bởi vật liệu này chứa những hợp chất có thể tiếp tục được sử dụng để sản xuất nhiên liệu và hóa chất.

Việc tách dầu không đồng nghĩa với việc phần vật liệu còn lại không thể được sử dụng cho mục đích khác.

Nhóm đặc biệt quan tâm đến việc bảo vệ cấu trúc lignocellulose của bã cà phê, hướng đến sản xuất nhiên liệu hàng không bền vững. Việc loại bỏ dầu thậm chí có thể giúp phần vật liệu còn lại dễ xử lý hơn.

Các nhà khoa học nhận định quy trình sử dụng n-hexane ở điều kiện vừa phải có sự cân bằng tốt hơn giữa hiệu quả và tính thực tiễn.

Theo nghiên cứu, phương pháp này có thể được ứng dụng trong các nhà máy lọc sinh học, nơi vật liệu sinh học được chuyển đổi thành nhiên liệu, hóa chất và các sản phẩm khác.