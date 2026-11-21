Sự cô đơn kéo dài có thể làm tăng nguy cơ mắc chứng sa sút trí tuệ - Minh họa: ĐẶNG HỒNG QUÂN

Cô đơn kéo dài làm tăng nguy cơ sa sút trí tuệ

Đáng chú ý, gần một phần ba số người cô đơn nhất trong nghiên cứu không sống một mình mà vẫn sống chung với người khác, nhưng không có mối liên hệ thực sự có ý nghĩa hoặc cảm thấy thỏa mãn.



Yvanna Simon, tác giả chính của nghiên cứu thuộc Đại học Bordeaux (Pháp) đăng trên tạp chí Ageing and Mental Health Journal, cho biết kết quả cho thấy tình trạng dễ bị tổn thương này có thể bắt nguồn từ những mối quan hệ không thỏa mãn, gánh nặng chăm sóc hoặc thiếu các hoạt động có ý nghĩa.

Nghiên cứu phân biệt giữa việc thỉnh thoảng cảm thấy cô đơn và tình trạng cô đơn kéo dài.

Các nhà nghiên cứu theo dõi dữ liệu của 3.777 người lớn tuổi trong giai đoạn 1988-2018.

Những người tham gia được chia thành ba nhóm: không bao giờ cô đơn, thỉnh thoảng cô đơn và cô đơn kéo dài.

Cô đơn kéo dài được xác định là tình trạng một người báo cáo cảm thấy cô đơn trong ba hoặc bốn lần đánh giá.

Sau đó, các nhà nghiên cứu xem xét nguy cơ phát triển chứng sa sút trí tuệ của những người này trong 20 năm tiếp theo. Kết quả cho thấy 49% những người thuộc nhóm cô đơn kéo dài sau đó phát triển chứng sa sút trí tuệ.

Sống cùng người khác cũng có thể cô đơn

Karine Pérès, nhà nghiên cứu cấp cao tại Trung tâm Y tế Dân số Bordeaux, nhấn mạnh thỉnh thoảng cảm thấy cô đơn không gây ảnh hưởng, trong khi cô đơn kéo dài mới làm tăng nguy cơ mắc chứng sa sút trí tuệ.



Bà cho rằng cô đơn kéo dài có thể kích hoạt tình trạng viêm dai dẳng thông qua việc các hệ thống phản ứng với căng thẳng và miễn dịch hoạt động trong thời gian dài.

Tình trạng này cũng liên quan đến ít hoạt động thể chất và chế độ ăn uống kém. Đây là những yếu tố góp phần gây bệnh tim mạch và tiểu đường, vốn được đề cập là các yếu tố nguy cơ của sa sút trí tuệ.

Nghiên cứu cũng làm nổi bật sự khác biệt giữa việc sống một mình và cảm thấy cô đơn.

Việc một người sống cùng người khác không đồng nghĩa họ không trải qua cảm giác cô đơn nếu thiếu sự kết nối có ý nghĩa và thỏa mãn.

Theo Campaign to End Loneliness, cô đơn được mô tả là cảm giác chủ quan, không mong muốn về việc thiếu hoặc mất đi sự đồng hành.

Tổ chức này cho rằng cảm giác đó xuất hiện khi có sự chênh lệch giữa số lượng và chất lượng các mối quan hệ xã hội mà một người đang có với những gì họ mong muốn.