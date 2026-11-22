Không nên tự ý uống thuốc chữa bệnh do có thể dẫn đến những nguy cơ sức khỏe - Ảnh minh họa

Hạ kali máu có thể gây liệt cơ, rối loạn nhịp tim

Theo bác sĩ Dương Minh Tuấn, Trung tâm Nội tiết và chuyển hóa, Bệnh viện Bạch Mai, trung tâm vừa tiếp nhận trường hợp một nam thanh niên gần 22 tuổi, trước đó khỏe mạnh, thể trạng cao to.

Do đặc thù công việc phải nói nhiều, khi xuất hiện triệu chứng ho nhẹ, đau họng, bệnh nhân đã đến hiệu thuốc gần nhà mua thuốc chữa ho loại mạnh với mong muốn nhanh khỏi.

Sau khi mua thuốc, bệnh nhân uống một liều có chứa corticoid vào tối hôm trước. Đến sáng hôm sau, khi thức dậy, hai chân đột ngột mềm nhũn, không còn sức để đứng lên, thậm chí không thể tự ngồi dậy và phải nhờ người nhà đưa đến bệnh viện.

Qua thăm khám, bác sĩ ghi nhận điện tim xuất hiện sóng U, xét nghiệm cho thấy nồng độ kali trong máu giảm. Bệnh nhân được xác định hạ kali máu cấp tính, liên quan đến việc sử dụng corticoid không có chỉ định và không được kiểm soát.

Theo bác sĩ Tuấn, đây không phải trường hợp cá biệt. Tại bệnh viện cũng thường xuyên tiếp nhận những bệnh nhân trẻ tuổi, trước đó khỏe mạnh, chỉ có biểu hiện ho, cảm nhẹ nhưng tự ý sử dụng thuốc chứa corticoid, sau đó xuất hiện tình trạng yếu liệt hai chân cấp tính.

Bác sĩ Tuấn cho hay kali là chất điện giải quan trọng, tham gia duy trì hoạt động bình thường của tế bào, đặc biệt là tế bào cơ và cơ tim. Khi nồng độ kali trong máu giảm xuống thấp, hoạt động dẫn truyền tín hiệu của cơ bị ảnh hưởng, khiến người bệnh xuất hiện tình trạng yếu cơ, giảm phản xạ, khó vận động, thậm chí liệt mềm.

Điều đáng chú ý là ở những trường hợp này, người bệnh vẫn tỉnh táo, cảm giác ở chân còn nhưng cơ không đủ sức để thực hiện các động tác vận động. Có người đang sinh hoạt bình thường nhưng đột ngột không thể đứng dậy hoặc đi lại.

Nguy hiểm hơn, hạ kali máu nặng có thể gây rối loạn nhịp tim, đe dọa tính mạng, thậm chí dẫn đến ngừng tim.

Bác sĩ Tuấn giải thích, corticoid là nhóm thuốc có tác dụng chống viêm mạnh. Một số loại corticoid có thể làm tăng thải kali qua thận; đồng thời, tác động của thuốc lên sự phân bố kali giữa máu và tế bào cũng có thể góp phần làm giảm nồng độ kali trong máu.

Khi kali máu giảm đáng kể, hoạt động của tế bào cơ bị rối loạn, dẫn đến tình trạng yếu cơ hoặc liệt mềm. Với những trường hợp được xác định hạ kali máu, việc điều trị cần đưa nồng độ kali về mức phù hợp và theo dõi tình trạng người bệnh.

Ở nhiều trường hợp, sau khi được điều trị bổ sung kali, sức cơ dần hồi phục. Phần lớn bệnh nhân trẻ đáp ứng tốt, có thể đi lại sau vài giờ điều trị. Tuy nhiên, theo bác sĩ, nguy cơ từ tình trạng hạ kali máu không nên bị xem nhẹ, bởi mức độ nặng có thể gây ra những biến chứng nguy hiểm trên tim mạch.

"Nhiều người vẫn xem corticoid như thuốc giảm viêm thông thường, cho rằng uống vài viên sẽ không gây ảnh hưởng đáng kể đến sức khỏe.

Thực tế, corticoid là nhóm thuốc có tác dụng mạnh, được sử dụng trong điều trị nhiều bệnh lý như hen phế quản, lupus, viêm khớp và một số bệnh viêm khác. Việc sử dụng thuốc cần có chỉ định, liều lượng và thời gian phù hợp, tùy tình trạng bệnh.

Tự ý sử dụng corticoid có thể gây nhiều tác dụng không mong muốn như tăng đường huyết, tăng huyết áp, làm nặng thêm tình trạng nhiễm trùng hoặc gây rối loạn điện giải, trong đó có hạ kali máu. Nếu sử dụng kéo dài, thuốc còn có thể gây ức chế hoạt động của tuyến thượng thận, dẫn đến suy tuyến thượng thận", bác sĩ Tuấn cảnh báo.

Cần tuân thủ chỉ định của bác sĩ khi sử dụng thuốc - Ảnh minh họa

Không tự ý mua thuốc chứa corticoid khi bị ho, đau họng

Để hạn chế nguy cơ gặp tác dụng phụ do corticoid, bác sĩ Tuấn khuyến cáo người dân không tự mua và sử dụng thuốc chứa corticoid khi chưa có chỉ định của bác sĩ.

Khi bị ho, đau họng, người bệnh nên ưu tiên các biện pháp chăm sóc và điều trị triệu chứng phù hợp như uống đủ nước, sử dụng nước ấm, nghỉ ngơi.

Nếu triệu chứng kéo dài hoặc xuất hiện các dấu hiệu như sốt cao, đau ngực, khó thở, cần đến cơ sở y tế để được thăm khám thay vì tự ý mua thuốc mạnh sử dụng.

Với những người đang được bác sĩ kê đơn corticoid, cần tuân thủ đúng liều lượng và thời gian điều trị, không tự ý tăng, giảm hoặc thay đổi cách dùng thuốc.

Đặc biệt, nếu xuất hiện các biểu hiện yếu cơ, chuột rút bất thường, khó vận động hoặc đột ngột không thể đứng, đi lại, người bệnh cần đi khám sớm để xác định nguyên nhân, trong đó có thể cần kiểm tra nồng độ kali máu.

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