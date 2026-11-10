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BigBang 'đền bù' fan TP.HCM sau 2 đêm concert Hà Nội

tác giả
LAN HƯƠNG
LAN HƯƠNG
LAN HƯƠNG

Sau hai đêm concert thu hút khoảng 90.000 khán giả tại Hà Nội, BigBang tiếp tục mang đến tin vui cho người hâm mộ Việt Nam khi công bố triển lãm kỷ niệm 20 năm ra mắt tại TP.HCM.

BigBang 'đền bù' fan TP.HCM sau 2 đêm concert Hà Nội - Ảnh 1.

BigBang dành tặng món quà đặc biệt cho người hâm mộ sau 2 đêm concert thành công tại Việt Nam - Ảnh: YG Entertainment

Trang chính thức của VPShow vừa công bố thông tin về sự kiện COSMOS BIGBANG 20TH ANNIVERSARY MEDIA EXHIBITION tại TP.HCM. 

Đây là triển lãm đa phương tiện tái hiện hành trình hoạt động 20 năm của BigBang. Hiện ban tổ chức chưa công bố thời gian tổ chức, địa điểm cụ thể và giá vé.

Triển lãm 20 năm của BigBang có gì?

Thông tin nhanh chóng gây sốt trên mạng xã hội. Nhiều người hâm mộ xem động thái này như một "tín hiệu" BigBang sẽ trở lại Việt Nam với một đêm encore concert

Trước đó, sau hai đêm diễn ở Hà Nội, không ít người hâm mộ từng bày tỏ tiếc nuối khi chưa có cơ hội đón nhóm biểu diễn tại TP.HCM.

Trước khi có thông tin về phiên bản tại Việt Nam, triển lãm COSMOS đã được tổ chức tại Seoul (Hàn Quốc), từ ngày 24-8 đến 27-9.

BigBang 'đền bù' fan TP.HCM sau 2 đêm concert Hà Nội - Ảnh 2.

Một số hoạt động trong triển lãm kỷ niệm 20 năm của BigBang - Ảnh: Star News

Theo Star News Korea, triển lãm của BigBang tại Seoul ghi nhận hơn 45.000 lượt khách tham quan, tính cả triển lãm PREQUEL và triển lãm chính. Đáng chú ý, toàn bộ vé tại Jamsil đã được bán hết chỉ trong một giây sau khi mở đặt chỗ.

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COSMOS được xây dựng như một không gian nghệ thuật đa phương tiện, tái hiện hành trình âm nhạc, những dấu mốc hoạt động và ký ức gắn với BigBang trong suốt 20 năm. 

Triển lãm tại Seoul có tổng cộng 11 khu vực chủ đề, kết hợp nhiều hình thức trình chiếu và công nghệ tương tác.

Một số khu vực tiêu biểu gồm Cosmos Begins với màn trình diễn laser nhập vai, Cosmic Signal sử dụng hệ thống màn hình truyền thông, Fragments trưng bày hình ảnh độc quyền và Cosmic Echo ứng dụng AI trong trải nghiệm âm nhạc.

BigBang 'đền bù' fan TP.HCM sau 2 đêm concert Hà Nội - Ảnh 3.

Người hâm mộ có thể thỏa sức check-in tại nhiều khu vực - Ảnh: Sport Kyunghyang

Đặc biệt, khu vực Virtual Orbit mang đến trải nghiệm thực tế ảo VR với màn trình diễn ca khúc mới BiiiG. Người tham quan có thể sử dụng thiết bị VR để theo dõi hình ảnh các thành viên ở khoảng cách gần, tạo cảm giác như đang trực tiếp chứng kiến một sân khấu biểu diễn.

Bên cạnh đó, Cosmic Stage ứng dụng công nghệ hologram 5G, Constellation trưng bày các phiên bản lightstick Bang Bong qua nhiều thời kỳ. 

Khu vực Cosmos Of Us trình chiếu hình ảnh khách tham quan theo thời gian thực, trong khi Draw Our Cosmos cho phép người hâm mộ gửi lời nhắn và lưu lại kỷ niệm cho riêng mình.

BigBang 'đền bù' fan TP.HCM sau 2 đêm concert Hà Nội - Ảnh 4.BigBang hứa ‘sẽ quay lại’, fan nói ‘đừng là dự án ma nha opa’

BigBang tiết lộ có thể có day 3 khiến cộng đồng fan Việt đang sung sướng và chờ đợi.

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    Chủ đề: TP. HCM BigBang Hàn QUốc Hà nội việt nam

    Dòng sự kiện: Đời sống K-Pop

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