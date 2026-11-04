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BigBang mở thêm concert tại Los Angeles, fan Việt 'thắp nến' mong encore ở Hà Nội

tác giả
LAN HƯƠNG
LAN HƯƠNG
LAN HƯƠNG

Việc BigBang bổ sung 1 đêm diễn tại Los Angeles (Mỹ) vào năm 2027 làm dấy lên hy vọng nhóm sẽ mở rộng lịch trình World tour ở các địa điểm khác, trong đó có Việt Nam.

BigBang mở thêm concert tại Los Angeles, fan Việt 'thắp nến' mong encore ở Hà Nội - Ảnh 1.

World tour của BigBang sẽ kéo dài đến tháng 3-2027 - Ảnh: YG Entertainment

Tối 3-11, BigBang thông báo mở thêm điểm diễn tại Los Angeles trong khuôn khổ BIGBANG 2026-2027 WORLD TOUR < XX : COSMOS >. Concert dự kiến diễn ra ngày 13-3-2027 tại sân vận động SoFi, trở thành điểm dừng chân cuối cùng của nhóm tại Mỹ.

Còn Việt Nam thì sao BigBang ơi?

Theo Fobes, đây là lần đầu tiên sau hơn 10 năm nhóm tổ chức một concert đầy đủ tại Los Angeles. Trước đó, BigBang từng biểu diễn tại Crypto.com Arena, khi còn mang tên Staples Center, vào năm 2015 trong khuôn khổ Made World Tour.

Trước khi xác nhận điểm diễn tại Los Angeles, BigBang đã có những đêm diễn cháy vé tại New York và Oakland trong tháng 9. Sau chặng lưu diễn tại Đông Nam Á và Nhật Bản kéo dài đến tháng 2-2027, nhóm sẽ trở lại Mỹ để thực hiện đêm diễn cuối cùng tại quốc gia này.

BigBang mở thêm concert tại Los Angeles, fan Việt 'thắp nến' mong encore ở Hà Nội - Ảnh 2.

BigBang kết thúc chặng Đông Nam Á với 2 đêm diễn cực cháy tại Hà Nội - Ảnh: IGNV

Thông tin BigBang mở thêm đêm diễn tại Mỹ nhanh chóng thu hút sự chú ý. Trên mạng xã hội, nhiều người đặt câu hỏi về khả năng nhóm bổ sung thêm các điểm diễn tại những thị trường khác. 

Đặc biệt, người hâm mộ Việt Nam cũng mong chờ nhóm sẽ có kế hoạch biểu diễn encore tại Hà Nội sau 2 đêm diễn bùng nổ hồi cuối tháng 10 vừa qua.

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"Tôi một nến, bạn một nến, hy vọng BigBang thêm 2 đêm concert tại Việt Nam"; 

"Los Angeles có ngày 13-3 rồi, còn Việt thì sao BigBang ơi"; "Xin một chiếc encore concert tại Hà Nội nữa ạ"; "Chúng tôi có tiền, hãy trở lại Hà Nội 2 đêm nữa đi"... - một số bình luận.

Trước đó, vào ngày 24 và 25-10, BigBang đã có 2 đêm diễn thành công tại sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội), thu hút khoảng 90.000 khán giả trong nước và quốc tế.

Theo thống kê của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội, riêng hai ngày 23 và 24-10, Hà Nội đón khoảng 220.000 lượt khách du lịch, tăng 15,6% so với tuần trước. Trong đó, khách quốc tế đạt khoảng 67.900 lượt. Đáng chú ý, tổng thu từ khách du lịch trong dịp diễn ra concert được ước tính khoảng 750 tỉ đồng.

BigBang mở thêm concert tại Los Angeles, fan Việt 'thắp nến' mong encore ở Hà Nội - Ảnh 3.

BigBang là nhóm nhạc K-pop đầu tiên tổ chức concert tại sân vận động Accor - Ảnh: YG Entertainment

Sau Hà Nội, BigBang tiếp tục hành trình tại nhiều thị trường quốc tế. Ngày 31-10, nhóm có đêm diễn tại sân vận động Accor (Sydney, Úc), đánh dấu lần đầu tiên một nghệ sĩ K-pop tổ chức concert riêng tại địa điểm này. Đây cũng là lần đầu tiên sau 11 năm BigBang trở lại biểu diễn tại Sydney.

Theo kế hoạch, BIGBANG 2026-2027 WORLD TOUR < XX : COSMOS > có tổng cộng 39 buổi biểu diễn tại 19 thành phố thuộc Bắc Mỹ, châu Âu, châu Đại Dương và châu Á. 

Đáng chú ý, 5 đêm diễn tại Oakland, New Jersey, London và Paris trong tháng 9 mang về cho BigBang tổng doanh thu 45,2 triệu USD. Thành tích này giúp nhóm đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng Monthly Boxscore Top Tours của Billboard trong tháng.

BigBang mở thêm concert tại Los Angeles, fan Việt 'thắp nến' mong encore ở Hà Nội - Ảnh 5.Taeyang BigBang tạo 'trend' chơi chữ với phở, fan quốc tế rần rần hưởng ứng

Chỉ từ câu nói về phở, Taeyang (BigBang) khiến cộng đồng người hâm mộ có dịp trổ tài sáng tạo với tiếng Anh phiên bản 'hệ phở'.

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    Chủ đề: Concert BigBang việt nam Hàn Quốc ​Hà Nội

    Dòng sự kiện: Đời sống K-Pop

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