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'Sao Disney' đến Hà Nội: Uống bia Tạ Hiện, nghe bolero, rồi xem hội bà dì tập thể dục

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Cole Sprouse khiến nhiều fan Disney thích thú khi chia sẻ clip ngắn tại Hà Nội. Hiện thông tin diễn viên có chuyến du lịch Việt Nam đang viral trên mạng.

‘Sao Disney’ Cole Sprouse đến Hà Nội: Hết uống bia Tạ Hiện rồi ra xem hội chị em tập thể dục trên phố - Ảnh 2.

Cole Sprouse nổi tiếng từ khi còn là diễn viên nhí trong series phim hoạt hình “The Suite Life of Zack & Cody” của Disney - Ảnh: Los Angeles Times

Ngày 3-11, Cole Sprouse - diễn viên phim The Suite Life of Zack & Cody - gây chú ý khi đăng tải một đoạn clip ngắn trên trang cá nhân.

Trong clip, khán giả dễ nhận thấy diễn viên đang tận hưởng và chill với chuyến du lịch tại Việt Nam.

Anh ngồi uống bia Sài Gòn, nghe bolero, xem mọi người qua lại trên phố. Diễn viên cũng ấn tượng với một chiếc xe bán hoa rong và một cửa hàng thời trang đóng cửa. Đặc biệt Cole Sprouse tỏ ra thích thú với màn tập thể dục trên phố của hội chị em, bà dì.

‘Sao Disney’ Cole Sprouse đến Hà Nội: Hết uống bia Tạ Hiện rồi ra xem hội chị em tập thể dục trên phố - Ảnh 3.

Hà Nội trong mắt Cole Sprouse - Ảnh: Instagram nhân vật

Trên mạng, khán giả nói vui "Làm việc ngay đấy, nhưng anh trai dậy sớm điên", "đùa, anh ở đâu, em ra", "đi và đến một cách lặng lẽ".

Không ít người tag (gắn thẻ) bạn bè, rủ ra gặp "crush" của tuổi thơ. Có khán giả nhắn "hôm nào anh vào TP.HCM nhắn em nhé".

Trong phần bình luận, nhiều khán giả cũng nhắc tới Dylan Sprouse - người anh sinh đôi nổi tiếng của Cole. Cả hai từng là thần tượng của nhiều người mê các phim trên Disney một thời.

Cùng với người anh em Dylan, con đường sự nghiệp ban đầu của Sprouse ở Hollywood đi theo những lối mòn quen thuộc đối với các ngôi sao trẻ: cùng đóng vai chính trong các bộ phim như Big Daddy, loạt phim ăn khách trên Disney Channel The Suite Life of Zack & Cody. Thậm chí còn có cả thương hiệu kinh doanh riêng (đủ thứ từ quần áo đến truyện tranh).

Video do Cole Sprouse đăng tải trên trang cá nhân

Cảnh hội chị em, bà dì Hà Nội lọt vào ống ngắm của Cole Sprouse

Anh em nhà Sprouse là những diễn viên nhí vô cùng thành công, đứng sau những thương hiệu đình đám của Disney, là những thiếu niên giàu nhất thế giới.

Sau này, diễn viên sinh năm 1992 còn nổi tiếng với các phim Riverdale, Five Feet Apart…

Trong đó vai Jughead Jones trong Riverdale mang tính bước ngoặt giúp anh chuyển mình thành công từ ngôi sao nhí Disney sang dòng phim truyền hình chính kịch tuổi teen trưởng thành.

Năm 2019, Cole Sprouse góp mặt trong phim Five Feet Apart xoay quanh câu chuyện tình yêu cảm động giữa hai người trẻ tuổi cùng mắc phải căn bệnh xơ nang, gây sốt phòng vé.

Cole tốt nghiệp Đại học New York (NYU) vào năm 2015, chuyên ngành Khảo cổ học. Anh từng tham gia nhiều chuyến khai quật cổ vật thực tế ở châu Âu và châu Á (từng khai quật được mặt nạ thần Dionysus tại Bulgaria) trước khi quay lại nghiệp diễn.

Bên cạnh diễn xuất, anh còn là một nhiếp ảnh gia thời trang chuyên nghiệp, từng có tác phẩm xuất hiện trên nhiều tạp chí lớn như Teen Vogue và L'Uomo Vogue.

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    Chủ đề: Disney Việt Nam Cole Sprouse

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