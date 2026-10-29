BlackPink làm nên lịch sử cho nhóm nhạc K-pop

Theo Hankook Ilbo, Giải thưởng Văn hóa và Nghệ thuật đại chúng Hàn Quốc là giải thưởng danh giá nhất do Chính phủ Hàn Quốc trao tặng, nhằm nâng cao vị thế xã hội, khích lệ tinh thần sáng tạo của các nghệ sĩ và tôn vinh những đóng góp cho sự phát triển của ngành công nghiệp văn hóa.

Năm nay, có 10 nghệ sĩ nhận Huân chương Văn hóa, trong đó có BlackPink. Cả 4 thành viên sẽ được trao Huân chương Văn hóa Okgwan nhân dịp kỷ niệm 10 năm ra mắt.

BlackPink làm điều chưa nhóm K-pop nào làm được

Lý do BlackPink nhận danh hiệu danh giá này là nhờ những đóng góp đưa K-pop vươn ra toàn cầu khi đạt vị trí số một trên các bảng xếp hạng quốc tế quan trọng, trong đó có Billboard 200 của Mỹ.

Về âm nhạc, album phòng thu thứ hai Born Pink từng đứng đầu đồng thời Billboard 200 của Mỹ và Official Albums Chart của Anh, giúp BlackPink trở thành nữ nghệ sĩ châu Á đầu tiên đạt thành tích này. Nhóm cũng có 11 ca khúc lọt Billboard Hot 100, mức cao nhất đối với một nữ nghệ sĩ K-pop.

Trong 10 năm ra mắt, BlackPink lập nên nhiều thành tích "đầu tiên" cho K-pop - Ảnh: X/@Mikasooyaa

Ở mảng album, The Album trở thành album triệu bản đầu tiên của một nhóm nhạc nữ K-pop. Born Pink tiếp tục đạt double million-seller và triple million-seller, tính đến tháng 3-2026. Mini album Deadline bán hơn 1,77 triệu bản trong tuần đầu phát hành.

Trên YouTube, kênh chính thức của BlackPink vượt 100 triệu người đăng ký vào tháng 2-2026, trở thành nghệ sĩ âm nhạc đầu tiên trên thế giới đạt cột mốc này. Tổng lượt xem hiện vượt 42,6 tỉ.

Trên Spotify, nhóm được ghi nhận là nhóm nhạc nữ có lượng streaming cao nhất thế giới, với hơn 17,6 tỉ lượt phát.

Bên cạnh đó, world tour đầu tiên của BlackPink thu hút 470.000 khán giả. Born Pink đạt khoảng 1,8 triệu khán giả. World tour Deadline diễn ra tại 16 thành phố với 33 buổi biểu diễn và trở thành nhóm nhạc nữ K-pop đầu tiên biểu diễn tại Wembley Stadium ở Anh.

BlackPink vừa kỷ niệm 10 năm ra mắt hồi tháng 8 vừa qua - Ảnh: IGNV

Ngoài BlackPink, cố ca sĩ Shin Hae Chul được truy tặng Huân chương Văn hóa Eungwan. Năm 1988, anh ra mắt với tư cách giọng ca chính của ban nhạc Muhankwedo.

Sau đó, anh tiếp tục theo đuổi phong cách âm nhạc thử nghiệm cùng ban nhạc N.EX.T, góp phần đưa nhạc rock đến gần công chúng Hàn Quốc. Shin Hae Chul cũng tích cực lên tiếng về các vấn đề xã hội, nhấn mạnh nhân quyền và quyền tự do ý chí của mỗi cá nhân.

Huân chương Văn hóa Bogwan trao cho 5 nghệ sĩ gồm nghệ sĩ hài Yoo Jae Suk, ca sĩ Han Young Ae, nhà sản xuất biểu diễn Park Myung Sung, nghệ sĩ lồng tiếng Park Young Nam và nghệ sĩ piano jazz Shin Kwan Woong.

"MC quốc dân" Yoo Jae Suk nhận Huân chương Văn hóa Bogwan - Ảnh: Naver

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc Chae Hwi Young cho biết: "Những người được vinh danh trong năm nay đều là những nghệ sĩ đã đồng hành cùng công chúng trong thời gian dài, qua đó dẫn dắt sự phát triển của nghệ thuật văn hóa đại chúng Hàn Quốc.

Chúng tôi sẽ không ngừng nỗ lực ghi nhớ, gìn giữ và tôn vinh những dấu ấn cùng các đóng góp mà họ đã để lại".