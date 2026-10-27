Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng
Trở lại chủ đề

Lisa BlackPink hết thời?

tác giả
LAN HƯƠNG
LAN HƯƠNG
LAN HƯƠNG

Album mới Press Play của Lisa (BlackPink) chỉ bán được 27.000 bản trong 1 ngày, làm dấy lên tranh luận về sức hút của nữ ca sĩ.

Lisa BlackPink hết thời? - Ảnh 1.

Lisa gây tranh cãi vì chỉ bán được 27.000 album trong 1 ngày - Ảnh: LLOUD

Theo thống kê trên Hanteo, album Press Play của Lisa (BlackPink) chỉ bán hơn 27.000 bản trong ngày đầu tiên cập nhật doanh số (ngày 26-10).

Con số này nhanh chóng gây tranh cãi trên mạng xã hội. Một số khán giả cho rằng thành tích bán album của nữ ca sĩ chưa tương xứng với độ nổi tiếng của nữ thần tượng.

Chuyện gì đang xảy ra với Lisa BlackPink?

Lisa phát hành Press Play vào ngày 23-10 trên các nền tảng nhạc số và dưới định dạng album vật lý. Đây là EP solo mới của cô, gồm ca khúc chủ đề Tarantino cùng 5 bài hát là SaWaDiKa, V12, Cobra, Cut U Off Sweat.

Doanh số album nhanh chóng gây tranh luận khi một số ý kiến cho rằng sức hút của Lisa đang có dấu hiệu giảm sút. 

Lisa BlackPink hết thời? - Ảnh 2.

Thậm chí, nữ ca sĩ còn bị chế giễu vì thành tích bán đĩa, lượt nghe trực tuyến và lượt xem YouTube - Ảnh: Lotte

Giải thích về điều này, người hâm mộ Lisa cho rằng số liệu trên Hanteo chưa phản ánh đầy đủ lượng album tiêu thụ, bởi nữ ca sĩ còn phân phối sản phẩm qua website riêng. 

Trang web cung cấp nhiều phiên bản album cùng các mặt hàng lưu niệm, trong đó một số sản phẩm được người hâm mộ cho biết đã nhiều lần bán hết. 

TIN LIÊN QUAN

Tuy nhiên, website không đề cập việc báo cáo doanh số cho Hanteo, khiến lượng hàng bán qua kênh này có thể chưa được phản ánh trong số liệu trên.

Bên cạnh tranh luận về doanh số, Press Play vẫn thu hút sự chú ý với những thành tích trước đó của Lisa. Ca khúc SaWaDiKa, phát hành trước album, có MV quay tại Bangkok, quê hương của nữ ca sĩ. 

Theo JoongAng Enews, MV đạt hơn 70 triệu lượt xem trong 24h đầu. Ca khúc cũng ra mắt ở vị trí thứ 69 trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100 của Mỹ, xác lập thứ hạng mở màn cao nhất của Lisa trên bảng xếp hạng này.

Lisa BlackPink hết thời? - Ảnh 3.

MV Tarantino hiện thu về 60 triệu lượt xem trong vòng 4 ngày - Ảnh: IGNV

Trong đợt quảng bá album, Lisa phát hành MV Tarantino, xây dựng nội dung theo phong cách điện ảnh với những phân cảnh hành động tại khách sạn. Nữ ca sĩ vào vai người tìm cách gửi thư cho đạo diễn Quentin Tarantino, người mà cô yêu thích. 

Trước đó, Lisa giành giải Best Pop tại MTV Video Music Awards 2026 với ca khúc Dream. Cô cũng mở rộng hoạt động sang lĩnh vực điện ảnh với phim tài liệu Always Lalisa, từng được giới thiệu tại Liên hoan phim Quốc tế Toronto.

Lisa BlackPink hết thời? - Ảnh 5.Lisa BlackPink bị nghi ngờ mua giải ở VMAs 2026

Chiến thắng Best Pop của Lisa (BlackPink) tại MTV VMAs 2026 gây tranh luận khi một số khán giả nghi ngờ kết quả.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
Trở lại chủ đề
LAN HƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: blackpink Lisa Press Play album Quentin Tarantino

    Dòng sự kiện: BLACKPINK

    Xem thêm

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất