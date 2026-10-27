Lisa BlackPink hết thời?

Lisa gây tranh cãi vì chỉ bán được 27.000 album trong 1 ngày - Ảnh: LLOUD

Theo thống kê trên Hanteo, album Press Play của Lisa (BlackPink) chỉ bán hơn 27.000 bản trong ngày đầu tiên cập nhật doanh số (ngày 26-10).

Con số này nhanh chóng gây tranh cãi trên mạng xã hội. Một số khán giả cho rằng thành tích bán album của nữ ca sĩ chưa tương xứng với độ nổi tiếng của nữ thần tượng.

Chuyện gì đang xảy ra với Lisa BlackPink?

Lisa phát hành Press Play vào ngày 23-10 trên các nền tảng nhạc số và dưới định dạng album vật lý. Đây là EP solo mới của cô, gồm ca khúc chủ đề Tarantino cùng 5 bài hát là SaWaDiKa, V12, Cobra, Cut U Off và Sweat.

Doanh số album nhanh chóng gây tranh luận khi một số ý kiến cho rằng sức hút của Lisa đang có dấu hiệu giảm sút.

Thậm chí, nữ ca sĩ còn bị chế giễu vì thành tích bán đĩa, lượt nghe trực tuyến và lượt xem YouTube - Ảnh: Lotte

Giải thích về điều này, người hâm mộ Lisa cho rằng số liệu trên Hanteo chưa phản ánh đầy đủ lượng album tiêu thụ, bởi nữ ca sĩ còn phân phối sản phẩm qua website riêng.

Trang web cung cấp nhiều phiên bản album cùng các mặt hàng lưu niệm, trong đó một số sản phẩm được người hâm mộ cho biết đã nhiều lần bán hết.

Tuy nhiên, website không đề cập việc báo cáo doanh số cho Hanteo, khiến lượng hàng bán qua kênh này có thể chưa được phản ánh trong số liệu trên.

Bên cạnh tranh luận về doanh số, Press Play vẫn thu hút sự chú ý với những thành tích trước đó của Lisa. Ca khúc SaWaDiKa, phát hành trước album, có MV quay tại Bangkok, quê hương của nữ ca sĩ.

Theo JoongAng Enews, MV đạt hơn 70 triệu lượt xem trong 24h đầu. Ca khúc cũng ra mắt ở vị trí thứ 69 trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100 của Mỹ, xác lập thứ hạng mở màn cao nhất của Lisa trên bảng xếp hạng này.

MV Tarantino hiện thu về 60 triệu lượt xem trong vòng 4 ngày - Ảnh: IGNV

Trong đợt quảng bá album, Lisa phát hành MV Tarantino, xây dựng nội dung theo phong cách điện ảnh với những phân cảnh hành động tại khách sạn. Nữ ca sĩ vào vai người tìm cách gửi thư cho đạo diễn Quentin Tarantino, người mà cô yêu thích.

Trước đó, Lisa giành giải Best Pop tại MTV Video Music Awards 2026 với ca khúc Dream. Cô cũng mở rộng hoạt động sang lĩnh vực điện ảnh với phim tài liệu Always Lalisa, từng được giới thiệu tại Liên hoan phim Quốc tế Toronto.