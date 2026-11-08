Concert của BigBang ở Thái Lan phải hủy ngang vì mưa lớn kèm sấm sét

Thông báo hủy chương trình vì thời tiết - Ảnh chụp màn hình

Tối 8-11, day 2 thuộc tour diễn BigBang 2026-2027 - XX: COSMOS kỷ niệm 20 năm thành lập BigBang diễn ra tại Bangkok, Thái Lan.

Concert BigBang phải hủy bỏ giữa chừng

Tuy nhiên, chương trình phải thông báo hủy bỏ giữa chừng vì lượng mưa trút xuống quá lớn. Dù ban tổ chức và nghệ sĩ rất mong muốn mang đến một đêm diễn trọn vẹn cho người hâm mộ sau một thời gian dài mới gặp lại, tình hình thực tế đã không cho phép.

Bên cạnh mưa lớn còn có cả sấm sét nguy hiểm, khiến phía ban tổ chức nhận được cảnh báo rằng việc tiếp tục chương trình là quá rủi ro.

"Do điều kiện thời tiết cực đoan, ban tổ chức buộc phải tạm dừng và chính thức thông báo hủy phần còn lại của đêm diễn sau khoảng 30 phút biểu diễn.

Chúng tôi chân thành xin lỗi vì sự bất tiện này. Xin vui lòng giữ bình tĩnh, tuân thủ mọi hướng dẫn an toàn từ nhân viên và rời khỏi sân vận động một cách trật tự", thông báo nêu.

Theo chia sẻ của khán giả "đu" show, ban đầu BigBang vẫn cố gắng tiếp tục biểu diễn dưới mưa, song trước tình hình phức tạp của thời tiết, các thành viên phải di chuyển vào phía trong.

BigBang đã thảo luận và mong muốn tiếp tục nhưng...

Trước khi tạm biệt, BigBang xuất hiện trấn an người hâm mộ. Họ cho biết các thành viên đã thảo luận và mong muốn tiếp tục biểu diễn bất chấp trời mưa lớn đến đâu. Tuy nhiên, vì yếu tố an toàn là quan trọng nhất, họ bắt buộc phải đưa ra quyết định ngưng biểu diễn.

BigBang cũng nói thêm, đây là điều gây tiếc nuối rất lớn, không chỉ đối với khán giả tham dự mà còn cho cả dàn nghệ sĩ lẫn toàn bộ đội ngũ ê kíp đã chuẩn bị cho chương trình.

Ở phần cuối đoạn clip khán giả ghi lại được, các thành viên gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả khán giả đã dành thời gian đến ủng hộ. Nhóm cũng hứa sẽ nỗ lực hết sức để sớm sắp xếp một cuộc hẹn mới, giúp mọi người có cơ hội hội ngộ trong thời gian nhanh nhất có thể.

Các thành viên cúi đầu xin lỗi một lần nữa và mong khán giả ra về an toàn.

Nhìn khung cảnh này, fan đau lòng vì quá thương các anh - Video: ibthntrng_vii

BigBang trấn an người hâm mộ trước khi lui xuống - Video: ibthntrng_vii



Trên Instagram rất nhanh sau đó, G-DRAGON cũng để lại bình luận bằng biểu tượng mặt buồn dưới video do một fan đăng tải, ghi lại tình hình sân khấu dưới mưa của nam ca sĩ.

"Hình ảnh cuối cùng mình thấy là anh iu hát If you trong mưa", "Đang hát If you, tự nhiên mưa đùng đùng, trú không kịp", "thương mọi người quá, mưa to quá", "chặng Thái dừng rồi, thương thật sự", "mình vẫn đang ngồi thẫn thờ tại sân vận động"… là các chia sẻ tràn ngập trên Threads.

Trên mạng, nhiều fan bự cũng cho biết "dẫu rất thương mọi người nhưng cũng mong các bạn đừng so sánh với chặng ở Việt Nam vì đây là sự việc bất khả kháng. Ban tổ chức cũng ưu tiên sức khỏe của nghệ sĩ và fan thôi".

Được biết, sau khi thông báo hủy show được đưa ra thì 20 phút sau, trời tạnh mưa. Tuy nhiên vì vấn đề an toàn, không có "phép màu" nào xảy ra. Nhiều khán giả đang thắc mắc có được hoàn tiền vé hay không.



