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Vì những cuộc đời đã cháy hết mình cho đạo pháp, cho nhân sinh

tác giả
HOÀI PHƯƠNG
và 1 tác giả khác
HOÀI PHƯƠNG
HOÀI PHƯƠNG
VĂN TRUNG
VĂN TRUNG

Hàng ngàn tăng ni, phật tử cùng thắp nến, dâng hoa đăng, gửi gắm ước nguyện hòa bình thế giới, quốc thái dân an và thành kính tri ân các bậc tiền bối nhân kỷ niệm 45 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Lung linh đêm hoa đăng mừng 45 năm Giáo hội Phật giáo Việt Nam - Ảnh 1.

Hàng ngàn tăng ni, phật tử tham gia lễ hội hoa đăng cầu nguyện hòa bình thế giới - Ảnh: VĂN TRUNG

Chào mừng Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ 10 và kỷ niệm 45 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ban Văn hóa Trung ương và Ban Nghi lễ Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức lễ hội hoa đăng cầu nguyện hòa bình thế giới, quốc thái dân an.

Lễ hội diễn ra tại Học viện Phật giáo Việt Nam cơ sở 2 (xã Bình Lợi, TP.HCM), thu hút hàng ngàn tăng ni, phật tử tham dự.

Chia sẻ tại buổi lễ, hòa thượng Thích Thọ Lạc - Trưởng ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam - cho biết mỗi ngọn nến được thắp lên là một lời tri ân, mỗi đóa hoa đăng tỏa sáng gửi gắm một tâm nguyện tiếp nối.

Trước ánh từ quang, đại chúng thành kính tưởng niệm Đức đệ nhất Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam - đại lão hòa thượng Thích Đức Nhuận, hòa thượng Thích Trí Thủ - vị Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đầu tiên, cùng chư vị tiền bối hữu công đã đặt nền móng, xây dựng mái nhà chung của Phật giáo Việt Nam.

Theo hòa thượng Thích Thọ Lạc, các bậc tôn túc lãnh đạo Giáo hội qua nhiều thời kỳ đã góp công giữ gìn giới luật, đào tạo tăng tài, phát triển giáo dục, hoằng truyền chính pháp và đưa tinh thần từ bi vào đời sống. Từ mái chùa, giảng đường đến những nơi còn nhiều khó khăn, ánh sáng đạo pháp được trao truyền qua sự tận tụy và phụng sự của nhiều thế hệ tăng ni.

“Có những công hạnh được ghi trong sử sách, có những hy sinh lặng lẽ chỉ còn lưu trong lòng người. Chúng ta xin cúi đầu trước tất cả mọi ân đức. Ngọn nến trên tay người người hôm nay được tiếp lửa từ những cuộc đời đã cháy hết mình cho đạo pháp, cho nhân sinh”, hòa thượng Thích Thọ Lạc chia sẻ.

Lung linh đêm hoa đăng mừng 45 năm Giáo hội Phật giáo Việt Nam - Ảnh 2.

Chư tôn đức giáo phẩm thực hiện nghi thức dâng hương, dâng đăng - Ảnh: VĂN TRUNG

Trong không khí trang nghiêm, hàng ngàn tăng ni, phật tử cùng nâng những ngọn nến trên tay cùng thực hiện nghi thức dâng hương, dâng đăng, truyền đăng, thành kính hướng về cội nguồn dân tộc và tưởng nhớ công đức các bậc tiền nhân.

Ánh sáng từ những đóa hoa đăng hòa quyện, tạo nên không gian lung linh, lắng đọng, gửi gắm ước nguyện về một thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc, đất nước thái bình, thịnh vượng.

Lễ hội cũng là dịp để các thế hệ tăng ni, phật tử cùng nhìn lại hành trình 45 năm hình thành và phát triển của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tiếp nối truyền thống đoàn kết, hòa hợp, phụng sự đạo pháp và đồng hành cùng dân tộc.

Phiên chính thức Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ diễn ra sáng 7-11, tại Học viện Phật giáo Việt Nam cơ sở 2 (xã Bình Lợi, TP.HCM).

Lung linh đêm hoa đăng mừng 45 năm Giáo hội Phật giáo Việt Nam - Ảnh 3.

Chư tôn đức giáo phẩm thực hiện nghi thức dâng hương - Ảnh: VĂN TRUNG

Lung linh đêm hoa đăng mừng 45 năm Giáo hội Phật giáo Việt Nam - Ảnh 4.

Nghi thức dâng đăng thể hiện lòng thành kính và sự tiếp nối những giá trị tốt đẹp của Phật giáo - Ảnh: VĂN TRUNG

Lung linh đêm hoa đăng mừng 45 năm Giáo hội Phật giáo Việt Nam - Ảnh 5.
Lung linh đêm hoa đăng mừng 45 năm Giáo hội Phật giáo Việt Nam - Ảnh 6.
Lung linh đêm hoa đăng mừng 45 năm Giáo hội Phật giáo Việt Nam - Ảnh 7.
Lung linh đêm hoa đăng mừng 45 năm Giáo hội Phật giáo Việt Nam - Ảnh 8.
Lung linh đêm hoa đăng mừng 45 năm Giáo hội Phật giáo Việt Nam - Ảnh 9.
Lung linh đêm hoa đăng mừng 45 năm Giáo hội Phật giáo Việt Nam - Ảnh 10.

Những ngọn nến được trao truyền qua từng thế hệ tăng ni, phật tử trong nghi thức truyền đăng - Ảnh: VĂN TRUNG 

Lung linh đêm hoa đăng mừng 45 năm Giáo hội Phật giáo Việt Nam - Ảnh 11.

Ánh nến lung linh trong đêm hội, tượng trưng cho niềm tin và sự tiếp nối - Ảnh: VĂN TRUNG

Lung linh đêm hoa đăng mừng 45 năm Giáo hội Phật giáo Việt Nam - Ảnh 12.

Những dải ánh sáng từ hoa đăng tạo nên khung cảnh trang nghiêm, lung linh trong khuôn viên Học viện Phật giáo Việt Nam - Ảnh: VĂN TRUNG

Lung linh đêm hoa đăng mừng 45 năm Giáo hội Phật giáo Việt Nam - Ảnh 13.

Tăng ni, phật tử thành kính nâng những ngọn nến trong thời khắc diễn ra nghi thức dâng đăng - Ảnh: VĂN TRUNG

Lung linh đêm hoa đăng mừng 45 năm Giáo hội Phật giáo Việt Nam - Ảnh 14.

Mỗi ngọn nến là một lời gửi gắm về lòng biết ơn và tinh thần hướng thiện - Ảnh: VĂN TRUNG

Lung linh đêm hoa đăng mừng 45 năm Giáo hội Phật giáo Việt Nam - Ảnh 15.

Những đóa hoa đăng mang theo lời nguyện cầu về cuộc sống bình an, hạnh phúc - Ảnh: VĂN TRUNG

Lung linh đêm hoa đăng mừng 45 năm Giáo hội Phật giáo Việt Nam - Ảnh 16.

Ánh sáng hoa đăng góp phần tạo nên không gian lắng đọng, thiêng liêng - Ảnh: VĂN TRUNG

- Ảnh 1.Đại hội Phật giáo toàn quốc khóa 10 kiện toàn giáo hội phù hợp mô hình chính quyền địa phương hai cấp

Phiên làm việc thứ nhất Đại hội Phật giáo toàn quốc khóa 10, nhiệm kỳ 2026-2031 đã thông qua danh sách suy tôn 23 vị vào Hội đồng Chứng minh và suy cử 275 vị vào Hội đồng Trị sự (235 ủy viên chính thức và 40 ủy viên dự khuyết).

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    Chủ đề: hoa đăng phật giáo Thích Thọ Lạc hòa bình Giáo hội Phật giáo Việt Nam

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