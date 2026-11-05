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Triển lãm hàng trăm tư liệu quý về 45 năm Giáo hội Phật giáo Việt Nam

tác giả
HOÀI PHƯƠNG
HOÀI PHƯƠNG
HOÀI PHƯƠNG

Triển lãm Văn hóa Phật giáo giới thiệu hàng trăm hình ảnh, tư liệu quý về chặng đường 45 năm hình thành, phát triển của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cùng những dấu ấn về ngôn ngữ, pháp phục, kiến trúc và di sản Phật giáo.

Triển lãm hàng trăm tư liệu quý về 45 năm Giáo hội Phật giáo Việt Nam - Ảnh 1.

Triển lãm Văn hóa Phật giáo khai mạc từ chiều 5-11 - Ảnh: GIÁC NGỘ ONLINE

Chiều 5-11, Ban Văn hóa Trung ương tổ chức lễ khai mạc triển lãm Văn hóa Phật giáo, tại Thư viện Trí Quảng, Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM.

Đây là một trong những hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031 và đại lễ kỷ niệm 45 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Tham dự có trưởng lão hòa thượng Thích Thiện Nhơn - Phó pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự, trưởng ban tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X và đại lễ kỷ niệm 45 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam; thượng tọa Thích Đức Thiện - Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội đồng Trị sự; hòa thượng Thích Huệ Thông - Phó chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Pháp chế Trung ương; thượng tọa Thích Phước Nguyên - Phó tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng II Trung ương.

Triển lãm giới thiệu hàng trăm hình ảnh, tư liệu quý theo bốn chủ đề trọng tâm gồm: Thành tựu 45 năm Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đề án ngôn ngữ, pháp phục và kiến trúc - di sản văn hóa Phật giáo.

Ngoài ra, triển lãm còn giới thiệu các hoạt động Phật sự 45 năm của 13 ban, viện trung ương; lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam qua các thời kỳ; lãnh đạo và hoạt động Phật sự 34 tỉnh thành…

Triển lãm hàng trăm tư liệu quý về 45 năm Giáo hội Phật giáo Việt Nam - Ảnh 2.

Hàng trăm hình ảnh, tư liệu được sắp đặt theo từng chủ đề, tái hiện những dấu mốc đáng nhớ của Phật giáo Việt Nam - Ảnh: GIÁC NGỘ ONLINE

Hòa thượng Thích Bửu Chánh - Phó trưởng ban Thường trực Ban Văn hóa Trung ương, chia sẻ 45 năm hình thành và phát triển của Giáo hội Phật giáo Việt Nam không chỉ ghi dấu bằng sự lớn mạnh về quy mô hay tổ chức, mà còn lan tỏa những giá trị nhân văn, đạo đức vào đời sống xã hội.

“Triển lãm không thuần túy là sự kiện văn hóa - nghệ thuật chào mừng, mà còn là nhịp cầu kết nối quá khứ - hiện tại - tương lai. Đây là dịp để toàn thể tăng ni, phật tử cùng nhìn lại chặng đường phụng sự đã qua, tri ân công đức chư vị tiền bối hữu công, đồng thời gửi gắm trọn vẹn niềm tin và kỳ vọng vào bước chuyển mình mới của Giáo hội trong nhiệm kỳ tiếp theo”, hòa thượng Thích Bửu Chánh nhấn mạnh.

Triển lãm Văn hóa Phật giáo diễn ra đến hết ngày 7-11.

Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ 10 sẽ diễn ra từ ngày 5 đến 7-11, tại Học viện Phật giáo Việt Nam cơ sở 2 (xã Bình Lợi, TP.HCM). Đây là lần đầu Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc được tổ chức tại TP.HCM.

Dự kiến có gần 2.000 đại biểu tham dự. Trong đó có 1.645 đại biểu tăng ni và các Phật tử tiêu biểu đại diện cho tăng ni, Phật tử cả nước.

Triển lãm hàng trăm tư liệu quý về 45 năm Giáo hội Phật giáo Việt Nam - Ảnh 3.

Đại biểu tham quan, tìm hiểu các tư liệu về hành trình 45 năm của Giáo hội Phật giáo Việt Nam - Ảnh: GIÁC NGỘ ONLINE

Triển lãm hàng trăm tư liệu quý về 45 năm Giáo hội Phật giáo Việt Nam - Ảnh 4.

Không gian triển lãm dành một phần giới thiệu lịch sử hình thành, phát triển của Phật giáo - Ảnh: GIÁC NGỘ ONLINE

Triển lãm hàng trăm tư liệu quý về 45 năm Giáo hội Phật giáo Việt Nam - Ảnh 5.

Hoạt động Phật sự tại 34 tỉnh, thành cũng được giới thiệu tại triển lãm - Ảnh: GIÁC NGỘ ONLINE

Triển lãm hàng trăm tư liệu quý về 45 năm Giáo hội Phật giáo Việt Nam - Ảnh 6.'Quê hương một dải - Đạo sáng ngàn năm' kể chuyện lịch sử Phật giáo Việt Nam

Đại nhạc hội 'Quê hương một dải - Đạo sáng ngàn năm' kết hợp âm nhạc, nghệ thuật trình diễn và phim tư liệu đã tái hiện hành trình Phật giáo Việt Nam gắn bó với dân tộc qua nhiều giai đoạn lịch sử.

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    Chủ đề: Giáo hội Phật giáo Việt Nam Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc Phật giáo triển lãm Giáo hội

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