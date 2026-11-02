Gần 2.000 đại biểu dự Đại hội Phật giáo toàn quốc

Quang cảnh họp báo công bố thông tin Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ 10 - Ảnh: VĂN TRUNG

Chiều 2-11, ban tổ chức tổ chức họp báo công bố thông tin Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ 10 nhiệm kỳ 2026-2031 và đại lễ kỷ niệm 45 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ 10 sẽ diễn ra trong ba ngày, từ ngày 5 đến 7-11, tại TP.HCM. Đây cũng là lần đầu tiên Đại hội Phật giáo tổ chức tại thành phố mang tên Bác.

Lần đầu Đại hội Phật giáo toàn quốc tổ chức tại TP.HCM

Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ 10 sẽ diễn ra từ ngày 5 đến 7-11, tại Học viện Phật giáo Việt Nam cơ sở 2 (xã Bình Lợi, TP.HCM). Đây là lần đầu Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc được tổ chức tại TP.HCM.

Trưởng lão hòa thượng Thích Thiện Nhơn - Phó pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trưởng ban tổ chức đại hội - cho biết Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ 10 được tổ chức sớm hơn một năm so với nhiệm kỳ 5 năm, nhằm kiện toàn hệ thống tổ chức giáo hội phù hợp với việc sắp xếp đơn vị hành chính và mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam 34 tỉnh, thành phố đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Phật giáo nhiệm kỳ 2026-2031.

“Với phương châm Kỷ cương - Đổi mới - Hiệu lực - Hiệu quả, đại hội sẽ tổng kết công tác Phật sự nhiệm kỳ 9, quyết định phương hướng nhiệm kỳ 10, suy tôn bổ sung Hội đồng Chứng minh và suy cử nhân sự Hội đồng Trị sự khóa mới và thông qua Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam sửa đổi lần thứ 8.

Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ 10 dự kiến có gần 2.000 đại biểu tham dự. Trong đó, có 1.645 đại biểu tăng ni và các Phật tử tiêu biểu đại diện cho tăng ni, Phật tử cả nước.

Trưởng lão hòa thượng Thích Thiện Nhơn phát biểu khai mạc - Ảnh: VĂN TRUNG

Cả nước có gần 65.000 tăng ni

Theo ban tổ chức, giáo hội hiện có gần 65.000 tăng ni, gần 19.000 cơ sở tự viện và 250 điểm nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung. Hằng năm có hơn 50.000 tăng ni tham gia an cư kết hạ.

Trong nhiệm kỳ, giáo hội tổ chức 47 đại giới đàn với 18.819 giới tử thụ giới, có 3.699 cư sĩ xuất gia; tổ chức các khóa bồi dưỡng nghiệp vụ trụ trì, hành chính Giáo hội, kiến thức pháp luật, quốc phòng và an ninh với gần 35.000 lượt tăng ni tham gia.

Trong công tác chuyển đổi số đã bước đầu xây dựng dữ liệu hồ sơ điện tử quản lý tăng ni, tự viện thống nhất trong toàn Giáo hội.

Đại lễ kỷ niệm 45 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam sẽ khai mạc sáng 6-11, tại Học viện Phật giáo Việt Nam cơ sở 2 (xã Bình Lợi, TP.HCM).

Dự kiến Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ 10, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra sáng 7-11, tại Học viện Phật giáo Việt Nam cơ sở 2 (xã Bình Lợi, TP.HCM).

Thượng tọa Thích Tâm Hải - Ban thông tin, báo chí, thông tin về tác nghiệp dành cho báo chí tại đại hội - Ảnh: VĂN TRUNG

12 nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ mới Nhiệm kỳ mới 2026-2031, Giáo hội Phật giáo Việt Nam xác định 12 nhiệm vụ trọng tâm, gồm: 1. Củng cố tổ chức Giáo hội, tăng cường kỷ cương, nâng cao hiệu lực và hiệu quả hoạt động Phật sự. 2. Đẩy mạnh đổi mới quản trị và chuyển đổi số, xây dựng nền tảng quản lý Giáo hội hiện đại. 3. Phát huy truyền thống yêu nước, đồng hành cùng dân tộc; tích cực tham gia xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. 4. Đổi mới công tác hoằng pháp, hướng dẫn Phật tử; đưa giá trị Phật giáo vào đời sống xã hội hiện đại. 5. Nâng cao chất lượng giáo dục Phật giáo, xây dựng đội ngũ tăng ni có đạo hạnh, trí tuệ và năng lực phụng sự. 6. Bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa Phật giáo Việt Nam trong thời kỳ hội nhập và phát triển. 7. Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại Phật giáo, chủ động hội nhập quốc tế. 8. Phát triển nghiên cứu Phật học, nâng cao chất lượng học thuật và khẳng định bản sắc tư tưởng Phật giáo Việt Nam. 9. Tăng cường pháp chế, kiểm tra, giám sát; chấn hưng đạo phong, củng cố Tăng đoàn Giáo hội; lấy giới luật, đạo hạnh làm nền tảng; giữ gìn sự đoàn kết, hòa hợp, xây dựng Giáo hội trang nghiêm, vững mạnh. 10. Đẩy mạnh hoạt động từ thiện, an sinh xã hội; phát huy tinh thần nhập thế, phụng sự nhân sinh của đạo Phật; chung tay mạnh mẽ bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. 11. Phát huy vai trò của doanh nhân Phật tử, phát triển nguồn lực và nâng cao năng lực tự chủ tài chính của Giáo hội. 12. Tăng cường xây dựng cơ sở vật chất, hoàn thiện hạ tầng trụ sở Giáo hội và các ban trị sự phục vụ hoạt động Phật sự của Giáo hội.