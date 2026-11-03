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'Quê hương một dải - Đạo sáng ngàn năm' kể chuyện lịch sử Phật giáo Việt Nam

tác giả
HOÀI PHƯƠNG
và 1 tác giả khác
HOÀI PHƯƠNG
HOÀI PHƯƠNG
VĂN TRUNG
VĂN TRUNG

Đại nhạc hội 'Quê hương một dải - Đạo sáng ngàn năm' kết hợp âm nhạc, nghệ thuật trình diễn và phim tư liệu đã tái hiện hành trình Phật giáo Việt Nam gắn bó với dân tộc qua nhiều giai đoạn lịch sử.

Đại nhạc hội 'Quê hương một dải - Đạo sáng ngàn năm' kể chuyện lịch sử Phật giáo Việt Nam - Ảnh 1.

Vân Khánh, Quốc Đại hát Sen Việt ngàn năm mở màn - Ảnh: VĂN TRUNG

Tối 3-11, đại nhạc hội Quê hương một dải - Đạo sáng ngàn năm diễn ra tại Nhà hát Hòa Bình (TP.HCM). Chương trình do Ban Văn hóa Trung ương phối hợp Ban Văn hóa - Nghi lễ Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM tổ chức.

Hòa thượng Thích Thọ Lạc - Trưởng Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam - chỉ đạo nghệ thuật. Thượng tọa Thích Trí Chơn cùng Ban Thường trực Ban Văn hóa - Nghi lễ Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM đảm nhận vai trò chủ nhiệm chương trình.

Đại nhạc hội kết nối lịch sử Phật giáo với tình yêu đất nước

Quê hương một dải - Đạo sáng ngàn năm được dàn dựng kết hợp âm nhạc, nghệ thuật trình diễn và tư liệu lịch sử, tái hiện hành trình Phật giáo Việt Nam gắn bó với quê hương, đất nước qua nhiều giai đoạn.

Chương trình nghệ thuật gồm ba chương: Ánh đạo vàng, Phật giáo vàng son một thuở và Đạo pháp đồng hành cùng dân tộc, đưa khán giả đi qua nhiều cung bậc cảm xúc theo những dấu mốc lịch sử, văn hóa và tinh thần của Phật giáo Việt Nam, đồng thời khắc họa sự gắn bó giữa đạo pháp với dân tộc.

Mỗi chương là một lát cắt về hành trình phát triển của Phật giáo Việt Nam, được thể hiện qua âm nhạc phim tư liệu.

Đại nhạc hội Quê hương một dải - Đạo sáng ngàn năm có sự góp giọng của ca sĩ Vân Khánh, Phương Thanh, Nguyễn Phi Hùng, Quốc Đại, Đức Tuấn, Tố My, Randy, Sa Huỳnh…

Chương Ánh đạo vàng với các ca khúc Sen Việt ngàn năm, Sen vàng gót ngọc và liên khúc Việt Nam tinh hoa - Đất phương Nam, gợi lên vẻ đẹp của văn hóa Phật giáo trong đời sống tinh thần người Việt, tôn vinh những giá trị nhân văn được gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Đại nhạc hội 'Quê hương một dải - Đạo sáng ngàn năm' kể chuyện lịch sử Phật giáo Việt Nam - Ảnh 2.

Nguyễn Phi Hùng, Sa Huỳnh thể hiện Sen vàng gót ngọc - Ảnh: VĂN TRUNG

Các ca khúc Vô tướng, Trái tim Bồ tát, Phật giáo Việt Nam vang mãi bản hùng ca trong chương Phật giáo vàng son một thuở một lần nữa khắc họa những dấu ấn lịch sử của Phật giáo Việt Nam.

Ở chương Đạo pháp đồng hành cùng dân tộc, đêm nhạc hướng đến tinh thần tiếp nối các giá trị Phật giáo trong đời sống hôm nay và tương lai. Những tiết mục Tự hào người con Phật, Bé vui đón PhậtViệt Nam đạo pháp huy hoàng mang đến cảm xúc cho người xem.

Âm nhạc kết nối tinh thần đạo pháp và dân tộc

Một điểm nhấn trong chương trình là đoạn phim tư liệu tái hiện lịch sử Phật giáo Việt Nam từ giai đoạn kháng chiến chống Pháp, những đại hội Phật giáo đầu tiên, quá trình thống nhất Phật giáo ba miền đến chặng đường phát triển và đồng hành cùng dân tộc cho đến ngày nay.

Chương trình nghệ thuật gửi gắm thông điệp về tinh thần gắn bó giữa đạo pháp và quê hương, đất nước, đồng thời khơi gợi niềm tự hào về truyền thống Phật giáo Việt Nam.

Đại nhạc hội 'Quê hương một dải - Đạo sáng ngàn năm' kể chuyện lịch sử Phật giáo Việt Nam - Ảnh 3.

Thượng tọa Thích Trí Chơn phát biểu - Ảnh: VĂN TRUNG

Thượng tọa Thích Trí Chơn, Trưởng Ban Văn hóa - Nghi lễ Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM, chia sẻ đêm đại nhạc hội không chỉ chào mừng 45 năm Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Đại hội Phật giáo toàn quốc mà còn khơi gợi tinh thần trách nhiệm của người con Phật hôm nay mang một sứ mệnh như thế nào nhằm gìn giữ ân đức gầy dựng của tổ tiên, thành quả hôm nay để tiếp tục phát triển.

“Những khúc hát, những điệu đàn, đó là nhịp cầu để tiếp nối đến lòng người và mỗi giai điệu nghệ thuật đó là ánh sáng từ bi, trí tuệ, bao dung để người con Phật hiểu hơn tinh thần đạo pháp và dân tộc”, Thượng tọa Thích Trí Chơn nhấn mạnh.

Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ 10 sẽ diễn ra từ ngày 5 đến 7-11, tại Học viện Phật giáo Việt Nam cơ sở 2 (xã Bình Lợi, TP.HCM). Đây là lần đầu Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc được tổ chức tại TP.HCM.

Dự kiến có gần 2.000 đại biểu tham dự. Trong đó có 1.645 đại biểu tăng ni và các Phật tử tiêu biểu đại diện cho tăng ni, Phật tử cả nước.

Đại nhạc hội 'Quê hương một dải - Đạo sáng ngàn năm' kể chuyện lịch sử Phật giáo Việt Nam - Ảnh 4.

Ca sĩ Tố My với liên khúc Việt Nam tinh hoa - Đất phương Nam - Ảnh: VĂN TRUNG

Đại nhạc hội 'Quê hương một dải - Đạo sáng ngàn năm' kể chuyện lịch sử Phật giáo Việt Nam - Ảnh 5.

Phật giáo Việt Nam vang mãi bản hùng ca được Đức Tuấn thể hiện - Ảnh: VĂN TRUNG

Đại nhạc hội 'Quê hương một dải - Đạo sáng ngàn năm' kể chuyện lịch sử Phật giáo Việt Nam - Ảnh 6.

Ca sĩ Randy thể hiện Trái tim Bồ tát - Ảnh: VĂN TRUNG

Đại nhạc hội 'Quê hương một dải - Đạo sáng ngàn năm' kể chuyện lịch sử Phật giáo Việt Nam - Ảnh 7.

Đêm nhạc khơi dậy niềm tự hào về hành trình Phật giáo Việt Nam - Ảnh: VĂN TRUNG

Đại nhạc hội 'Quê hương một dải - Đạo sáng ngàn năm' kể chuyện lịch sử Phật giáo Việt Nam - Ảnh 8.

Ban tổ chức cảm ơn các ca sĩ góp giọng trong đêm nhạc - Ảnh: VĂN TRUNG

Đại nhạc hội Quê hương một dải - Đạo sáng ngàn năm kể chuyện lịch sử Phật giáo Việt Nam - Ảnh 1.Tổ chức đại nhạc hội mừng 45 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Đại nhạc hội 'Quê hương một dải - Đạo sáng ngàn năm' quy tụ ca sĩ Vân Khánh, Phương Thanh, Quốc Đại, Đức Tuấn, Nguyễn Phi Hùng cùng nhiều ca sĩ khác.

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HOÀI PHƯƠNG - VĂN TRUNG
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    Chủ đề: Giáo hội Thích Trí Chơn Phật giáo Đại hội đại biểu Phật giáo Giáo hội Phật giáo Việt Nam

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