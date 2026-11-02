Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng

Lạy Phật online có thay thế được việc đến chùa?

tác giả
HOÀI PHƯƠNG
HOÀI PHƯƠNG
HOÀI PHƯƠNG

Giáo hội Phật giáo Việt Nam nói gì về hoạt động tụng kinh, nghe thuyết pháp, thiền định, thậm chí lạy Phật online trên không gian mạng.

Lạy Phật online có thay thế được việc đến chùa? - Ảnh 1.

Thượng tọa Thích Minh Nhẫn phản hồi thông tin về việc lạy Phật online - Ảnh: VĂN TRUNG

Với sự phát triển của công nghệ, các hoạt động thực hành tín ngưỡng, tôn giáo xuất hiện trên không gian mạng.

Theo đó, người dùng có thể theo dõi các buổi tụng kinh, nghe thuyết pháp, thiền định, thậm chí thực hiện các nghi thức như lạy Phật trực tuyến.

Hình thức này mở thêm cách tiếp cận Phật giáo trong đời sống số, đồng thời đặt câu hỏi về giới hạn của việc thực hành trực tuyến.

Phó trưởng ban Thường trực Ban Thông tin Truyền thông Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thích Minh Nhẫn cho biết trong thời gian qua giáo hội đang nỗ lực xây dựng mạng xã hội Phật giáo Butta.

Theo thượng tọa Thích Minh Nhẫn, đức trưởng lão hòa thượng từng căn dặn về công tác truyền thông Phật giáo rằng cố gắng “trồng hoa thơm để lấn át cỏ dại”. 

Bởi nếu không cung cấp được nguồn thông tin chính thống thì những thông tin không chính thống sẽ có cơ hội lấn át. Chính từ yêu cầu đó, giáo hội quyết tâm xây dựng mạng xã hội Phật giáo Butta.

“Những hoạt động như lễ Phật, thiền định trên không gian mạng không thể thay thế hoàn toàn việc trực tiếp trải nghiệm đời sống tâm linh tại các cơ sở tự viện.

Các nền tảng trực tuyến có thể hỗ trợ, hướng dẫn việc thực hành phù hợp với thời đại số, giúp người dùng tiếp cận thông tin, lắng nghe và có được nền tảng kiến thức cơ bản. Qua đó, giáo hội có thêm kênh cung cấp thông tin chính thống.

Tuy nhiên, hiện nay có một bộ phận lợi dụng các hoạt động này. Có những người thực hiện với tinh thần tích cực, mong muốn đóng góp, nhưng do chưa hiểu đầy đủ về Phật giáo nên có thể dẫn đến nhận thức chưa đúng”, thượng tọa Thích Minh Nhẫn nhấn mạnh.

Lạy Phật online có thay thế được việc đến chùa? - Ảnh 2.

Giao diện mạng xã hội Phật giáo Butta - Ảnh chụp màn hình

Luật Tín ngưỡng, tôn giáo có hiệu lực từ ngày 1-1-2027 có quy định về hoạt động tôn giáo trên không gian mạng. Để đồng bộ với quy định của pháp luật, trong lần tu chỉnh Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam lần thứ 8, Giáo hội đã bổ sung một số nội dung liên quan đến hoạt động trên không gian mạng.

Những quy định này nhằm hướng dẫn tăng ni tham gia mạng xã hội, thực hiện hoằng pháp trực tuyến và hoằng pháp trên không gian mạng phù hợp với định hướng ứng dụng công nghệ thông tin của Ban Hoằng pháp Trung ương.

Thượng tọa Thích Minh Nhẫn thông tin thêm trên thực tế giáo hội không đợi đến khi Luật Tín ngưỡng, tôn giáo có hiệu lực mới quan tâm đến vấn đề này. 

Trong nhiệm kỳ vừa qua, quy chế hoạt động của Ban Tăng sự Trung ương Giáo hội đã đưa nội dung này vào quy định. Một số trường hợp tăng ni tham gia mạng xã hội chưa đúng quy định cũng bị xem xét, chế tài và xử lý.

Trong nhiệm kỳ mới, giáo hội tiếp tục cụ thể hóa các nội dung quản lý hoạt động trên không gian mạng thông qua một số điều khoản trong hiến chương.

Đây cũng là một trong 12 nhiệm vụ trọng tâm được đề ra trong phương hướng hoạt động của Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ 10 nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo đó, giáo hội sẽ nỗ lực thực hiện các quy định về hoạt động tôn giáo trên không gian mạng khi luật có hiệu lực từ ngày 1-1-2027, đồng thời tăng cường quản lý để xây dựng môi trường an toàn, lành mạnh, tạo điều kiện để Phật giáo đóng góp cho xã hội. 

Giáo hội cũng hướng dẫn tăng ni, tín đồ, Phật tử thực hiện đúng quy định, cùng lan tỏa những giá trị tốt đẹp.

Lạy Phật online có thay thế được việc đến chùa? - Ảnh 3.Gần 2.000 đại biểu dự Đại hội Phật giáo toàn quốc

'Đây cũng là dịp để giáo hội nhìn lại chặng đường 45 năm, tri ân chư vị tiền bối hữu công và xác định trách nhiệm của mình trong giai đoạn phát triển mới của đất nước', trưởng lão hòa thượng Thích Thiện Nhơn nhấn mạnh.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
HOÀI PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Phật giáo Lạy Phật online Butta Thích Minh Nhẫn Giáo hội Phật giáo Việt Nam

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất