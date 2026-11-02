Lạy Phật online có thay thế được việc đến chùa?

Thượng tọa Thích Minh Nhẫn phản hồi thông tin về việc lạy Phật online - Ảnh: VĂN TRUNG



Với sự phát triển của công nghệ, các hoạt động thực hành tín ngưỡng, tôn giáo xuất hiện trên không gian mạng.

Theo đó, người dùng có thể theo dõi các buổi tụng kinh, nghe thuyết pháp, thiền định, thậm chí thực hiện các nghi thức như lạy Phật trực tuyến.

Hình thức này mở thêm cách tiếp cận Phật giáo trong đời sống số, đồng thời đặt câu hỏi về giới hạn của việc thực hành trực tuyến.

Phó trưởng ban Thường trực Ban Thông tin Truyền thông Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thích Minh Nhẫn cho biết trong thời gian qua giáo hội đang nỗ lực xây dựng mạng xã hội Phật giáo Butta.

Theo thượng tọa Thích Minh Nhẫn, đức trưởng lão hòa thượng từng căn dặn về công tác truyền thông Phật giáo rằng cố gắng “trồng hoa thơm để lấn át cỏ dại”.

Bởi nếu không cung cấp được nguồn thông tin chính thống thì những thông tin không chính thống sẽ có cơ hội lấn át. Chính từ yêu cầu đó, giáo hội quyết tâm xây dựng mạng xã hội Phật giáo Butta.

“Những hoạt động như lễ Phật, thiền định trên không gian mạng không thể thay thế hoàn toàn việc trực tiếp trải nghiệm đời sống tâm linh tại các cơ sở tự viện.

Các nền tảng trực tuyến có thể hỗ trợ, hướng dẫn việc thực hành phù hợp với thời đại số, giúp người dùng tiếp cận thông tin, lắng nghe và có được nền tảng kiến thức cơ bản. Qua đó, giáo hội có thêm kênh cung cấp thông tin chính thống.

Tuy nhiên, hiện nay có một bộ phận lợi dụng các hoạt động này. Có những người thực hiện với tinh thần tích cực, mong muốn đóng góp, nhưng do chưa hiểu đầy đủ về Phật giáo nên có thể dẫn đến nhận thức chưa đúng”, thượng tọa Thích Minh Nhẫn nhấn mạnh.

Giao diện mạng xã hội Phật giáo Butta - Ảnh chụp màn hình

Luật Tín ngưỡng, tôn giáo có hiệu lực từ ngày 1-1-2027 có quy định về hoạt động tôn giáo trên không gian mạng. Để đồng bộ với quy định của pháp luật, trong lần tu chỉnh Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam lần thứ 8, Giáo hội đã bổ sung một số nội dung liên quan đến hoạt động trên không gian mạng.

Những quy định này nhằm hướng dẫn tăng ni tham gia mạng xã hội, thực hiện hoằng pháp trực tuyến và hoằng pháp trên không gian mạng phù hợp với định hướng ứng dụng công nghệ thông tin của Ban Hoằng pháp Trung ương.

Thượng tọa Thích Minh Nhẫn thông tin thêm trên thực tế giáo hội không đợi đến khi Luật Tín ngưỡng, tôn giáo có hiệu lực mới quan tâm đến vấn đề này.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, quy chế hoạt động của Ban Tăng sự Trung ương Giáo hội đã đưa nội dung này vào quy định. Một số trường hợp tăng ni tham gia mạng xã hội chưa đúng quy định cũng bị xem xét, chế tài và xử lý.

Trong nhiệm kỳ mới, giáo hội tiếp tục cụ thể hóa các nội dung quản lý hoạt động trên không gian mạng thông qua một số điều khoản trong hiến chương.

Đây cũng là một trong 12 nhiệm vụ trọng tâm được đề ra trong phương hướng hoạt động của Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ 10 nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo đó, giáo hội sẽ nỗ lực thực hiện các quy định về hoạt động tôn giáo trên không gian mạng khi luật có hiệu lực từ ngày 1-1-2027, đồng thời tăng cường quản lý để xây dựng môi trường an toàn, lành mạnh, tạo điều kiện để Phật giáo đóng góp cho xã hội.

Giáo hội cũng hướng dẫn tăng ni, tín đồ, Phật tử thực hiện đúng quy định, cùng lan tỏa những giá trị tốt đẹp.