Đại hội Phật giáo toàn quốc khóa 10 kiện toàn giáo hội phù hợp mô hình chính quyền địa phương hai cấp

Toàn cảnh phiên làm việc thứ nhất Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031 - Ảnh: VĂN TRUNG

Chiều 6-11, phiên làm việc thứ nhất Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031, diễn ra tại Học viện Phật giáo Việt Nam cơ sở 2 (xã Bình Lợi, TP.HCM).

Tham dự có trưởng lão hòa thượng Thích Thiện Nhơn - Phó pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trưởng ban tổ chức đại hội; chư vị phó pháp chủ, ủy viên thường trực, thành viên Hội đồng Chứng minh; chư tôn đức Hội đồng Trị sự, ban, viện trung ương; 34 Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, thành phố trong cả nước. Bên cạnh đó còn có ông Nguyễn Phước Lộc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM; ông Nguyễn Văn Thanh - Ủy viên Đoàn chủ tịch, Trưởng ban Dân tộc và Tôn giáo, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; ông Nguyễn Duy Tân - Phó giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo TP.HCM…

Phát biểu khai mạc, trưởng lão hòa thượng Thích Thiện Nhơn cho biết Đại hội lần này tổ chức sớm hơn một năm so với nhiệm kỳ IX, nhằm kiện toàn hệ thống tổ chức giáo hội cho phù hợp với việc sắp xếp đơn vị hành chính và mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Trong phiên làm việc thứ nhất, Đại hội thông qua nội quy và chương trình làm việc; nghe báo cáo tổng kết công tác phật sự giai đoạn 2022 - 2026 và dự thảo phương hướng hoạt động phật sự nhiệm kỳ X; biểu quyết danh sách dự kiến suy tôn Hội đồng Chứng minh và suy cử Hội đồng Trị sự khóa X.

Trưởng lão hòa thượng Thích Thiện Nhơn phát biểu khai mạc phiên làm việc thứ nhất của Đại hội - Ảnh: VĂN TRUNG

“Đây là nội dung hệ trọng, quyết định nhân sự lãnh đạo và định hướng Phật sự của giáo hội trong 5 năm tới. Chúng tôi đề nghị chư tôn đức và đại biểu nghiên cứu kỹ các văn kiện, phát huy trí tuệ tập thể, đóng góp ý kiến thẳng thắn và xây dựng; thực hiện đúng hiến chương, nội quy làm việc của đại hội và quy định của pháp luật; khi biểu quyết, đặt lợi ích của đạo pháp và giáo hội lên trên hết với tinh thần lục hòa, dân chủ, công tâm và trách nhiệm.

Chúng tôi tin tưởng rằng với tinh thần đoàn kết, hòa hợp vốn là truyền thống quý báu của Phật giáo Việt Nam, Đại hội làm việc khẩn trương, nghiêm túc và thành công tốt đẹp, xứng đáng với niềm tin của tăng ni, phật tử Việt Nam trong nước và ở nước ngoài”, hòa thượng Thích Thiện Nhơn nhấn mạnh.

Thay mặt đoàn chủ tịch, trưởng lão hòa thượng Thích Thiện Nhơn - Trưởng ban nhân sự Đại hội, lấy ý kiến biểu quyết toàn thể đại biểu, nhất trí thông qua danh sách suy tôn bổ sung 23 vị giáo phẩm vào Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Đại hội cũng thống nhất suy cử Hội đồng Trị sự khóa X, nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 235 ủy viên chính thức và 40 ủy viên dự khuyết.

Sau phiên làm việc thứ nhất, Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự khóa X họp phiên thứ nhất, tiến hành suy cử các chức danh lãnh đạo và ban thường trực của hai hội đồng.

Phiên chính thức Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ diễn ra sáng 7-11, tại Học viện Phật giáo Việt Nam cơ sở 2 (xã Bình Lợi, TP.HCM).

Trưởng lão hòa thượng Thích Thiện Nhơn trình danh sách nhân sự dự kiến để đại biểu biểu quyết - Ảnh: VĂN TRUNG

Chư tôn đức giáo phẩm và đại biểu tham dự Đại hội tại Học viện Phật giáo Việt Nam cơ sở 2 - Ảnh: VĂN TRUNG

Phiên làm việc diễn ra trong không khí trang nghiêm, tập trung vào những nội dung quan trọng của Đại hội - Ảnh: VĂN TRUNG