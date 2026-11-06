Giáo hội Phật giáo Việt Nam 45 năm qua: Đạo pháp và sự hưng thịnh của Phật giáo luôn gắn bó với dân tộc

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc; Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được cùng nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước, TP.HCM dự Đại hội Phật giáo Việt Nam sáng 6-11- Ảnh: BTC



Sáng 6-11, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức Đại lễ kỷ niệm 45 năm thành lập Giáo hội, tại Học viện Phật giáo Việt Nam cơ sở 2 (xã Bình Lợi, TP.HCM).

Tham dự có trưởng lão hòa thượng Thích Thiện Nhơn - Phó pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam; trưởng lão hòa thượng Thích Giác Quang - Phó pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam;

Ông Phạm Gia Túc - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng thường trực Chính phủ; bà Đặng Thị Ngọc Thịnh - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó chủ tịch nước; ông Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo;

Ông Nguyễn Phi Long - Phó bí thư thường trực Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương, Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; ông Nguyễn Văn Được - Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM;

Ông Vũ Chiến Thắng - Thứ trưởng Bộ Nội vụ; ông Trần Anh Tiến - Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; ông Vũ Hoài Bắc - Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ; Thiếu tướng Nguyễn Hữu Mạnh - Cục trưởng Cục An ninh nội địa - Bộ Công an…

Cung thỉnh chư tôn đức quang lâm hội trường - Ảnh: VĂN TRUNG

Ông Phạm Gia Túc - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ (giữa); ông Nguyễn Văn Được - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM (thứ 2 từ trái qua) dự Đại hội Phật giáo Việt Nam sáng 6-11- Ảnh: VĂN TRUNG

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc tại sự kiện - Ảnh: BTC

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được tại sự kiện - Ảnh: BTC

Phát huy giá trị Phật giáo trong xây dựng và phát triển đất nước

Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao những thành tựu, đóng góp quan trọng của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chư tôn đức, tăng ni, cự sĩ, phật tử ở trong nước và ở nước ngoài trong suốt 45 năm gắn bó, đồng hành cùng dân tộc.

Phó thủ tướng chia sẻ: “Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam luôn nhất quán quan điểm tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người; bảo đảm các tôn giáo bình đẳng trước pháp luật; quan tâm, tạo điều kiện để các tổ chức tôn giáo hoạt động theo hiến chương, điều lệ và quy định của pháp luật; đồng thời trân trọng và phát huy những giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp, các nguồn lực của tôn giáo trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Đồng bào Phật giáo là bộ phận không thể tách rời của cộng đồng các dân tộc Việt Nam và khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của chư tôn đức và tăng ni, phật tử cần được các cấp có thẩm quyền tôn trọng, lắng nghe, giải quyết thỏa đáng; những sáng kiến và đóng góp tích cực của chư tôn đức, tăng ni, phật tử cho xã hội và nhân dân cần được trân trọng ghi nhận, biểu dương và tạo điều kiện phát huy vì lợi ích chung của đất nước và nhân dân”.

Ông Phạm Gia Túc - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ phát biểu - Ảnh: VĂN TRUNG

“Bước vào kỷ nguyên mới, chặng đường mới, tôi mong muốn giáo hội tiếp tục củng cố đoàn kết, hòa hợp, xây dựng tổ chức vững mạnh; đề cao Giới - Định - Tuệ với tinh thần nhập thế; phát huy tốt các giá trị văn hóa, đạo đức, nhân văn của Phật giáo; nâng cao hiệu quả công tác từ thiện, an sinh xã hội, đối ngoại nhân dân và gắn kết cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Tôi tin tưởng sâu sắc rằng, với truyền thống yêu nước, gắn bó đồng hành cùng dân tộc, phương châm "Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội" và nền tảng vững chắc được vun đắp trong 45 năm qua, Giáo hội Phật giáo Việt Nam sẽ tiếp tục vững mạnh, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân;

Góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng vững mạnh, xây dựng đất nước Việt Nam phồn vinh, văn minh, hạnh phúc; xứng đáng với truyền thống tốt đẹp của một tôn giáo hộ quốc an dân”, ông Phạm Gia Túc nhấn mạnh.

Ông Phạm Gia Túc - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ, trao bằng khen cho các cá nhân, tập thể - Ảnh: VĂN TRUNG

Giáo hội Phật giáo Việt Nam đồng hành cùng sự phát triển của đất nước

Trưởng lão hòa thượng Thích Thiện Nhơn đọc diễn văn khai mạc, ôn lại chặng đường lịch sử 45 năm của Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Theo đó, từ ngày 4 đến 7-11-1981, tại chùa Quán Sứ, thủ đô Hà Nội, Hội nghị đại biểu thống nhất Phật giáo Việt Nam đã được tổ chức với sự tham gia của chín tổ chức, hệ phái Phật giáo trong cả nước. Ngày 7-11-1981, Giáo hội Phật giáo Việt Nam chính thức ra đời.

"Trong suốt chặng đường 45 năm, Giáo hội Phật giáo Việt Nam luôn kiên định phương châm “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”, kế thừa truyền thống hộ quốc an dân, tích cực tham gia xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đạo pháp luôn gắn bó với dân tộc; sự hưng thịnh của Phật giáo không thể tách rời sự hòa bình, ổn định và phát triển của đất nước. Đồng thời, giáo hội luôn xác định rằng sức mạnh và sự trường tồn của Phật pháp trước hết phải được xây dựng trên nền tảng giới luật, đạo hạnh, trí tuệ và sự thanh tịnh, hòa hợp của tăng đoàn", trưởng lão hòa thượng Thích Thiện Nhơn nhấn mạnh.

Trước yêu cầu của thời đại, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tục phát huy những thành tựu đã đạt được, không ngừng đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả Phật sự, nhưng luôn giữ vững những giá trị cốt lõi của giáo pháp Đức Phật.

Trưởng lão hòa thượng Thích Thiện Nhơn - Phó pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đọc diễn văn khai mạc - Ảnh: VĂN TRUNG

Lấy giới luật làm nền tảng, từ bi làm phương châm hành đạo

Cũng trong sáng nay, trưởng lão hòa thượng Thích Giác Quang - Phó pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đọc thông điệp của đại lão hòa thượng Thích Trí Quảng - Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, nhân đại lễ kỷ niệm 45 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam (7-11-1981 - 7-11-2026).

Trải qua 45 năm xây dựng và trưởng thành, dưới phương châm Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội, Giáo hội không ngừng củng cố khối đại đoàn kết, hòa hợp tăng ni; phát triển sự nghiệp hoằng pháp, giáo dục tăng ni, hướng dẫn phật tử tu học; gìn giữ và phát huy di sản văn hóa Phật giáo; tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, đối ngoại nhân dân và hội nhập quốc tế.

Những thành tựu ấy là kết tinh của trí tuệ, đạo hạnh và công đức của nhiều thế hệ tăng ni, phật tử, góp phần làm rạng rỡ truyền thống Phật giáo Việt Nam trong lòng dân tộc và trên trường quốc tế.

Trưởng lão hòa thượng Thích Giác Quang - Phó pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam đọc thông điệp kỷ niệm 45 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam - Ảnh: VĂN TRUNG



“Nhân dịp trọng đại này, chúng ta thành kính tưởng niệm và tri ân chư vị tiền bối hữu công đã dày công xây dựng giáo hội; đồng thời tôi tán thán công đức của chư tôn đức tăng ni, cư sĩ phật tử đã tận tâm phụng sự đạo pháp và dân tộc trong suốt chặng đường 45 năm qua.

Trước vận hội mới của đất nước và những biến chuyển sâu sắc của thời đại, tôi mong muốn toàn thể tăng ni, phật tử tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, hòa hợp; lấy giới luật làm nền tảng, trí tuệ làm sự nghiệp, từ bi làm phương châm hành đạo; giữ gìn sự thanh tịnh của tăng đoàn, trang nghiêm Giáo hội, nêu cao tinh thần trách nhiệm đối với cộng đồng, đất nước và nhân loại.

Mỗi tăng ni hãy luôn ý thức sứ mệnh của người sứ giả Như Lai, tinh tấn tu học, hành Bồ tát đạo, đem ánh sáng chính pháp phụng sự nhân sinh, góp phần xây dựng đất nước Việt Nam hòa bình, phồn vinh, hạnh phúc”, trích thông điệp của Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Đại lễ kỷ niệm 45 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam diễn ra tại TP.HCM - Ảnh: VĂN TRUNG

Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ 10 diễn ra từ ngày 5 đến 7-11, tại Học viện Phật giáo Việt Nam cơ sở 2 (xã Bình Lợi, TP.HCM). Đây là lần đầu Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc được tổ chức tại TP.HCM. Đại hội Có gần 2.000 đại biểu tham dự. Trong đó có 1.645 đại biểu tăng ni và các Phật tử tiêu biểu đại diện cho tăng ni, phật tử cả nước.