Vé máy bay quốc tế dịp Giáng sinh, Tết Dương lịch: chặng hơn 40 triệu đồng, chặng chỉ 7 triệu

Giá vé máy bay quốc tế dịp Giáng sinh và Tết Dương lịch 2027 chênh lệch lớn giữa các đường bay - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Giáng sinh 25-12-2026 và Tết Dương lịch 1-1-2027 đều rơi vào thứ sáu, tạo điều kiện để người dân kết hợp nghỉ cuối tuần, lên kế hoạch du lịch nước ngoài.

Vé đi Úc hơn 40 triệu đồng, Đông Bắc Á còn nhiều lựa chọn

Còn hơn một tháng nữa mới đến Giáng sinh và Tết Dương lịch 2027, nhưng với những gia đình dự định du lịch nước ngoài, việc chọn ngày bay, điểm đến đã trở thành bài toán chi phí.

Năm nay, Giáng sinh rơi vào thứ sáu 25-12, còn Tết Dương lịch là thứ sáu 1-1-2027. Nếu kết hợp nghỉ phép, người dân có thể thực hiện những chuyến du lịch kéo dài từ cuối tháng 12 sang đầu tháng 1.

Khảo sát trên website các hãng hàng không ngày 12-11 cho thấy giá vé quốc tế từ TP.HCM chênh lệch đáng kể giữa các điểm đến.

Trên website Vietnam Airlines, hành trình TP.HCM - Melbourne khởi hành ngày 22-12, trở về ngày 8-1-2027 có giá phổ thông khứ hồi 26 triệu đồng/khách hạng vé phổ thông tiết kiệm.

Giá vé máy bay đi Úc của Vietnam Airlines - Ảnh: CÔNG TRUNG chụp màn hình ngày 12-11 trên website hãng bay

Trong khi đó, chặng TP.HCM - Adelaide đi ngày 26-12, trở về ngày 2-1 có giá từ 43,09 triệu đồng khứ hồi. Nếu gia đình bốn người cùng mua được mức giá này, riêng tiền vé đã vượt 172 triệu đồng, chưa kể chi phí lưu trú, ăn uống và tham quan.

Đáng chú ý, cùng đường bay Adelaide, lịch đi ngày 4-12, về ngày 13-12 có giá từ 44,14 triệu đồng. Điều này cho thấy giá cao không chỉ xuất hiện trong kỳ nghỉ lễ mà còn phụ thuộc lịch bay và lượng ghế còn lại.

Ở thị trường Đông Bắc Á, mức giá dễ tiếp cận hơn. EVA Air hiển thị vé TP.HCM - Đài Bắc khứ hồi từ ngày 25-12 đến 3-1 ở mức khoảng 7,08 triệu đồng.

Nhiều chặng bay quốc tế ở khu vực Đông Bắc Á giá vẫn dễ tiếp cận trong dịp Tết Dương lịch, hành khách có thể tham khảo - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Starlux Airlines công bố giá khứ hồi thấp nhất trong tháng 12 từ 6,97 triệu đồng, tháng 1-2027 từ 7,08 triệu đồng. Đây là giá khởi điểm theo tháng, không áp dụng cho mọi ngày bay.

Với Nhật Bản, Japan Airlines hiển thị vé TP.HCM - Tokyo khứ hồi ngày 22-12 đến 5-1 từ 809 USD. Hành trình TP.HCM - Los Angeles của EVA Air từ ngày 12 đến 24-12 có giá giới thiệu khoảng 20,98 triệu đồng.

Hãng khuyến mãi, vì sao vé máy bay vẫn đắt?

Nhu cầu du lịch nước ngoài dịp Tết Dương lịch 2027 đang tăng mạnh, dù giá vé máy bay giữa các điểm đến có sự chênh lệch lớn.

Theo dữ liệu từ nền tảng du lịch trực tuyến Trip.com, tính đến đầu tháng 11-2026, lượng đặt vé máy bay cho kỳ nghỉ Tết Dương lịch tăng 71,8% so với cùng kỳ năm trước, số hành khách tăng 72,9%, trong khi tổng giá trị giao dịch tăng 105%.

Trong đó, Trung Quốc dẫn đầu về lượng đặt chỗ, tăng 40%, còn Hàn Quốc ghi nhận mức tăng đột biến 287%. Thái Lan tăng 46%, Nhật Bản tăng 8%.

Ở thị trường nội địa, lượng đặt vé tăng 126%, trong khi số đơn đặt khách sạn gấp 3,2 lần cùng kỳ.

Đáng chú ý, dù nhu cầu tăng mạnh, giá vé bình quân không đồng loạt tăng. Theo Trip.com, khi so sánh cùng khoảng thời gian đặt trước ngày bay, giá vé quốc tế xuất phát từ Việt Nam thấp hơn khoảng 9,5% so với ngày thường, vé nội địa thấp hơn 1,8%.

Nhu cầu đi lại bằng đường hàng không dịp Tết Dương lịch 2027 tăng mạnh, kéo theo thị trường đặt vé máy bay sôi động từ sớm - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Tuy nhiên, số khách trung bình trong mỗi đơn đặt vé quốc tế tăng từ 2,3 lên 3,2 người, kéo giá trị chi tiêu mỗi đơn tăng 27%. Điều này cho thấy xu hướng du lịch theo gia đình, nhóm bạn đang rõ nét hơn, trong khi tổng chi phí chuyến đi vẫn là yếu tố được hành khách cân nhắc.

Theo ghi nhận, bước vào mùa du lịch cuối năm, thị trường vé quốc tế vẫn xuất hiện nhiều chương trình ưu đãi.

Vietjet tiếp tục tung ra vé cơ bản giá thấp trên các đường bay quốc tế. Chẳng hạn, chương trình săn vé Eco 0 đồng (chưa bao gồm thuế phí) kéo dài đến 23h ngày 12-11, áp dụng cho tất cả đường bay trong nước và quốc tế, thời gian bay từ ngày 1-12-2026 đến 31-5-2027. Lưu ý hành khách cần cộng thêm thuế, phí, hành lý ký gửi và dịch vụ đi kèm để xác định tổng chi phí.

Sun PhuQuoc Airways triển khai giảm 11% giá vé cơ bản trên một số tuyến quốc tế kết nối Singapore, Bangkok, Hong Kong, Thành Đô với Việt Nam nhưng loại trừ các ngày cao điểm theo điều kiện chương trình.

Vietravel Airlines cũng có kế hoạch mở rộng kết nối quốc tế với các đường bay Hà Nội - Thâm Quyến và Hà Nội - Ma Cao trong tháng 11. Việc các hãng mở thêm đường bay, tung khuyến mãi tạo thêm lựa chọn cho hành khách, nhưng không đồng nghĩa vé những ngày nghỉ cố định sẽ giảm.

Theo cơ chế bán vé hàng không, mỗi chuyến bay có nhiều hạng đặt chỗ với mức giá khác nhau. Khi nhóm vé thấp đã bán hết, hành khách mua sau phải lựa chọn những hạng giá cao hơn.

Đặc biệt, dịp Giáng sinh và năm mới không chỉ có khách Việt đi du lịch mà còn có nhu cầu thăm thân, về nước của người Việt ở nước ngoài và khách quốc tế nghỉ lễ.

Khi nhu cầu tập trung vào một số ngày, các chuyến bay có giờ khởi hành thuận tiện dễ hết hạng vé thấp. Trong khi đó, việc tăng chuyến còn phụ thuộc đội bay, năng lực sân bay và nhu cầu vận chuyển ở cả hai chiều.

Tour du lịch Tết Dương lịch sôi động, nhu cầu tăng Theo khảo sát giá tour của công ty du lịch tại TP.HCM, nhu cầu đặt tour thực tế đạt kỳ vọng của doanh nghiệp. Bà Trần Thị Bảo Thu, giám đốc tiếp thị - truyền thông Vietluxtour, cho biết từ dữ liệu đặt tour thực tế, doanh nghiệp dự báo lượng khách mùa Giáng sinh, Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán 2027 có thể tăng 20 - 25% so với cùng kỳ, trong đó khách du lịch nội địa chiếm 60%, nước ngoài 40%. Ở thị trường quốc tế, các tour Thái Lan, Singapore, Malaysia tiếp tục thu hút khách. Hành trình Hàn Quốc, Trung Quốc có giá từ 17 - 19 triệu đồng/người, riêng tour trải nghiệm mùa đông Cáp Nhĩ Tân có thể vượt 40 triệu đồng.

Thị trường tour Giáng sinh và Tết Dương lịch 2027 cũng sôi động với nhiều lựa chọn. Các tour từ TP.HCM đến Phan Thiết - Mũi Né, Ninh Chữ - Vĩnh Hy có giá khoảng 5 triệu đồng/người; Đà Lạt, Nha Trang từ 4,5 - 4,7 triệu đồng...