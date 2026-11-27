Theo khảo sát của nhóm nghiên cứu Trường đại học Kinh tế (Đại học Huế), nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn chưa tận dụng được ưu đãi thuế từ Hiệp định RCEP dù hiệp định này đã rộng mở. Trong ảnh, gian hàng trưng bày sản phẩm lưu niệm của một doanh nghiệp nhỏ ở Huế - Ảnh: NHẬT LINH

Ngày 27-11, Trường đại học Kinh tế (Đại học Huế) tổ chức hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề "Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam với việc tận dụng Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực RCEP: Cơ hội, thách thức và khuyến nghị chính sách".

Tại hội thảo, nhóm nghiên cứu do PGS.TS Phan Thanh Hoàn, Phó Hiệu trưởng nhà trường, chủ trì đã công bố kết quả khảo sát 59 doanh nghiệp (chủ yếu ở miền Trung), thực hiện từ tháng 8 đến tháng 11-2026.

Kết quả cho thấy bức tranh đáng lo ngại về khả năng tiếp cận thông tin và tận dụng các ưu đãi từ sân chơi thương mại này.

Xuất khẩu hàng trăm tỉ USD, ưu đãi RCEP chỉ đạt 1,6%

Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) gồm 15 quốc gia thành viên, chiếm khoảng 30% dân số và GDP toàn cầu. Có hiệu lực với Việt Nam từ đầu năm 2022, hiệp định mở thêm nhiều cơ hội xuất khẩu và tiếp cận nguồn nguyên liệu giá cạnh tranh cho doanh nghiệp.

Năm 2025, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam đạt 475,1 tỉ USD, tăng 17% so với năm trước. Tuy nhiên, khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) chiếm tới 77% tổng kim ngạch, trong khi xuất khẩu của khu vực doanh nghiệp trong nước lại giảm 6%.

Đáng chú ý, doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm 97,3% tổng số doanh nghiệp đang hoạt động nhưng chỉ đóng góp khoảng 18% kim ngạch xuất khẩu.

Riêng với thị trường RCEP, giá trị hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam được cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) mẫu RCEP năm 2025 chỉ đạt 2,71 tỉ USD. Tỉ lệ tận dụng ưu đãi thuế quan thông qua C/O trên tổng kim ngạch xuất khẩu sang thị trường này chỉ đạt 1,6%, giảm so với mức 1,83% của năm 2024.

Theo PGS.TS Phan Thanh Hoàn, nghiên cứu chỉ ra bốn nguyên nhân chính khiến doanh nghiệp chưa tận dụng tốt các ưu đãi.

PGS.TS Phan Thanh Hoàn - Phó Hiệu trưởng Trường đại học Kinh tế (Đại học Huế) - Ảnh: NHẬT LINH

Trước hết là khoảng trống thông tin. Trong nhóm các doanh nghiệp khảo sát có xuất khẩu nhưng không sử dụng ưu đãi thuế quan (18 đơn vị), có tới 10 đơn vị không biết sản phẩm của mình thuộc diện được hưởng ưu đãi từ Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực.

Rào cản thứ hai là doanh nghiệp chưa hiểu rõ quy tắc xuất xứ. Chẳng hạn, một số đơn vị e ngại việc sử dụng nguyên liệu nhập khẩu từ Trung Quốc sẽ khiến sản phẩm không đủ điều kiện hưởng ưu đãi.

Thực tế, Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực có cơ chế cộng gộp xuất xứ giữa các nước thành viên - nghĩa là nguyên liệu có xuất xứ từ một nước trong khối vẫn được tính vào quá trình xác định xuất xứ hàng hóa khi đáp ứng quy định của hiệp định. Việc chưa nắm rõ cơ chế này khiến nhiều doanh nghiệp tự loại mình khỏi cuộc chơi.

Thứ ba, khả năng tiếp cận thông tin hỗ trợ cũng có sự chênh lệch lớn. Có 83% doanh nghiệp nằm trong các khu, cụm công nghiệp được hỗ trợ thông tin về các hiệp định thương mại tự do (FTA) trong hai năm qua, trong khi tỉ lệ này ở nhóm doanh nghiệp nằm ngoài chỉ đạt 33%.

Cuối cùng là sự đứt gãy liên kết với khối FDI. Có tới 21 trong số 28 doanh nghiệp nhỏ và vừa được khảo sát về chuỗi cung ứng cho biết chưa có liên kết kinh doanh với khối doanh nghiệp này.

"Nhiều doanh nghiệp chưa hiểu rõ hiệp định, không chắc hàng hóa của mình có được hưởng ưu đãi hay không và chưa tiếp cận được các chương trình hỗ trợ. Ưu đãi đã có trên văn bản nhưng con đường để đến được với từng doanh nghiệp nhỏ vẫn còn dài", ông Hoàn nhìn nhận.

Doanh nghiệp mong được hướng dẫn cụ thể

Những rào cản trên cũng thể hiện rõ qua thực tế sản xuất của doanh nghiệp miền Trung.

Bà Lê Thị Kim Hằng, Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại YesHue (Huế), cho biết đơn vị chuyên xuất khẩu gia vị nấu bún bò Huế sang nhiều thị trường, trong đó có các nước thuộc khối RCEP như Nhật Bản. Dù nhu cầu thị trường tốt, việc chứng minh nguồn gốc nguyên liệu đầu vào để hưởng ưu đãi thuế quan lại là bài toán nan giải.

Bà Lê Thị Kim Hằng, Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại YesHue (Huế) - Ảnh: NVCC

Do nguyên liệu chủ yếu là nông sản do nông dân trồng hoặc thủy hải sản đánh bắt nhỏ lẻ, việc thu thập đầy đủ hóa đơn, giấy tờ chứng minh xuất xứ rất khó khăn.

"Có khi chúng tôi phải chấp nhận mua nguyên liệu từ siêu thị hoặc các đầu mối lớn để có đầy đủ chứng từ. Tuy nhiên cách này khiến giá thành sản phẩm đội lên, làm giảm sức cạnh tranh của hàng hóa", bà Hằng chia sẻ.

Từ thực tế đó, bà mong muốn cơ quan chức năng tiếp tục đồng hành, hướng dẫn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa về thủ tục, chính sách miễn giảm thuế xuất nhập khẩu.

Trước bài toán này, các chuyên gia tại hội thảo đề xuất cần đẩy mạnh tư vấn, tập huấn thực hành thủ tục cấp C/O theo từng nhóm ngành hàng cụ thể, đồng thời đơn giản hóa quy trình để các doanh nghiệp nằm ngoài khu, cụm công nghiệp cũng dễ dàng tiếp cận.

Bên cạnh đó cần thúc đẩy liên kết chuỗi giữa doanh nghiệp nội địa với khối FDI để nâng cao năng lực sản xuất.

Ông Phan Hùng Sơn - Phó Giám đốc Sở Công Thương TP Huế - cho biết thành phố sẽ tăng cường tổ chức các lớp tập huấn chuyên sâu về FTA, quy tắc xuất xứ và tiêu chuẩn thị trường xuất nhập khẩu. Đặc biệt Huế sẽ triển khai đề án Hệ sinh thái tận dụng các FTA giai đoạn 2026-2030 nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh mở rộng thị trường. Những đơn vị đáp ứng điều kiện sẽ được xem xét hỗ trợ kinh phí từ ngân sách địa phương theo quy định.