Ứng dụng công nghệ giúp nhân viên làm việc ngày càng nhanh và hiệu quả hơn - Ảnh: ĐỨC THIỆN

Số liệu từ khảo sát CIO Vietnam Survey 2026 vừa phác họa một bức tranh đầy tương phản về làn sóng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong cộng đồng doanh nghiệp.

Trong khi có tới gần 75% doanh nghiệp đã đưa AI vào thử nghiệm hoặc triển khai, thì tỉ lệ đơn vị chứng minh được công nghệ này tạo ra tác động thực chất lên doanh thu, chi phí hay lợi nhuận lại chỉ dừng ở con số khiêm tốn 6,3%.

Khi tốc độ cá nhân bị kìm hãm bởi quy trình rời rạc

Câu hỏi đặt ra cho giới quản trị là tại sao nhân viên sử dụng AI để soạn thảo, phân tích dữ liệu nhanh hơn, nhưng hiệu quả chung của cả doanh nghiệp vẫn không bứt phá?

Tại sự kiện Business AI in Action: From Use Cases to Real-World Transformation (do ABeam Consulting Vietnam phối hợp cùng SAP Vietnam và Microsoft Vietnam tổ chức) mới đây, các chuyên gia công nghệ chỉ ra rằng năng suất của từng cá nhân không tự động cộng dồn thành hiệu quả của toàn tổ chức.

Sức mạnh thực sự của một doanh nghiệp nằm ở khả năng kết nối các công đoạn và sự phối hợp nhịp nhàng giữa các phòng ban.

Hãy nhìn vào một quy trình quen thuộc ở các doanh nghiệp sản xuất là xác nhận ngày giao hàng cho khách. Để chốt được một mốc thời gian, bộ phận kinh doanh phải tiếp nhận đơn, chuỗi cung ứng kiểm tra tồn kho, tài chính duyệt hạn mức tín dụng, rồi chăm sóc khách hàng mới phản hồi lại cho người mua.

Nếu bốn bộ phận này vận hành trên bốn phần mềm độc lập, dữ liệu không đồng nhất và nhân sự vẫn phải gọi điện, gửi email thủ công để đối chiếu thông tin, thì một quyết định đơn giản cũng bị kéo dài lê thê.

Khi "mạch máu" dữ liệu bị tắc nghẽn ở khâu trung gian, việc từng nhân viên có dùng AI để làm phần việc của mình nhanh hơn cũng khó lòng tạo ra giá trị tài chính đo lường được.

Ông Trần Trịnh Minh Triết, Giám đốc Giải pháp SAP Vietnam, nhận định hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP) đóng vai trò như "hệ thần kinh trung ương" của AI.

Theo ông Triết, ERP không chỉ là kho lưu trữ dữ liệu mà còn cung cấp ngữ cảnh vận hành xuyên suốt từ tài chính, sản xuất đến trải nghiệm khách hàng để AI hiểu và xử lý chính xác. Thực tế cho thấy, AI không hề tạo ra những điểm nghẽn mới, mà nó giống như một chiếc kính lúp, phơi bày rõ nét hơn bao giờ hết những lỗ hổng trong quy trình rời rạc vốn có của doanh nghiệp.

Gỡ nút thắt vận hành trước khi rót tiền mua công nghệ

Để thoát khỏi tình trạng đầu tư AI theo phong trào, các chuyên gia khuyến nghị doanh nghiệp cần thay đổi tư duy tiếp cận: đi từ bài toán vận hành thực tế thay vì mua công nghệ trước rồi mới loay hoay tìm chỗ ứng dụng.

Ông Thiều Thiên Định, Giám đốc Bộ phận Giải pháp Tích hợp Doanh nghiệp (ABeam Consulting Vietnam), nhấn mạnh: "Khách hàng không mua công nghệ để sở hữu thêm một nền tảng. Khách hàng muốn giải quyết các vấn đề kinh doanh".

Do đó, bước đi đầu tiên và quan trọng nhất của lãnh đạo doanh nghiệp là rà soát lại toàn bộ quy trình từ đầu đến cuối để "bắt bệnh": Dữ liệu đang đứt gãy ở đâu, khâu nào thường xuyên gây ách tắc và quyết định nào thực sự có thể tự động hóa?

Việc chuẩn hóa vận hành cũng không đồng nghĩa với việc doanh nghiệp phải vội vã thay mới toàn bộ hệ thống lõi. Tùy thuộc vào sức khỏe hạ tầng hiện tại, nếu nền tảng ERP cũ vẫn đáp ứng tốt nghiệp vụ, doanh nghiệp chỉ cần ưu tiên làm sạch dữ liệu và tích hợp các phần mềm rời rạc với nhau.

Ngược lại, với những hệ thống đã quá chắp vá, lệ thuộc vào thao tác thủ công, việc hiện đại hóa nền tảng và thiết kế lại luồng công việc là yêu cầu bắt buộc.

Tinh thần lấy hiệu quả vận hành làm gốc cũng phù hợp với định hướng trong Chiến lược quốc gia về trí tuệ nhân tạo đến năm 2030, tầm nhìn 2045.

Trong kỷ nguyên số, AI chỉ đóng vai trò là chất xúc tác. Doanh nghiệp nào biết đơn giản hóa quy trình, khơi thông dòng chảy dữ liệu và đồng bộ hóa bộ máy quản trị, doanh nghiệp đó mới thực sự biến tốc độ của công nghệ thành lợi nhuận bền vững.