Hai nghiên cứu sinh Việt Nam đang vận hành hệ thống thiết bị sản xuất vi mạch bán dẫn tại Đại học Khoa học - Công nghệ Minghsin (Đài Loan) - Ảnh: Tư liệu Tuổi Trẻ

HĐND TP Đồng Nai vừa ban hành mức hỗ trợ từ ngân sách địa phương cho các dự án sản xuất sản phẩm phụ trợ trực tiếp trong công nghiệp bán dẫn và dự án sản xuất thiết bị điện tử trên địa bàn thành phố.

Để được hỗ trợ, doanh nghiệp phải đạt được một số tiêu chí như: có dự án sản xuất mẫu thử; mua công nghệ; đổi mới công nghệ thực hiện tại TP Đồng Nai.

Có văn bản cam kết duy trì hoạt động sản xuất từ sản phẩm phụ trợ cho bán dẫn hoặc thiết bị điện tử sử dụng chip bán dẫn tại TP Đồng Nai liên tục tối thiểu 5 năm kể từ ngày nhận hỗ trợ.

Theo đó, mức hỗ trợ cho các doanh nghiệp sản xuất mẫu thử hỗ trợ tối đa 1 tỉ đồng/dự án.

Hỗ trợ mua công nghệ, đổi mới công nghệ tối đa 5 tỉ đồng/dự án.

Tổ chức, doanh nghiệp có thể đăng ký hỗ trợ sản xuất mẫu thử, mua công nghệ, đổi mới công nghệ nhưng tổng mức hỗ trợ không quá 10 tỉ đồng/dự án.

Để nhận hỗ trợ, các tổ chức, doanh nghiệp cần lập một bộ hồ sơ đề nghị hỗ trợ kinh phí, nộp trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Hồ sơ bao gồm: đơn đề nghị hỗ trợ (theo mẫu); hồ sơ quyết toán, nghiệm thu, hóa đơn, chứng từ chi phí thực tế; hồ sơ chứng minh việc mua công nghệ, đổi mới công nghệ; báo cáo kiểm toán độc lập xác nhận chi phí thực tế phát sinh và văn bản cam kết thực hiện đúng quy định.

Sau khi doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tuyến, Ban Quản lý các khu công nghiệp, khu kinh tế TP Đồng Nai sẽ kiểm tra tính hợp lệ và gửi hồ sơ cho hội đồng thẩm định. Tiếp đó, UBND TP Đồng Nai sẽ ban hành quyết định phê duyệt kinh phí hỗ trợ (nếu hồ sơ hợp lệ).

Để đưa ra mức hỗ trợ trên, UBND TP Đồng Nai cho hay hiện nhu cầu đầu tư nâng cấp công nghệ, sáng chế, chuyển giao công nghệ số và sản xuất mẫu thử của các dự án phụ trợ bán dẫn, điện tử trên địa bàn đang trở nên vô cùng cấp thiết.

Đặc thù của ngành công nghiệp mũi nhọn này là chi phí dành cho giai đoạn nghiên cứu, thử nghiệm và chuyển giao ban đầu đòi hỏi nguồn vốn đầu tư lớn, tiềm ẩn nhiều rủi ro và thời gian thu hồi vốn dài.

Việc thiếu hụt các cơ chế đòn bẩy tài chính trực tiếp và kịp thời từ nguồn ngân sách địa phương trong giai đoạn đầu tư ban đầu đang là rào cản lớn nhất khiến các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp phụ trợ trong nước, còn e dè, chưa mạnh dạn bứt phá hoặc đầu tư chuyển đổi mô hình sản xuất.

Vì vậy, Đồng Nai chi khoảng 200 tỉ đồng (giai đoạn 2027 - 2030) để hỗ trợ khoảng 30 dự án ở lĩnh vực công nghiệp bán dẫn, thiết bị điện tử.