Ông Hoàng Văn Thu - Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước - Ảnh: SSC

Thị trường chứng khoán trước nhu cầu vốn 38,5 triệu tỉ đồng

* Nhìn lại hành trình 30 năm, theo ông, đâu là những thành quả quan trọng nhất của thị trường chứng khoán Việt Nam? Bài học lớn nhất trong quá trình phát triển thị trường là gì?

- Thành quả quan trọng nhất là sự vươn mình của thị trường chứng khoán từ quy mô rất nhỏ bé, nay đã thực sự trở thành kênh huy động vốn trung và dài hạn trọng yếu của nền kinh tế.

Tính đến hết tháng 9-2026, vốn hóa thị trường cổ phiếu đạt 10,31 triệu tỉ đồng, tương đương 80,2% GDP ước tính năm 2025; thanh khoản bình quân đạt 25.600 tỉ đồng/phiên và có hơn 14,13 triệu tài khoản chứng khoán, tương đương 14% dân số Việt Nam.

Hệ thống công nghệ thông tin mới đi vào vận hành từ tháng 5-2025 đã nâng cao năng lực xử lý của hạ tầng giao dịch và mở ra dư địa phát triển các sản phẩm mới.

Đặc biệt, việc FTSE Russell nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam lên thị trường mới nổi thứ cấp đánh dấu bước tiến quan trọng về hội nhập quốc tế và chất lượng thị trường.

Thực tiễn 30 năm cho thấy một số bài học quan trọng.

Trước hết, việc hoàn thiện thể chế cần được thực hiện thường xuyên, bảo đảm tính minh bạch, đồng bộ và phù hợp với sự phát triển của thị trường.

Thứ hai, phát triển thị trường cần gắn với đa dạng hóa sản phẩm đầu tư, mở rộng cơ sở nhà đầu tư và hiện đại hóa hạ tầng giao dịch.

Thứ ba, công tác quản lý, giám sát cần tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả phát hiện, cảnh báo rủi ro, bảo đảm thị trường hoạt động công khai, minh bạch và an toàn.

Thứ tư, hội nhập quốc tế là động lực thúc đẩy cải cách, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức liên quan và sự chủ động của các thành viên thị trường.

Đồng thời phát triển thị trường chứng khoán cần hướng tới nâng cao hiệu quả huy động vốn, góp phần thúc đẩy tăng trưởng và phát triển bền vững.

* Trước nhu cầu vốn ngày càng lớn cho kinh tế tư nhân, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi xanh, thị trường chứng khoán cần phát triển như thế nào để nâng cao năng lực huy động vốn trung và dài hạn?

- Theo tính toán của Bộ Tài chính, tổng vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội giai đoạn 2026-2030 cần khoảng 38,5 triệu tỉ đồng, bình quân 7,7 triệu tỉ đồng mỗi năm, gấp hơn hai lần giai đoạn 2021-2025.

Trong bối cảnh đó, thị trường chứng khoán cần phát triển công khai, minh bạch, tăng quy mô và chiều sâu, nâng cao hiệu quả huy động vốn trung và dài hạn cho doanh nghiệp và nền kinh tế, phù hợp với định hướng tại Đề án Cải cách tổng thể thị trường tài chính Việt Nam đã được Thủ tướng phê duyệt.

Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đang triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp trọng tâm.

Việt Nam hướng tới mục tiêu đáp ứng các tiêu chí nâng hạng lên thị trường mới nổi của MSCI vào năm 2030 - Ảnh: HỮU HẠNH

Trước hết, tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách, trọng tâm là xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và các nghị định hướng dẫn liên quan; đơn giản hóa thủ tục hành chính, tăng nguồn cung hàng hóa trên thị trường để khơi thông nguồn lực tài chính, phục vụ mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Đồng thời, đa dạng hóa sản phẩm và kênh huy động vốn. Trên thị trường cổ phiếu, tiếp tục thúc đẩy IPO gắn với niêm yết; khuyến khích doanh nghiệp lớn, hoạt động hiệu quả, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tham gia thị trường; thúc đẩy cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước gắn với niêm yết.

Nghiên cứu phát triển thị trường giao dịch dành cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, mở rộng cơ hội tiếp cận vốn cho doanh nghiệp công nghệ...

Nhìn chung, mục tiêu không chỉ là mở rộng quy mô huy động vốn mà quan trọng hơn là hình thành thị trường vốn hiện đại, minh bạch, kết nối hiệu quả nguồn vốn dài hạn với nhu cầu đầu tư phát triển của nền kinh tế.

Nâng chuẩn doanh nghiệp để thu hút dòng vốn dài hạn

* Hiện vẫn còn nhiều doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp nhà nước chưa tham gia thị trường chứng khoán. UBCKNN sẽ có giải pháp gì để thúc đẩy các doanh nghiệp này IPO, niêm yết?

- Nhu cầu vốn phục vụ mục tiêu tăng trưởng cao, cùng kỳ vọng từ việc nâng hạng thị trường, đang tạo lực hút để các doanh nghiệp lớn chuyển sang huy động vốn trên thị trường chứng khoán.

Cơ quan quản lý tiếp tục rà soát, cắt giảm thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Khung pháp lý liên quan đến IPO, niêm yết, thoái vốn nhà nước và doanh nghiệp FDI đang từng bước được hoàn thiện.

Đối với doanh nghiệp FDI, pháp luật chứng khoán không quy định riêng về điều kiện phát hành hay hồ sơ niêm yết. Tuy nhiên, doanh nghiệp phải đồng thời đáp ứng quy định của pháp luật về chứng khoán, doanh nghiệp, đầu tư và các quy định liên quan.

Trường hợp doanh nghiệp còn nghĩa vụ, cam kết với phía Việt Nam ảnh hưởng đến việc IPO, như điều kiện về chuyển đổi mô hình và chuyển nhượng cổ phần, phải xác nhận đã hoàn thành các nghĩa vụ, cam kết này trước khi thực hiện IPO.

Cơ quan quản lý khuyến khích doanh nghiệp FDI không còn bị ràng buộc các điều kiện riêng, có nhu cầu tăng vốn để mở rộng sản xuất kinh doanh dài hạn tại Việt Nam, thực hiện IPO gắn với niêm yết.

Đối với doanh nghiệp nhà nước thuộc diện cổ phần hóa, Luật Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp và Nghị định 57 đã giải quyết căn cơ các vướng mắc về cơ cấu lại vốn nhà nước.

Khoản 2 Điều 13 Nghị định 57 quy định trong vòng 90 ngày kể từ khi chuyển thành công ty cổ phần, doanh nghiệp đủ điều kiện phải nộp hồ sơ đăng ký công ty đại chúng và thực hiện niêm yết hoặc đăng ký giao dịch theo quy định.

Theo đó, các doanh nghiệp thuộc diện cổ phần hóa cần khẩn trương thực hiện kế hoạch được phê duyệt, coi việc niêm yết là nghĩa vụ pháp lý bắt buộc chứ không phải lựa chọn tự nguyện.

* Sau khi thị trường được nâng hạng, doanh nghiệp niêm yết cần nâng chuẩn ở những khía cạnh nào để thu hút và duy trì dòng vốn quốc tế dài hạn?

- Việc FTSE Russell nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam lên thị trường mới nổi thứ cấp mở ra cơ hội thu hút dòng vốn quốc tế quy mô lớn, cải thiện thanh khoản và nâng cao vị thế thị trường.

Tuy nhiên, khả năng thu hút và duy trì dòng vốn ngoại, đặc biệt là dòng vốn dài hạn, không chỉ phụ thuộc vào việc nâng hạng mà còn phụ thuộc rất lớn vào chất lượng nội tại của doanh nghiệp niêm yết.

Theo tôi, doanh nghiệp cần tập trung nâng chuẩn trên ba khía cạnh cốt lõi.

Thứ nhất, nâng cao chất lượng quản trị công ty theo thông lệ quốc tế, chuyển từ tư duy quản trị để đáp ứng yêu cầu tuân thủ sang quản trị thực chất, chuyên nghiệp.

Chiến lược phát triển thị trường chứng khoán đến năm 2030 đã xác định mục tiêu nâng chất lượng quản trị công ty niêm yết lên trên mức bình quân khu vực Đông Nam Á.

Bộ nguyên tắc quản trị công ty Việt Nam 2026, được UBCKNN và IFC cập nhật, ban hành tháng 2-2026, là tài liệu quan trọng để doanh nghiệp rà soát và nâng cao chất lượng quản trị.

Thứ hai, nâng cao tính minh bạch và chất lượng báo cáo tài chính.

Đối với nhà đầu tư quốc tế, báo cáo tài chính không chỉ phản ánh tình hình tài chính, kết quả kinh doanh mà còn là cơ sở đánh giá sức khỏe doanh nghiệp, chất lượng lợi nhuận, khả năng tạo dòng tiền và độ tin cậy của hệ thống quản trị.

Doanh nghiệp cần bảo đảm báo cáo tài chính đầy đủ, chính xác, nhất quán, tuân thủ chuẩn mực kế toán; phản ánh thực chất các giao dịch với bên liên quan và những rủi ro trọng yếu.

Thứ ba, nâng cao năng lực quản trị rủi ro, chất lượng công bố thông tin và định hướng phát triển bền vững.

Trong bối cảnh dòng vốn quốc tế ngày càng chú trọng các yếu tố môi trường, xã hội và quản trị (ESG), doanh nghiệp cần chủ động nhận diện, quản lý rủi ro; công bố thông tin kịp thời, nhất quán và nâng cao chất lượng báo cáo phát triển bền vững.

Song song, doanh nghiệp cần có chiến lược phát triển rõ ràng, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, năng lực cạnh tranh và duy trì khả năng tạo dòng tiền ổn định.

Tôi muốn nhấn mạnh rằng nâng hạng thị trường là cơ hội để thu hút dòng vốn, nhưng chất lượng doanh nghiệp mới là yếu tố quyết định khả năng hấp thụ và duy trì dòng vốn đó trong dài hạn.

Nếu doanh nghiệp chỉ đáp ứng các yêu cầu tối thiểu của pháp luật thì sẽ khó tạo được sự khác biệt và sức hấp dẫn bền vững đối với nhà đầu tư quốc tế.

UBCKNN sẽ tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, tăng cường giám sát, thực thi pháp luật và đồng hành cùng doanh nghiệp, tổ chức kiểm toán nhằm xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, công bằng, chuyên nghiệp hơn.

Hướng tới nâng hạng theo tiêu chuẩn MSCI

* Sau khi được FTSE Russell nâng hạng, Việt Nam đang hướng tới các chuẩn mực cao hơn như MSCI Emerging Market. Đâu là những ưu tiên trong chặng đường tới?

- Việc FTSE Russell nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam lên thị trường mới nổi thứ cấp là dấu mốc quan trọng, nhưng không phải đích đến cuối cùng mà là một bước tiến trong lộ trình hội nhập sâu rộng hơn với thị trường tài chính quốc tế.

UBCKNN sẽ tiếp tục triển khai các nhiệm vụ theo Đề án Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam được Thủ tướng phê duyệt, hướng tới mục tiêu đáp ứng các tiêu chí nâng hạng lên thị trường mới nổi của MSCI vào năm 2030.

Trọng tâm là tiếp tục hoàn thiện thể chế, tạo lập môi trường đầu tư minh bạch, thuận lợi, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Đồng thời, tăng cường khả năng tiếp cận thông tin, đẩy mạnh công bố thông tin bằng tiếng Anh; công khai giới hạn sở hữu nước ngoài (FOL), tỉ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng (free-float), cơ cấu sở hữu, thông tin về cổ đông nội bộ, người có liên quan và tình trạng sở hữu chéo.

Tiếp tục đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ, phát triển các định chế trung gian; hiện đại hóa hệ thống giao dịch, bù trừ, thanh toán và giám sát thị trường; đổi mới phương thức quản lý, thanh tra, giám sát theo thông lệ quốc tế.

Cần lưu ý rằng so với FTSE Russell, MSCI có những yêu cầu đánh giá riêng và khắt khe hơn ở một số khía cạnh về khả năng tiếp cận thị trường của nhà đầu tư nước ngoài, đặc biệt là mức độ mở của thị trường ngoại hối, khả năng tiếp cận công cụ phòng ngừa rủi ro tỉ giá và các hạn chế về tỉ lệ sở hữu nước ngoài.

Do đó, việc đáp ứng các tiêu chí của MSCI không chỉ đòi hỏi nỗ lực của Bộ Tài chính và UBCKNN mà còn cần sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ của các bộ, ngành và cơ quan liên quan.

Mục tiêu xuyên suốt không chỉ là nâng hạng mà quan trọng hơn là xây dựng thị trường chứng khoán minh bạch, an toàn, hiệu quả, bền vững, có khả năng cạnh tranh và hội nhập sâu rộng.

* Sau 30 năm phát triển, đâu sẽ là thước đo phản ánh rõ nhất sự trưởng thành của thị trường chứng khoán Việt Nam đến năm 2030, thay vì chỉ nhìn vào vốn hóa hay thanh khoản? - Mục tiêu xuyên suốt trong giai đoạn tới là chuyển từ tăng trưởng chủ yếu về quy mô sang phát triển về chất lượng, chiều sâu và năng lực huy động vốn cho nền kinh tế. Trong 5 năm tới và giai đoạn tiếp theo, ngành chứng khoán sẽ tập trung vào năm trọng tâm: Thứ nhất, thúc đẩy IPO gắn với niêm yết, phát triển trái phiếu xanh và các sản phẩm, thị trường mới. Thứ hai, phát triển cơ cấu nhà đầu tư cân bằng, chuyên nghiệp hơn, tăng vai trò của nhà đầu tư tổ chức, quỹ đầu tư và quỹ ETF. Thứ ba, hiện đại hóa hạ tầng, nghiên cứu triển khai cơ chế đối tác bù trừ trung tâm (CCP), ứng dụng công nghệ trong giao dịch, thanh toán và bù trừ. Thứ tư, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, giám sát, chủ động nhận diện, cảnh báo và kiểm soát rủi ro, bảo đảm thị trường vận hành an toàn, minh bạch. Thứ năm, đẩy mạnh hội nhập quốc tế, tiếp tục cải thiện khả năng tiếp cận của nhà đầu tư nước ngoài. Với tầm nhìn đến năm 2030, bên cạnh các chỉ tiêu về vốn hóa, thanh khoản và quy mô nhà đầu tư, mức độ trưởng thành của thị trường cần được đánh giá qua những chuyển biến thực chất về chất lượng. Đó là sự đa dạng của hàng hóa, sản phẩm, cơ cấu nhà đầu tư; khả năng huy động vốn của doanh nghiệp; việc thực thi các quy định về quản trị công ty đại chúng, cũng như tính minh bạch, an toàn và khả năng chống chịu trước các biến động. Việc đánh giá cần đặt trong bối cảnh kinh tế vĩ mô, điều kiện thị trường và quá trình triển khai các chính sách liên quan, qua đó phản ánh toàn diện hơn sự phát triển về quy mô, chiều sâu và tính bền vững của thị trường chứng khoán.