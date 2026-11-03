FPT vận hành thử nghiệm nhà máy kiểm thử công suất 300 triệu chip/năm

Chuyên gia FPT thực hiện kiểm thử chip bán dẫn - Ảnh: FPT

Nhà máy do Công ty cổ phần Công nghệ Phân tích FPT (FPT Analysis Technologies) làm chủ đầu tư, tọa lạc trên diện tích 1.600m² tại Khu công nghiệp Yên Phong II-C, Bắc Ninh.

Cơ sở này được định hướng phát triển năng lực kiểm thử chip số lượng lớn cho các đối tác trong nước và quốc tế, góp phần hiện thực hóa mục tiêu liên thông chuỗi giá trị bán dẫn theo định hướng quốc gia.

Ứng dụng AI phát triển chương trình kiểm thử

Về tiêu chuẩn kỹ thuật, toàn bộ khu vực kiểm thử được đặt trong phòng sạch Class 10.000 (ISO Class 7), áp dụng nghiêm ngặt các tiêu chuẩn kiểm soát tĩnh điện (ESD), môi trường phòng sạch ISO 14644 cùng các hệ thống quản trị ISO 9001, ISO 14001 và ISO 45001.

Hạ tầng vận hành dựa trên hệ thống máy kiểm thử tự động (ATE Tester) phối hợp nhịp nhàng với thiết bị phân loại Handler. Trong khi ATE Tester chịu trách nhiệm kiểm tra chi tiết chức năng và hiệu năng vận hành, thiết bị Handler sẽ tự động gắp, định vị và phân loại chip đạt hoặc không đạt tiêu chuẩn.

Để đảm bảo độ bền trước khi xuất xưởng, các kỹ sư tiến hành thử nghiệm sản phẩm trong các điều kiện khắc nghiệt: sốc nhiệt liên tục, vận hành ở nhiệt độ cao hoặc chịu tác động kết hợp của nhiệt độ và độ ẩm.

Đặc biệt, FPT đang nghiên cứu, phát triển nền tảng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm tự động hóa quy trình thiết lập cấu hình và chương trình kiểm thử cho từng dòng chip riêng biệt.

Đơn hàng đầu tiên từ Hàn Quốc

Lực lượng vận hành nhà máy gồm đội ngũ kỹ sư, chuyên gia dày dặn kinh nghiệm, trong đó có những nhân sự từng công tác nhiều năm tại Nhà máy Intel Việt Nam.

Ngay trong giai đoạn đầu đi vào hoạt động, nhà máy dự kiến triển khai đơn hàng thương mại đầu tiên cho một đối tác bán dẫn đến từ Hàn Quốc.

Song song với nhiệm vụ sản xuất, FPT tận dụng dây chuyền thực tế này để làm cơ sở đào tạo nguồn nhân lực bán dẫn chất lượng cao. Từ tháng 12-2026, nhà máy phối hợp cùng Trường cao đẳng FPT Polytechnic triển khai chương trình thí điểm, đưa sinh viên trực tiếp thực hành trên các thiết bị kiểm thử công nghiệp chuẩn quốc tế.

Đại diện FPT cho biết với hơn 10 năm tích lũy kinh nghiệm trong lĩnh vực bán dẫn, tập đoàn sẽ tiếp tục mở rộng sang công nghệ đóng gói chip tiên tiến trong giai đoạn tiếp theo, từng bước xây dựng hệ sinh thái bán dẫn hoàn chỉnh và gia tăng hàm lượng giá trị gia tăng của Việt Nam trên bản đồ công nghệ toàn cầu.