Anthropic đạt mức định giá 1.760 tỉ USD trong ngày giao dịch đầu tiên trên sàn chứng khoán Nasdaq - Ảnh: REUTERS

Theo Đài CNN ngày 19-11, màn chào sàn chứng khoán của Anthropic đã biến phần lớn nhân viên của công ty khởi nghiệp này thành triệu phú chỉ sau một đêm.

Hồ sơ nộp lên cơ quan quản lý cho thấy quy mô nhân sự của công ty đạt 5.300 người tính đến tháng 9.

Sau khi Anthropic định giá cổ phiếu chào bán lần đầu ra công chúng (IPO) ở mức 83 USD/cổ phiếu, khoảng 600 nhân viên đã gia nhập nhóm triệu phú trăm triệu đô, với lượng cổ phần nắm giữ vượt 100 triệu USD. Dữ liệu được dẫn từ Hill.com - nền tảng chuyên theo dõi cổ phần của các công ty tư nhân.

Ngoài ra, 2.800 nhân viên đang nắm giữ số cổ phần trên 10 triệu USD. Khoảng 5.100 người, chiếm 96% nhân sự, sở hữu cổ phần có giá trị trên 1 triệu USD.

"Điều đáng kinh ngạc nhất là tốc độ diễn ra quá nhanh", ông Andrew Benson, nhà sáng lập kiêm CEO của Hill, nhận định, đồng thời lưu ý rằng tỉ lệ nghỉ việc tại Công ty Anthropic là rất thấp.

"Từ lâu, ai cũng thấy Anthropic giống như một con tàu tên lửa đang lao vút đi. Điều đó chắc chắn đã giữ chân mọi người vì họ hiểu rõ cơ hội có thể đánh mất lớn đến mức nào", ông nói.

Anthropic được định giá 1.760 tỉ USD sau ngày giao dịch đầu tiên. Đà tăng trưởng này được thúc đẩy bởi nhu cầu bùng nổ với các mô hình Claude, đặc biệt là Claude Code - tác nhân lập trình AI đang được giới phát triển phần mềm ưa chuộng.

Hồ sơ IPO cho thấy doanh thu theo năm của công ty đạt 81 tỉ USD tính đến 31-10, tăng 10 tỉ USD so với ngày 30-9.

Vị thế thương mại của Anthropic cũng ngày càng mở rộng. Tính đến ngày 30-9, công ty có 11.900 khách hàng mang lại doanh thu tối thiểu 100.000 USD/năm, tăng vọt so với hơn 1.500 khách hàng hồi cuối năm ngoái.

Tuy nhiên, để duy trì tốc độ tăng trưởng đó, Anthropic đã chi gần 9 tỉ USD cho năng lực tính toán và hạ tầng trong nửa đầu năm 2026, gấp gần bốn lần cùng kỳ năm trước.

Công ty còn gánh thêm 5 tỉ USD chi phí điện toán trong quý 3-2026, khiến tỉ suất doanh thu tạo ra trên mỗi USD đầu tư hạ tầng tính toán sụt giảm.

Anthropic cũng đang đối mặt với nhiều câu hỏi về việc cân bằng giữa tham vọng thương mại và cam kết coi trọng an toàn trí tuệ nhân tạo (AI). CEO Dario Amodei từng nhiều lần kêu gọi toàn ngành giảm tốc độ phát triển và tốc độ tung ra các mô hình ngày càng mạnh, đồng thời cảnh báo tiến bộ của AI có thể vượt quá khả năng kiểm soát rủi ro của xã hội.

Song song đó, cuộc đua trở thành nhà cung cấp công cụ AI hàng đầu cho doanh nghiệp đang trở nên gay gắt hơn bao giờ hết.

Dữ liệu từ nền tảng quản lý chi tiêu doanh nghiệp Ramp, được Hãng tin Reuters trích dẫn hồi tháng 9, cho thấy GPT-6 Astra - mô hình chủ lực mới nhất của OpenAI - chiếm khoảng 13% tổng chi tiêu AI của doanh nghiệp, so với khoảng 8% của Claude Fable.