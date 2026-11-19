Logo tập đoàn trí tuệ nhân tạo Anthropic - Ảnh minh họa: REUTERS

Theo Hãng tin Reuters, tập đoàn trí tuệ nhân tạo (AI) Anthropic ấn định mức giá chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) ở ngưỡng 83 USD/cổ phiếu trước thềm phiên giao dịch chính thức vào ngày 19-11 (giờ Mỹ).

Mức giá này cao hơn so với dự báo 80 USD được đưa ra trước đó.

Theo thông cáo báo chí của công ty, Anthropic cùng 7 nhà đồng sáng lập đã tăng quy mô đợt IPO, chào bán khoảng 980 triệu cổ phiếu. Qua đó, thương vụ dự kiến huy động 81,3 tỉ USD, được kỳ vọng đánh dấu một cột mốc lịch sử đối với ngành AI.

Theo Reuters, đợt IPO của Anthropic được dự báo có thể giúp hàng nghìn nhân viên hiện tại và cựu nhân viên của công ty trở thành triệu phú, đánh dấu một trong những đợt phân phối tài sản lớn nhất cho người lao động trong lịch sử Thung lũng Silicon.

Diễn biến này cho thấy giới đầu tư đang ráo riết tìm kiếm cơ hội tiếp cận lĩnh vực tăng trưởng nóng này, bất chấp việc toàn ngành AI vẫn đang đối mặt với nhiều hoài nghi ngày càng lớn xoay quanh chi phí phát triển và vận hành các mô hình trí tuệ nhân tạo.

Trong hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu mới nhất, Anthropic - đơn vị vừa được chuyên trang tài chính Yahoo Finance vinh danh là "Công ty của năm 2026" - cho biết doanh thu quý III của hãng đã tăng vọt lên mức 17 tỉ USD, gấp 12 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh số của Anthropic đã vượt mốc 33 tỉ USD. Con số này bỏ xa mức doanh thu 2,5 tỉ USD của cả năm 2025 và chỉ vỏn vẹn 41 triệu USD vào năm 2023.

Đà tăng trưởng doanh số của Anthropic tiếp tục duy trì tín hiệu tích cực. Số lượng khách hàng chi tiêu trên 100.000 USD đã tăng từ khoảng 1.500 vào tháng 12-2025 lên hơn 11.900 tính đến ngày 30-9.

Trao đổi với Yahoo Finance, Giáo sư Arun Sundararajan thuộc Trường Kinh doanh Stern (Đại học New York, Mỹ) nhận định: "Trong lịch sử, thực sự chưa từng có tiền lệ tương tự về một công ty đạt được thành công vang dội với tốc độ thần tốc như vậy".

Màn chào sàn chứng khoán của Anthropic diễn ra ngay giữa làn sóng biến động dữ dội của ngành AI, từ những lo ngại về biến động thị trường cho đến các câu hỏi xoay quanh tác động của công nghệ này đối với việc làm.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp này cũng phải đối mặt với áp lực cạnh tranh gay gắt từ đối thủ trực tiếp OpenAI, cũng như các "ông lớn" công nghệ khác như Google và Meta.

