Đêm từ thiện KOCHAM lần thứ 23 được tổ chức tại TP.HCM - Ảnh: T.B.

Tại Đêm từ thiện lần thứ 23 ở TP.HCM với chủ đề "Cùng thắp sáng hy vọng, cho thế giới thêm ấm áp" vừa được tổ chức, Tổng lãnh sự Hàn Quốc tại TP.HCM - ông Jeong Jeong Tae - cho rằng niềm tin giữa doanh nghiệp, người lao động và người dân chính là nền tảng cho mối quan hệ hợp tác bền vững.

Theo Tổng lãnh sự Hàn Quốc tại TP.HCM Jeong Jeong Tae, TP.HCM giữ vai trò trung tâm trong hợp tác kinh tế Việt Nam - Hàn Quốc.

Các doanh nghiệp Hàn Quốc đã trở thành đối tác quan trọng của thành phố và vùng kinh tế phía Nam, không chỉ thúc đẩy đầu tư, tạo việc làm mà còn chuyển giao công nghệ, chia sẻ kinh nghiệm kỹ thuật cho doanh nghiệp Việt Nam.

Trước những biến động của thương mại quốc tế và quá trình tái cấu trúc chuỗi cung ứng, ông nhấn mạnh vai trò phối hợp giữa doanh nghiệp và chính quyền địa phương nhằm tạo môi trường kinh doanh ổn định.

Trong đó việc chính quyền TP.HCM tiếp tục lắng nghe, tháo gỡ khó khăn về nhân lực, cấp phép và thủ tục hành chính sẽ tạo điều kiện để doanh nghiệp Hàn Quốc phát triển, đóng góp nhiều hơn cho kinh tế địa phương.

"Sức mạnh giúp một doanh nghiệp có thể tồn tại và phát triển suốt 100 năm trên một vùng đất xa lạ không chỉ đến từ nguồn vốn hay công nghệ. Nền tảng quan trọng nhất chính là niềm tin giữa con người với con người", ông nhấn mạnh.

Theo Tổng lãnh sự, khi doanh nghiệp chia sẻ thành quả tăng trưởng với cộng đồng, niềm tin từ người lao động, người dân và chính quyền địa phương sẽ trở thành nền tảng quan trọng cho sự phát triển lâu dài.

Ông Kim Nyoun Ho, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam (KOCHAM), cho biết các doanh nghiệp Hàn Quốc đang hoạt động sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam, xây dựng nhà máy, văn phòng, tạo việc làm và chia sẻ công nghệ. Song song đó, trách nhiệm đóng góp cho cộng đồng cũng ngày càng được chú trọng.

Chủ tịch KOCHAM cho rằng dù môi trường kinh doanh còn nhiều thách thức, các doanh nghiệp hội viên vẫn tích cực đồng hành cùng hoạt động an sinh xã hội, qua đó góp phần xây dựng niềm tin của người dân Việt Nam đối với doanh nghiệp Hàn Quốc.

Hơn 7 tỉ đồng hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn tại Việt Nam Trong đêm từ thiện KOCHAM lần thứ 23, Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam đã huy động hơn 7 tỉ đồng từ các doanh nghiệp hội viên và nhà tài trợ để triển khai các hoạt động hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn tại khu vực miền Trung và miền Nam Việt Nam. Nguồn đóng góp được dành cho các chương trình an sinh xã hội như trao học bổng, hỗ trợ chi phí y tế, xây dựng nhà tình thương, giúp đỡ các gia đình khó khăn và khắc phục hậu quả thiên tai.