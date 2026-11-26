Gần như toàn bộ doanh nghiệp tham gia khảo sát đều cho biết có kế hoạch tăng lương trong năm 2027 - Ảnh minh họa: TRIỆU VÂN

Theo khảo sát lương 2027 do Tập đoàn tư vấn tuyển dụng Robert Walters vừa công bố, có đến 96% trong 452 doanh nghiệp tại Việt Nam tham gia khảo sát cho biết dự kiến tăng lương trong năm tới. Trong đó, 91% dự kiến tăng từ 3% trở lên, 35% sẵn sàng tăng trên 7% để giữ chân nhân sự chủ chốt.

Mức điều chỉnh lương phổ biến dự kiến dao động 5 - 10%. Bên cạnh đó, 47% doanh nghiệp có kế hoạch mở rộng quy mô nhân sự từ 5% trở lên, trong đó 14% dự kiến tăng trên 10%.

Tuy nhiên, tăng lương và mở rộng tuyển dụng không đồng nghĩa doanh nghiệp dễ tìm được người phù hợp. Bởi báo cáo cho thấy có tới 78% doanh nghiệp tham gia khảo sát nói đang gặp khó khăn khi tuyển ứng viên vừa có chuyên môn vừa có kinh nghiệm thực tiễn.

Những vị trí khó tuyển nhất tập trung ở nhóm lãnh đạo và quản lý con người (47%), kinh doanh và phát triển thương mại (37%), phân tích dữ liệu (33%).

Theo ông Phạm Tuấn Phúc - Giám đốc điều hành Robert Walters Việt Nam, nhu cầu nhân sự chất lượng cao tiếp tục tăng, đặc biệt trong các lĩnh vực AI, kỹ thuật, bán dẫn, sản xuất và chuỗi cung ứng. Nhu cầu tập trung rõ ở nhóm chuyên gia kỹ thuật và nhân sự quản lý từ trung đến cao cấp.

Đáng chú ý, doanh nghiệp đang chuyển từ tuyển dụng số lượng lớn sang tìm kiếm nhân sự có kinh nghiệm, khả năng triển khai công việc và tạo ra giá trị trực tiếp.

Trong lĩnh vực công nghệ, nhu cầu dịch chuyển sang nhân sự có khả năng triển khai AI, quản trị dữ liệu, điện toán đám mây và an ninh mạng. Trong sản xuất và logistics, năng lực quản lý vận hành, tối ưu chi phí và nâng cao năng suất ngày càng được coi trọng.

Ở chiều ngược lại, người lao động cũng có tâm thế chủ động hơn khi tìm kiếm cơ hội mới. Khảo sát ghi nhận 84% người lao động tin tưởng vào triển vọng ngành nghề của mình, 74% sẵn sàng đón nhận cơ hội việc làm mới trong 12 tháng tới. Trong đó, 43% đang chủ động tìm việc.

Lương và phúc lợi vẫn là yếu tố quan trọng nhất khi cân nhắc chuyển việc. Có 51% người lao động xem đây là ưu tiên hàng đầu, trong khi 63% cho rằng chênh lệch lương là rào cản lớn nhất khi tìm việc.

Đặc biệt, nhân sự chất lượng cao kỳ vọng mức tăng lương 15-25% khi chuyển sang vị trí mới, thậm chí lên tới 30% ở những lĩnh vực tăng trưởng nhanh như bán dẫn, AI, chuỗi cung ứng và quản trị vận hành.

Dù vậy, tiền lương không phải yếu tố duy nhất quyết định việc người lao động gắn bó với doanh nghiệp. Chế độ làm việc linh hoạt và cân bằng công việc - cuộc sống cùng được 35% người lao động đánh giá cao; 32% coi trọng chất lượng lãnh đạo, sự minh bạch và hỗ trợ từ cấp quản lý.

Tăng lương chưa phải yếu tố quyết định giữ chân lao động? Đáng chú ý, 71% doanh nghiệp ghi nhận tỉ lệ nghỉ việc tự nguyện cao hơn dự kiến. Trong khi đó, 27% người lao động cho biết sẽ cân nhắc tìm việc mới nếu doanh nghiệp yêu cầu làm việc toàn thời gian tại văn phòng. Một xu hướng khác là AI đang dần trở thành kỹ năng cơ bản trong nhiều lĩnh vực, từ tài chính, nhân sự đến chuỗi cung ứng và marketing. Theo Robert Walters, công nghệ này hiện chủ yếu giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu suất của đội ngũ hiện có, thay vì tạo ra làn sóng cắt giảm nhân sự quy mô lớn. Ông Phúc nhận định lợi thế cạnh tranh trong tuyển dụng năm 2027 không nhất thiết thuộc về doanh nghiệp trả lương cao nhất, mà thuộc về những đơn vị kết hợp tốt giữa thu nhập, cơ hội phát triển nghề nghiệp, chất lượng lãnh đạo và môi trường làm việc linh hoạt.