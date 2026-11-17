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Tại Hội nghị đối thoại chính sách phát triển hệ sinh thái kinh tế bạc, Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cho biết tới đây Hội nghị Trung ương 5 sẽ ban hành nghị quyết mới về cải cách chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội.

Trước đó, Chính phủ giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương tập trung hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền đề án cải cách chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội.

Kế hoạch trình đề án cải cách chính sách tiền lương

Theo kế hoạch, từ tháng 8 đến tháng 10, Bộ Nội vụ cùng các thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng, hoàn thiện dự thảo đề án cải cách chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội.

Đề án cải cách tiền lương và bảo hiểm xã hội dự kiến được trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư vào tháng 2-2027 và tháng 3-2027 trình Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Mới đây nhất, tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết về phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2027 hơn 2,36 triệu tỉ đồng, trong đó chi thường xuyên 980.970 tỉ đồng. Trong chi thường xuyên có 80.400 tỉ đồng được dành cho cải cách tiền lương.

Từ 1-7-2026, mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang được điều chỉnh từ 2,34 triệu đồng lên 2,53 triệu đồng/tháng, theo Nghị định 161/2026.

Đây là bước điều chỉnh nhằm cải thiện thu nhập của người hưởng lương từ ngân sách, trong khi mục tiêu dài hạn của cải cách tiền lương là từng bước thay đổi phương thức xác định và chi trả tiền lương trong khu vực công.

Lương của công chức hiện đang được tính theo công thức: Lương = Hệ số x mức lương cơ sở. Hệ số lương được quy định tại Nghị định 204/2004.

20 lần tăng lương cơ sở

Theo thống kê, tính từ 1993 đến nay, sau 33 năm đã có 20 lần tăng lương cơ sở. Cụ thể, lương cơ sở đã tăng từ 120.000 đồng/tháng lên mức 2,53 triệu đồng/tháng (từ 1-7-2026), tức là mức lương đã tăng hơn 21 lần.

Trong đó, trước 1-12-1993, tiền lương của người lao động được quy định tại nhiều văn bản khác nhau như quy định về bảng lương chức vụ dân cử, bảng lương chuyên môn nghiệp vụ ngành tòa án, kiểm sát, cán bộ, công nhân viên cơ quan đảng, đoàn thể, công chức, viên chức hành chính, sự nghiệp và lực lượng vũ trang, tiền lương trong các doanh nghiệp.

Ngày 26-1-1994, Chính phủ ban hành Nghị định 5-CP quy định tạm thời việc thực hiện mức lương mới đối với người đương nhiệm trong các cơ quan của nhà nước, đảng, đoàn thể, lực lượng vũ trang và trong các doanh nghiệp, điều chỉnh mức lương hưu, mức trợ cấp đối với các đối tượng chính sách xã hội.

Nghị định quy định thực hiện mức tiền lương tối thiểu là 120.000 đồng/tháng từ ngày 1-12-1993. Đây là mức lương cơ sở đầu tiên được sử dụng để làm căn cứ tính các mức lương và phụ cấp theo hệ số mức lương, hệ số các mức phụ cấp lương của người lao động.

Từ 1-1-1997, mức lương này được sử dụng chính thức với khái niệm là "mức lương tối thiểu", sau đó chuyển thành "mức lương tối thiểu chung" áp dụng cho người lao động hưởng lương, phụ cấp từ nguồn kinh phí thuộc ngân sách nhà nước và người lao động trong các doanh nghiệp.

Từ 1-7-2013, Chính phủ không còn quy định mức lương tối thiểu chung mà tách thành lương tối thiểu áp dụng cho người lao động khu vực tư nhân và lương cơ sở áp dụng cho người lao động khu vực công (cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang).

Từ đó mức lương cơ sở được áp dụng làm căn cứ tính mức lương trong các bảng lương, mức phụ cấp và thực hiện các chế độ khác với người lao động khu vực công cho đến nay.

20 lần tăng lương cơ sở từ năm 1993 đến nay - Ảnh: T.CHUNG

Nghị quyết 27/2018 của Trung ương đặt mục tiêu xây dựng hệ thống bảng lương mới theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo, thay cho cách tính dựa trên mức lương cơ sở và hệ số. Lộ trình ban đầu dự kiến thực hiện từ 1-7-2021 nhưng phải lùi lại do nhiều yếu tố, trong đó có tác động của đại dịch COVID-19. Quốc hội sau đó quyết nghị thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương từ ngày 1-7-2024. Song do còn nhiều vướng mắc, hai nội dung cốt lõi là xây dựng bảng lương mới để thay thế mức lương cơ sở, hệ số lương và sắp xếp lại các chế độ phụ cấp chưa được thực hiện.