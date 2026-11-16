Bà Phạm Thị Thanh Trà: Trung ương 5 sẽ ra nghị quyết mới về cải cách tiền lương và bảo hiểm xã hội

Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà phát biểu tại hội nghị - Ảnh: THU GIANG

Thông tin trên được Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đề cập khi phát biểu kết luận Hội nghị đối thoại chính sách phát triển hệ sinh thái kinh tế bạc, sáng 16-11.

5 địa phương làm điểm phát triển mô hình kinh tế bạc

Để các định hướng, chủ trương sớm đi vào thực tiễn, Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà giao Bộ Y tế đẩy nhanh xây dựng dự án Luật Người cao tuổi sửa đổi theo hướng toàn diện, trên cơ sở tới đây Bộ Chính trị sẽ ban hành một nghị quyết chuyên đề về phát triển hệ sinh thái kinh tế bạc Việt Nam.

Yêu cầu đặt ra là khẩn trương để quý 2-2028 có thể ban hành luật sửa đổi toàn diện, bảo đảm tính bao trùm, liên thông, kết nối và đồng bộ, bảo đảm theo vòng đời.

Bộ Nội vụ phối hợp với Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương nghiên cứu xây dựng hoàn thiện đề án; tham mưu sửa đổi Luật Bảo hiểm xã hội. Tới đây Trung ương 5 sẽ ban hành nghị quyết mới về cải cách chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội, lúc đó sẽ sửa Luật Bảo hiểm xã hội một cách toàn diện, trong đó sẽ có cả bảo hiểm y tế hỗ trợ.

Cùng với đó là sửa đổi Bộ luật Lao động thích ứng với già hóa dân số, phát huy nguồn nhân lực cao tuổi.

Phó thủ tướng giao Bộ Tài chính nghiên cứu cơ chế, chính sách về tài chính, thuế, đầu tư, xã hội hóa và hợp tác công - tư. Bộ Nông nghiệp và Môi trường rà soát, hoàn thiện chính sách đất đai, môi trường. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nghiên cứu phát triển các sản phẩm tín dụng phù hợp với hệ sinh thái kinh tế bạc.

Tới đây, Chính phủ sẽ lựa chọn 5 địa phương gồm: Hà Nội, Thái Nguyên, Đà Nẵng, TP.HCM và An Giang làm điểm xây dựng, tiếp tục phát triển các mô hình tiêu biểu phù hợp với đặc thù vùng miền, đô thị, nông thôn. Qua đó tổ chức đánh giá, tổng kết, hoàn thiện chính sách và nhân rộng hệ sinh thái kinh tế bạc trong vòng 2 năm, trước khi nhân rộng trên toàn quốc.

3 trụ cột trọng tâm

Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh 3 trụ cột trọng tâm cần tập trung triển khai để phát triển hệ sinh thái kinh tế bạc.

Thứ nhất, xây dựng định hướng chiến lược và hoàn thiện đồng bộ thể chế, chính sách. Việc này Bộ Chính trị đã giao cho Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương chủ trì phối hợp để xây dựng đề án phát triển kinh tế bạc Việt Nam đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045.

Chính phủ cũng sẽ tiếp tục chỉ đạo rà soát, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện hệ thống pháp luật, chính sách về người cao tuổi, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, pháp luật về lao động, đầu tư, đất đai, nhà ở và các lĩnh vực có liên quan.



"Tóm lại, thể chế phải được đảm bảo thông thoáng, đồng bộ, khả thi, thực sự mở đường cho đầu tư phát triển thị trường và hình thành các mô hình dịch vụ mới phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế bạc", Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh.

Thứ hai, Nhà nước huy động hiệu quả nguồn lực, phát triển thị trường và các lĩnh vực ưu tiên.

Nhà nước ưu tiên nguồn lực bảo đảm an sinh xã hội thiết yếu, hỗ trợ nhóm yếu thế và đầu tư hạ tầng nền tảng để dẫn dắt. Cùng đó là hoàn thiện cơ chế khuyến khích đầu tư tư nhân, hợp tác công tư, huy động vốn dài hạn và phát triển các sản phẩm tài chính, tín dụng, bảo hiểm phù hợp.

Những lĩnh vực có nhu cầu lớn, khả năng phát triển và có sức lan tỏa cao sẽ được tập trung. Yêu cầu đặt ra là đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, sử dụng hiệu quả nguồn lực.

Thứ ba, phát huy vai trò doanh nghiệp, các tổ chức xã hội và tăng cường liên kết phát triển.

"Nói một cách khác, cần thiết phải thiết lập một cơ chế phối hợp một cách thực chất giữa các chủ thể, khắc phục tình trạng phân tán, manh mún, dàn trải và thiếu liên kết trong cung ứng dịch vụ như hiện nay", Phó thủ tướng yêu cầu.