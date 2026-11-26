Công ty TNHH Tập đoàn Bất động sản Đông Á (phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa) là doanh nghiệp hiện đang nợ thuế gần 400 tỉ đồng - Ảnh: TUẤN MINH

Ngày 26-11, thông tin từ Thuế tỉnh Thanh Hóa cho biết đơn vị này vừa công khai danh sách các doanh nghiệp nợ thuế tháng 11-2026 trên địa bàn tỉnh.

Theo danh sách đề nghị công khai nợ thuế tính đến tháng 11 của Thuế tỉnh Thanh Hóa, có 66 doanh nghiệp nợ thuế, với tổng số tiền hơn 1.285 tỉ đồng.

Trong danh sách, có nhiều doanh nghiệp còn nợ thuế lên tới hàng trăm tỉ đồng. Đáng chú ý, đứng đầu danh sách là Công ty TNHH Tập đoàn Bất động sản Đông Á, với số tiền nợ gần 400 tỉ đồng.

Các doanh nghiệp nợ thuế trên 100 tỉ đồng còn có: Công ty cổ phần Phát triển Tân Hà Trung, nợ gần 160 tỉ đồng; Công ty cổ phần Đông Sơn Thanh Hóa với hơn 156 tỉ đồng; Công ty TNHH hai thành viên Miền Trung Nam thành phố nợ trên 118 tỉ đồng...

Số tiền nợ thuế gồm nợ gốc và tiền chậm nộp liên quan thuế, phí, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và các khoản thu khác.

Theo Thuế Thanh Hóa, lý do công khai do người nộp thuế vi phạm quy định tại điểm a khoản 3 Điều 7 Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15 ngày 10-12-2025 của Quốc hội và điểm a khoản 1 Điều 4 Nghị định số 252/2026/NĐ-CP ngày 30-6-2026 của Chính phủ.