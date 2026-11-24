Cục Thuế vừa có công điện số 36 triển khai Nghị quyết số 63/2026 của Quốc hội về chính sách đặc thù xử lý nợ lệ phí môn bài và tiền chậm nộp để tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Lệ phí môn bài trong Nghị quyết bao gồm cả thuế môn bài phát sinh trước ngày 1-1-2017. Tiền chậm nộp bao gồm cả tiền phạt chậm nộp phát sinh trước ngày 1-7-2013.

Người nộp thuế không phải lập hồ sơ đề nghị xóa nợ

Cục Thuế vừa có công điện số 36 về triển khai Nghị quyết số 63/2026 của Quốc hội về chính sách đặc thù xử lý nợ lệ phí môn bài và tiền chậm nộp để tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế.

Theo đó, Cục trưởng Cục Thuế yêu cầu Trưởng Thuế các tỉnh, TP chỉ đạo phổ biến nội dung Nghị quyết 63 đến công chức thuế và người nộp thuế.

Thuế các tỉnh, TP phải hướng dẫn người nộp thuế về việc xử lý nợ lệ phí môn bài và tiền chậm nộp lệ phí môn bài, các điều kiện xóa tiền chậm nộp.

Cục Thuế lưu ý người nộp thuế không phải lập hồ sơ đề nghị xóa nợ. Để được xóa tiền chậm nộp, người nộp thuế phải nộp đủ tiền thuế nợ gốc, tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính (nếu có), nộp hồ sơ đề nghị khôi phục mã số thuế hoặc chấm dứt hiệu lực mã số thuế hợp lệ cho cơ quan thuế tiếp nhận chậm nhất hết ngày 30-6-2028.

Thuế các tỉnh, TP cũng phải rà soát dữ liệu và tổ chức triển khai theo đúng quy định của Nghị quyết 63. Trường hợp phát sinh vướng mắc, kịp thời báo cáo Cục Thuế để xem xét, hướng dẫn.

Ai được áp dụng?

Cục Thuế cũng có hướng dẫn chi tiết về chính sách đặc thù xử lý nợ lệ phí môn bài và tiền chậm nộp để tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế theo Nghị quyết 63.

Nghị quyết áp dụng đối với người nộp thuế đã ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế (trạng thái 03), hoặc không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký (trạng thái 06).

Đối tượng được xác định theo tình trạng 03, 06 do cơ quan thuế xác định tính đến hết ngày 23-10-2026 theo quy định của pháp luật về đăng ký kinh doanh và pháp luật về quản lý thuế.

Đáng chú ý, việc xử lý xóa nợ lệ phí môn bài và tiền chậm nộp chỉ áp dụng đối với những khoản tiền chưa nộp vào ngân sách nhà nước tại thời điểm cơ quan quản lý thực hiện xóa nợ và đáp ứng điều kiện quy định tại Nghị quyết.

Lệ phí môn bài trong Nghị quyết bao gồm cả thuế môn bài phát sinh trước ngày 1-1-2017. Tiền chậm nộp bao gồm cả tiền phạt chậm nộp phát sinh trước ngày 1-7-2013.

Xử lý nợ lệ phí môn bài và tiền chậm nộp lệ phí môn bài

Người nộp thuế ở trạng thái 03, 06 tính đến ngày 23-10-2026 và còn nợ lệ phí môn bài, tiền chậm nộp lệ phí môn bài tính đến thời điểm Nghị quyết có hiệu lực thì được xử lý nợ. Theo đó, số tiền nợ được xử lý theo quy định gồm:

- Khoản nợ lệ phí môn bài của kỳ phát sinh trước năm 2026 mà người nộp thuế chưa nộp vào ngân sách, tiền chậm nộp lệ phí môn bài phát sinh của khoản nợ lệ phí môn bài được xóa và tiền chậm nộp lệ phí môn bài còn nợ (người nộp thuế đã nộp lệ phí môn bài nhưng còn nợ tiền chậm nộp) đã được hạch toán trên hệ thống.

- Người nộp thuế thuộc trường hợp phải nộp lệ phí môn bài mà chưa khai, nộp lệ phí môn bài thì không phải khai, nộp và không bị tính tiền chậm nộp đối với khoản lệ phí này.

Chính sách giảm trừ học phí, viện phí được kỳ vọng giúp người nộp thuế nhẹ gánh hơn. Trong ảnh: người dân, doanh nghiệp làm việc với cơ quan Thuế TP.HCM - Ảnh: T.T.D.

Ai bị loại trừ?

Người nộp thuế ở trạng thái 03, 06 tính đến ngày 23-10-2026, nộp đủ hồ sơ đề nghị khôi phục mã số thuế hoặc chấm dứt hiệu lực mã số thuế và nộp đủ tiền thuế nợ gốc (bao gồm tiền thuế, các khoản thu khác, tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính) chậm nhất hết ngày 30-6-2028 thì được xóa tiền chậm nộp.

Việc xử lý xóa nợ tiền chậm nộp được cơ quan thuế thực hiện đồng thời với việc xử lý hồ sơ khôi phục mã số thuế hoặc chấm dứt hiệu lực mã số thuế.

Nghị quyết loại trừ ba nhóm áp dụng chính sách xóa tiền chậm nộp:

- Nhóm thứ nhất là người nộp thuế có hành vi trốn thuế, gian lận thuế, sử dụng hóa đơn, chứng từ không hợp pháp hoặc sử dụng không hợp pháp hóa đơn, chứng từ.

- Nhóm thứ hai là chi nhánh, văn phòng đại diện thuộc diện đã ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn tất thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế hoặc không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký, trong khi doanh nghiệp, tổ chức chủ quản vẫn hoạt động hoặc tạm ngừng kinh doanh có thời hạn.

- Nhóm thứ ba là người nộp thuế có phát sinh hoạt động sản xuất, kinh doanh hoặc nghĩa vụ thuế từ hoạt động đó trong thời gian ở trạng thái 03, 06, trừ trường hợp người nộp thuế chỉ bán, thanh lý tài sản, hàng hóa còn lại để chấm dứt hoạt động và đã khai, nộp đủ số thuế phát sinh.

- Về trình tự, thủ tục xóa nợ: Người nộp thuế không phải lập hồ sơ đề nghị xóa nợ lệ phí môn bài và tiền chậm nộp. Thủ trưởng cơ quan quản lý thuế căn cứ cơ sở dữ liệu trên hệ thống thông tin quản lý thuế để thực hiện xóa nợ. Kết quả xóa nợ được công khai trên trang thông tin điện tử của cơ quan quản lý thuế và gửi cho người nộp thuế qua tài khoản giao dịch thuế điện tử (nếu có).

- Về xử lý các hồ sơ đã tiếp nhận nhưng chưa hoàn thành giải quyết: Trường hợp người nộp thuế đã nộp hồ sơ đề nghị khôi phục mã số thuế hoặc chấm dứt hiệu lực mã số thuế hợp lệ và đã nộp đủ tiền thuế nợ gốc, tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính (nếu có) vào ngân sách nhà nước chậm nhất ngày 30-6-2028 nhưng cơ quan quản lý thuế chưa hoàn thành việc xóa tiền chậm nộp hoặc giải quyết thủ tục về khôi phục mã số thuế hoặc chấm dứt hiệu lực mã số thuế thì tiếp tục được xem xét, giải quyết theo quy định của nghị quyết này.

- Về trường hợp đang được thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử: Người nộp thuế đã nộp hồ sơ đề nghị khôi phục mã số thuế hoặc chấm dứt hiệu lực mã số thuế hợp lệ chậm nhất là ngày 30 tháng 6 năm 2028 nhưng thuộc trường hợp đang được thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử thì cơ quan quản lý thuế chưa xem xét xóa tiền chậm nộp theo quy định.

Sau khi có kết luận, quyết định hoặc văn bản của cơ quan thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử mà có đủ căn cứ xác định người nộp thuế không thuộc trường hợp bị loại trừ và người nộp thuế đủ điều kiện xóa tiền chậm nộp thì cơ quan quản lý thuế tiếp tục xem xét, giải quyết theo quy định.

- Về việc áp dụng biện pháp cưỡng chế: Cơ quan quản lý thuế có trách nhiệm kịp thời xác định khoản tiền lệ phí môn bài và tiền chậm nộp đáp ứng đủ điều kiện xóa nợ theo quy định của nghị quyết này để không áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế đối với khoản tiền đáp ứng đủ điều kiện xóa nợ.

- Về xử lý trường hợp xác định người nộp thuế không đủ điều kiện hưởng chính sách: Trường hợp người nộp thuế đã được áp dụng chính sách đặc thù quy định nhưng sau đó cơ quan quản lý thuế hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền phát hiện và đã thông báo cho cơ quan quản lý thuế về việc người nộp thuế thực tế thuộc trường hợp quy định bị loại trừ thì cơ quan quản lý thuế có trách nhiệm rà soát, phục hồi khoản tiền chậm nộp đã được xóa theo quy định.

Trường hợp người nộp thuế quy định tại khoản 1 Điều 1 của Nghị quyết 63 đã được xóa nợ theo quy định của pháp luật về quản lý thuế trước ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành thì không phải hủy quyết định xóa nợ đã ban hành. Chính phủ có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết và báo cáo Quốc hội kết quả thực hiện tại kỳ họp cuối năm 2028. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 21-11-2026 đến hết ngày 30-6-2028. Trước đó, theo báo cáo của Chính phủ, đến ngày 23-10-2026 còn hơn 2,5 triệu người nộp thuế ở trạng thái 03, 06. "Nghĩa vụ lệ phí môn bài và tiền chậm nộp tích lũy là một trong những rào cản khiến người nộp thuế không quay lại hoàn tất thủ tục", báo cáo của Chính phủ nêu rõ.